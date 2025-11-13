Usuarios de Transmilenio muestran buses afectados por las lluvias en Bogotá: “Llueve más adentro que afuera”

En redes usuarios denuncian que estas filtraciones son constantes - crédito @iaaam_kath / TikTok

La experiencia de viajar en TransMilenio durante las lluvias en Bogotá ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios han documentado una situación insólita: en algunos buses, la cantidad de agua que entra supuestamente supera la que cae en el exterior.

En un reciente video difundido en TikTok, se observa a una pasajera usando una sombrilla dentro del articulado para protegerse de las filtraciones, mientras la lluvia se cuela por el techo y las ventanillas.

La incomodidad de los usuarios no se limita a la congestión y los empujones habituales en el sistema de transporte masivo de Bogotá. A estos problemas se suma la necesidad de soportar la humedad y el agua que cae dentro de los vehículos, lo que ha motivado numerosas quejas y denuncias en plataformas digitales.

Lo que parecía un momento de humor en redes sociales ha llevado a muchos a criticar el sistema - crédito @iaaam_kath / TikTok

En las imágenes compartidas se aprecia cómo los pasajeros intentan resguardarse de la lluvia interna, una escena que ha generado sorpresa y malestar entre quienes dependen diariamente de este servicio.

Esta situación no es nueva para los usuarios de TransMilenio. En repetidas ocasiones, se han reportado buses con filtraciones y goteras, lo que evidencia una problemática persistente en la infraestructura del sistema. Las denuncias sobre la presencia de agua en el interior de los articulados se han presentado en diferentes temporadas de lluvias.