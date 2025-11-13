Colombia

Usuarios de Transmilenio muestran buses afectados por las lluvias en Bogotá: “Llueve más adentro que afuera”

En redes sociales, varios usuarios aseguran que algunos buses articulados no están preparados para las lluvias, ya que presentan goteras

Guardar
En redes usuarios denuncian que
En redes usuarios denuncian que estas filtraciones son constantes - crédito @iaaam_kath / TikTok

La experiencia de viajar en TransMilenio durante las lluvias en Bogotá ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios han documentado una situación insólita: en algunos buses, la cantidad de agua que entra supuestamente supera la que cae en el exterior.

En un reciente video difundido en TikTok, se observa a una pasajera usando una sombrilla dentro del articulado para protegerse de las filtraciones, mientras la lluvia se cuela por el techo y las ventanillas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La incomodidad de los usuarios no se limita a la congestión y los empujones habituales en el sistema de transporte masivo de Bogotá. A estos problemas se suma la necesidad de soportar la humedad y el agua que cae dentro de los vehículos, lo que ha motivado numerosas quejas y denuncias en plataformas digitales.

Lo que parecía un momento de humor en redes sociales ha llevado a muchos a criticar el sistema - crédito @iaaam_kath / TikTok

En las imágenes compartidas se aprecia cómo los pasajeros intentan resguardarse de la lluvia interna, una escena que ha generado sorpresa y malestar entre quienes dependen diariamente de este servicio.

Esta situación no es nueva para los usuarios de TransMilenio. En repetidas ocasiones, se han reportado buses con filtraciones y goteras, lo que evidencia una problemática persistente en la infraestructura del sistema. Las denuncias sobre la presencia de agua en el interior de los articulados se han presentado en diferentes temporadas de lluvias.

Temas Relacionados

TransmilenioFiltración de agua en los busesSombrilla dentro del bus de TransmilenioMovilidad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Qué santo se celebra hoy: onomásticos de este 13 de noviembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Qué santo se celebra hoy:

Cine a $1.000 en Bogotá aplicará para salas VIP, Kids y más en popular centro comercial

La celebración del aniversario de una nueva marca de cine no se limita solo a las tarifas bajas, sino que también incluye premios para los espectadores

Cine a $1.000 en Bogotá

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

El streamer invitó a varias modelos, creadores de contenido, productores e influenciadores colombianos al desierto de Las Vegas y compartió la experiencia en vivo

Westcol organizó una exclusiva celebración

Testigo del linchamiento a conductor en Bogotá contó como fue el momento del atropellamiento masivo: “Fue un momento de mucha rabia y miedo”

Mauricio Cendales Parra llegó al barrio Kennedy conduciendo el vehículo de color azul y, según testigos, perdió el control y embistió a varias motos, lo que provocó la reacción de otros moteros

Testigo del linchamiento a conductor
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Westcol organizó una exclusiva celebración

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn tras decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló que la salida de Raúl Ocampo no fue como se vio en ‘MasterChef’: “Por eso no nos mostraban”

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Deportes

Los hinchas del Real Cartagena

Los hinchas del Real Cartagena perdieron la paciencia con el equipo e invadieron la cancha tras el empate ante Real Cundinamarca por el Torneo BetPlay: se lanzaron sillas entre sí

El ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”

En video: presuntos hinchas de Nacional emboscan a seguidores del América de Cali en Medellín

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra