Colombia

Confirman la adquisición de 17 aviones Gripen tras meses de trabas: se trataría de la compra pública del siglo

El país apuesta por fortalecer su capacidad aérea y la industria local con la adquisición de estas aeronaves suecas, en medio de tensiones diplomáticas y desafíos en la cadena de suministros internacionales

El presidente Gustavo Petro impulsa
El presidente Gustavo Petro impulsa la adquisición de los cazas Gripen como parte de su estrategia para dotar de mayor autonomía a las fuerzas armadas - crédito Pixels

La adquisición de 17 aviones de combate Gripen, fabricados por Saab, fue confirmada el jueves 13 de noviembre, luego de un periodo de completa incertidumbre sobre el estado del contrato.

Se trata de la firma de un acuerdo, según conoció Caracol Noticias, por el que Colombia busca modernizar su capacidad de defensa aérea y fortalecer la industria nacional mediante proyectos de compensación tecnológica.

Este proceso, que se posicionaría como la compra pública más grande del siglo en el país —equiparable a la inversión destinada al Metro de Bogotá— ha sido impulsado de forma reiterada por el presidente Gustavo Petro.

El contrato, cuyo cierre estaba planificado para septiembre, experimentó retrasos que se habían visto agravados por recientes posturas internacionales adoptadas por el mandatario colombiano.

Entre las decisiones más relevantes destacan la orden presidencial de cesar nuevas adquisiciones de armamento estadounidense y las declaraciones sobre una posible “salida” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), alianza militar a la que Colombia pertenece como socio estratégico.

Aunque Saab, la empresa sueca responsable del modelo Grippen, aseguró contar con todos los permisos necesarios, existían preocupaciones derivadas de la cadena de suministros del avión.

Noticia en desarrollo...

Saab, Aviones Gripen, Defensa aérea, Ministerio de Defensa, Colombia

