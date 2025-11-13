Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Westcol realizó rodada en el desierto de Las Vegas - crédito @westcol/IG

A través de una historia en su perfil de Instagram, el streamer Westcol compartió detalles detrás de la razón por la que organizó una rodada el 12 de noviembre de cuatrimotos y buggies en el desierto de Las Vegas, Estados Unidos, con varios influenciadores, productores y artistas del medio del entretenimiento colombiano.

El paisa, además, mostró toda la experiencia en vivo y en directo a través de una transmisión en su canal de Kick, donde presentó a la persona que lo acompañó en su carro y explicó por qué no estuvo al volante, sino que eligió a una reconocida modelo colombiana para que se hiciera cargo.

De acuerdo con sus declaraciones, la idea de organizar la actividad fue motivada por las ganas de hacer un encuentro de ese estilo y magnitud en un espacio como ese, pero también porque quería festejar “a lo grande” el hecho de que está nominado a los premios Latin Grammy.

“La primera rodada que se hace en un desierto y en Las Vegas. Celebración a los Grammy”, mencionó Westcol, justo antes de arrancar el recorrido.

Westcol montó una rodada en el desierto de Las Vegas para celebrar su nominación a los premios Latin Grammy - crédito @westcol/IG