Colombia

Petro firmó billonario contrato para comprar aviones Gripen desde Suecia: “Llegar a la estratosfera y conquistar el espacio”

El presidente anticipó que el acuerdo no será importante solo para combatir a los grupos armados, sino que será crucial para desarrollar proyectos para ayudar a la población colombiana

El contrato para la adquisición
El contrato para la adquisición de 17 aeronaves es por más de 16 billones de pesos - crédito Saab/Presidencia

En la tarde del 14 de noviembre, durante la ceremonia de conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aérea Colombiana, el presidente Gustavo Petro confirmó la firma del contrato con la empresa sueca Saab para la adquisición de 17 aeronaves tipo Gripen.

Se trata de una negociación por más de 16 billones de pesos con los que se reemplazará la flota de los Kfir; además, en el evento que se llevó a cabo en Cali, se presentó la maqueta oficial de las aeronaves que comenzarán a llegar en 2027.

Se espera que con estos aviones se supere de cierta forma la crisis que atraviesa Colombia por la falta de aeronaves para cumplir con operaciones ofensivas en contra de los grupos armados.

Cabe recordar que en noviembre de 2025 termina el contrato con la empresa Vertol Systems para el mantenimiento de los MI-17 y que la flota Black Hawk podría dejar de funcionar en los próximos meses cuando se cumplan las horas de vuelo permitidas.

El presidente Gustavo Petro firmó
El presidente Gustavo Petro firmó el acuerdo en el evento de conmemoración por los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana - crédito Presidencia de la República

Durante la firma del contrato, el presidente Gustavo Petro resaltó la importancia de la llegada de las nuevas aeronaves.

“Anunció sobre la firma de adquisición de aeronaves Gripen para la República de Colombia. Este momento es histórico, se está firmando un contrato por 16.5 billones de pesos para la adquisición de 17 aeronaves, con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad del país

De la misma forma, indicó que espera que con la adquisición la FAC pueda tener mejores resultados, lo que será el mejor balance tras la inversión.

“Espero que represente una innovación absoluta y una modernidad de desarrollo de la Fuerza Aérea Colombiana, lo que está en el cielo, llegar a la estratosfera y conquistar el espacio, como dice su nombre”.

En el evento se presentaron
En el evento se presentaron maquetas a escala real de los aviones adquiridos por el país - crédito Presidencia de la República

Antes de firma, Gustavo Petro indicó que la llegada de los aviones no es lo más importante del acuerdo, sino la continuidad de una buena relación con Suecia.

“Hoy con la firma, entre Ministerio de Defensa y la empresa sueca Saab, celebramos un nuevo capítulo en una relación construida de 105 años de amistad y cooperación mutua. Representa más que una firma, representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz y el progreso”.

Por último, anticipó que el acuerdo no será importante solo para combatir a los grupos armados, sino que será crucial para desarrollar proyectos para ayudar a la población colombiana.

“Más allá de la defensa, este acuerdo tendrá un impacto social, Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares, agua para la guajira y salud para los más necesitados. Este avance renueva nuestra voluntad de seguir construyendo un camino de cooperación, respeto y desarrollo compartido”, puntualizó el mandatario.

Características de los aviones adquiridos por Colombia

Este es uno de los
Este es uno de los aviones de combate más avanzados y versátiles del mercado - crédito Saab

El Gripen, fabricado por la empresa sueca Saab, es uno de los aviones de combate más avanzados y versátiles disponibles en el mercado internacional. Su importancia radica en el diseño modular, que facilita la actualización de sistemas electrónicos y armas, permitiendo adaptarse rápidamente a nuevas tecnologías y necesidades operativas.

Emplea sistemas electrónicos avanzados de guerra y radar, lo que mejora la detección y el seguimiento de amenazas en entornos complejos. Está equipado para operar desde pistas cortas y bases improvisadas, una capacidad estratégica relevante para la defensa nacional y operaciones conjuntas.

Además, consume menos combustible y tiene costos de mantenimiento inferiores en comparación con otros cazas de su categoría. Es compatible con una amplia gama de armamento occidental y cuenta con una arquitectura abierta, lo que permite a los países operadores integrar sus propios sistemas según requisitos específicos.

