Colombia

Abelardo de la Espriella denunció que el ELN estaría amenazando en Arauca a su grupo de trabajo que está encargado de hacer campaña y recolectar firmas

Fueron contundentes al referirse a las consecuencias de continuar con las actividades de campaña

Abelardo de la Espriella, abogado
Abelardo de la Espriella, abogado colombiano y candidato presidencial de derecha, interviene durante la convención del movimiento político "Defensores de la Patria" en el Movistar Arena, en Bogotá -crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Por medio de sus redes sociales, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció amenazas a sus colaboradores en la zona.

De la Espriella, avalado en su candidatura por el Movimiento Nacional, denunció hostigamiento por parte de un hombre del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El precandidato compartió un video en el que se escucha cómo este supuesto miembro del ELN amenaza directamente a las personas que hacen parte del equipo de trabajo del aspirante a las elecciones de 2026 y la continuidad de labores de campaña y recolección de firmas.

“Señor Juan Carlos Santamaría, coordinador de la campaña presidencial del narcoabogado Abelardo de la Espriella (sic) y su comité de recolección de firmas en el departamento de Arauca, le anunciamos que está rotundamente prohibido seguir con esta campaña obligante y miserable”, dice el mensaje que se escucha en la grabación que ya circula en las plataformas digitales.

Además, fueron contundentes al referirse a las consecuencias de continuar con las actividades de campaña.

“No respondemos por la vida de quienes estén al frente de esta operación, tampoco por la vida de quienes estén firmándole al lacayo de los gringos. Están siendo avisados que están declarados como objetivo militar por parte de nuestra organización. Ya les quemamos un carro. La próxima vez no vivirá para contarla”.

Por medio de sus redes sociales, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella denunció amenazas a sus colaboradores en la zona - crédito @AbelardoPTE/X

Por su parte, el mensaje con el que De La Espriella acompañó su denuncia estuvo dirigido al presidente Gustavo Petro, y las formas, según el abogado, en las que pretende intervenir en los próximos comicios: “Este video del ELN amenazando a quien firme o haga campaña por Abelardo De La Espriella en Arauca, nos da a entender la estrategia de Petro sobre cómo ganó las elecciones pasadas y cómo quiere ganar las siguientes”.

Aseguró que sus actividades terroristas por parte de estos grupos al margen de la ley que pretenden tomar control de los territorios, están respaldadas por la falta de intervención del Gobierno: “Por eso estos criminales expandieron el control territorial y el drogadicto Petro no hace nada, porque sabe que controlando zonas y sometiendo al pueblo puede controlar los votos. Por eso en su mayor votación es en las zonas cocaleras y de alta delincuencia”.

Finalmente, pronosticó que la intervención de los sectores afines al actual gobierno se terminará: “Cesará la horrible noche”.

El mensaje con el que De La Espriella acompañó su denuncia estuvo dirigido al presidente Gustavo Petro, y las formas, según el abogado, en las que pretende intervenir en los próximos comicios - crédito @AbelardoPTE/X

Abelardo de la Espriella se despachó contra Benedetti

En medio de la controversia política que rodea a Armando Benedetti, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella aprovechó sus redes sociales para reforzar su llamado a un cambio en la conducción del país. Dentro de sus mensajes, sostuvo: “Pero todo ocaso anuncia un amanecer: el Tigre traerá orden, decencia y esperanza”, aludiendo a su propia apuesta política para el futuro de Colombia.

Las declaraciones de De la Espriella se difundieron en pleno contexto de investigaciones judiciales contra Benedetti y en un ambiente de acusaciones cruzadas entre diversas corrientes políticas. El abogado se dirigió a la justicia con un reclamo explícito: “La justicia penal y disciplinaria debe actuar ya, sin dilaciones, contra Benedetti”.

La postura crítica del precandidato no tardó en generar aval entre sus seguidores, quienes replicaron su mensaje en redes sociales y lo respaldaron de manera pública.

Entre los comentarios destacados, varios internautas defendieron la postura de De la Espriella señalando frases como: “así es mi Doctor Abelardo, el comportamiento de Benedetti es cada día más deplorable”, además de clamar: “esperamos que la Procuraduría haga lo que corresponde ante esa barbaridad”. Otros se enfocaron en defender a la magistrada Lombana al afirmar: “la magistrada Lombana no persigue a nadie. Cumple su deber constitucional”.

Abelardo de la Espriella se despachó contra Armando Benedetti en X - crédito @ABDELAESPRIELLA

En la misma línea de crítica, De la Espriella intensificó sus señalamientos al ministro del Interior a raíz del allanamiento realizado en su residencia y las polémicas declaraciones que Benedetti emitió contra la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de “loca, demente y delincuente”.

A través de su cuenta oficial en X, De la Espriella retrató a Benedetti con contundencia: “Benedetti es la síntesis del petrismo: un prontuario que mezcla drogas, abuso de mujeres, corrupción, degenere, alcohol y mala educación”.

Además, amplió su denuncia al involucrar al gobierno y responsabilizarlo de lo que denominó una crisis ética: “El régimen huele a podredumbre, a peste moral y política”.

El episodio ha puesto en el centro del debate tanto las prácticas políticas recientes del oficialismo como la operatoria del sistema judicial, mientras se repiten las respuestas de apoyo y las solicitudes para que las autoridades competentes actúen con celeridad ante los señalamientos públicos.

