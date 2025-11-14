Condenado a 46 años de cárcel por homicidio amenazó a las víctimas en plena audiencia virtual: “Voy a matar a sus hijos”

crédito Pexels y Fiscalía

La audiencia de confirmación de pena para Yomar Eduardo Correa Medina, conocido como alias Marra, concluyó en medio de fuertes expresiones de violencia verbal.

El Tribunal Superior de Manizales ratificó una sentencia de 46 años, 4 meses y un día de cárcel por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

El hecho ocurrió luego del asesinato de Mateo Espinosa Gutiérrez, llamado “Nacho”, en el barrio Solidaridad de esa ciudad, destacó La Patria.

Luego de conocer la condena, Correa Medina arremetió con palabras de grueso calibre en contra los familiares de la víctima presentes en la audiencia virtual.

Durante su intervención, expresó: “Yo a ese sapo hp no lo maté. Tengo antecedentes, he aceptado homicidios, pero cuando lo hago, yo mismo lo remato, no lo dejo para que otro lo haga. Voy a matar a sus hijos, sapos hp”, una declaración que generó sorpresa y preocupación entre los asistentes.

La reconstrucción del homicidio en Manizales

Los hechos imputados conservaron carácter violento y planificado. Según la sentencia recogida por el mismo medio regional, el crimen se produjo el 19 de febrero de 2020.

La víctima, de 24 años, fue atacada en su domicilio, donde recibió heridas de arma de fuego en la espalda y pierna por parte de Marra, mientras que un segundo atacante, identificado como alias el Negro, le disparó en la cabeza.

Los testimonios presentados en el caso permitieron concluir que existió una confrontación previa entre implicados y víctima, en la que incluso se reconciliaron momentáneamente antes de que se produjera el ataque armado.

Durante la audiencia, la magistrada del Tribunal Superior de Manizales afirmó que las pruebas resultaron “razonables y coherentes, así no sean copiosas”, fundamento con el que se ratificó la responsabilidad de Correa Medina como coautor del homicidio.

También se conoció que el “Negro” mantenía deudas vinculadas al tráfico de drogas con la víctima, y que, anteriormente, Yomar había lesionado con arma blanca a un hermano de Espinosa Gutiérrez, conforme expuso el medio local.

El desenlace de la audiencia dejó planteado un ambiente de riesgo para la familia de la víctima, mientras que el proceso judicial continuará con seguimiento de las autoridades para garantizar la seguridad de los afectados.