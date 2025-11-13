Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Pirlo volvió a arremeter contra Blessd y dio detalles de como surgió su enemistad - crédito @pirloconpowerr @blessd / Instagram

La confrontación entre los artistas Pirlo y Blessd encendió una nueva polémica en el panorama de la música urbana, luego de que el caleño lanzara mensajes directos a través de sus redes sociales tras el reciente estreno del EP de Blessd.

El proyecto, titulado ExtraditaBlessd, debutó el 6 de noviembre y rápidamente acumuló millones de reproducciones, marcando un hito en la discografía del antioqueño y situando el lanzamiento entre los más comentados del género.

A pesar del éxito en plataformas digitales y la participación de múltiples artistas invitados en el EP, las tensiones no tardaron en resurgir por la reacción de Pirlo.

En un mensaje publicado en su perfil de Instagram, el caleño acusó abiertamente a Blessd de haber tomado ideas suyas: “Usted lo que está es enamorado de mí, hombre payaso (…) Vivís pendiente de mí, no podés dormir sin pensar que voy a hacer yo. Vos siempre fuiste un bobo. En menos de un mes te voy a educar y te voy a sacar a flote los verdaderos letales del trap. Y te voy a explotar el mango cuando salga tu ídolo a dar candela. Vos estás enamorado de mí, payaso. Te quedaste corto de ideas”.

Pirlo volvió a arremeter contra Blessd - crédito Colprensa

La serie de mensajes sumó una historia adicional en la que Pirlo incrementó el tono de sus declaraciones y ahondó en el conflicto: “Vos sos un enfermo. Y todo Colombia lo sabe. Vivís frustrado hombre bobo. Te voy a enseñar a hacerlo. No esté llamando pa’ meter miedo a los pelados de tura que a usted nadie le cree ese cuento de bandido. Yo le di la oportunidad de que me quitara el ficho y no fue capaz. Usted lo que está es sucio”.

La controversia tomó fuerza cuando Pirlo, durante una transmisión en vivo desde su cuenta de TikTok, profundizó en los motivos de su enfrentamiento con Blessd. El caleño afirmó que el artista paisa se habría quedado con el 100 % de las regalías generadas por las colaboraciones como Ziploc y Somos nosotros en las que ambos participaron.

El cantante caleño aseguró que Blessd no le pagó nada por las canciones que hicieron juntos hace un par de años - crédito @Sxgarraxx/ X

“Para los que me están diciendo que me quitaron las únicas canciones que me sonaban, yo no facturo de Ziploc ni de nada de eso, nunca cobré un peso, porque el ‘Bendito’ (Blessd) se quedó con el 100%, eso si es una rata… Yo nunca pensé que usted me iba a traicionar, porque pensé que usted de verdad quería ayudarme“, reveló Pirlo.

El cantante caleño continuó diciendo que ha recibido varias amenazas de los fans de Blessd, comentarios que no se ha tomado en serio y razón por la que también arremetió contra ellos durante su en vivo. “Todos sus fanáticos son unos menores porque salgo a la calle y nunca me los he encontrado y nunca me ha pasado nada, hasta el sol de hoy sigo esperando que me pase...”. reveló.

Pirlo también aseguró que, según su conocimiento, Feid —otro exponente del género urbano oriundo de Medellín— sí habría agredido a Blessd durante la final de la Copa América 2024, tal como lo sugieren los rumores que han circulado en redes sociales. “Espero algún día encontrármelo a usted de frente para pegarle la misma cachetada que te pegó el Ferxxo, por irrespetuoso, imagínate, a voz te cacheteó el Ferxxo, y si a mí me fallan a la lealtad y al respeto, ¿pa’ qué se mete con el loco?“, concluyó el artista de trap.

El cantante de Trap habría confirmado que Feid sí agredió a Blessd - crédito @tianclips06/ TikTok

Hasta el momento, Blessd no se ha pronunciado sobre la controversia que volvió a posicionar sus nombres en el centro de la conversación musical urbana.

Pirlo y Blessd también están en medio de un conflicto judicial

El altercado entre Pirlo y Blessd ha trascendido el ámbito musical para convertirse en un escándalo que salpicó a los equipos de los dos cantantes. Todo comenzó cuando el mánager de Pirlo, Iván Andrés Galindo Navia, formalizó una denuncia contra Blessd ante las autoridades en octubre de este año, alegando presunto secuestro, tortura y amenazas.

Según la versión presentada, el incidente habría tenido lugar en mayo de 2024, justo después de la grabación de un video musical en Medellín. Galindo sostiene que él y su equipo fueron retenidos en una residencia, agredidos, despojados de sus pertenencias. El objetivo, según la denuncia, habría sido vincularlos con el robo de objetos de lujo del propio Blessd, incluyendo joyas y relojes.

La respuesta de Blessd no tardó en llegar. El artista aseguró públicamente que no tiene relación con tales acusaciones y defendió que su vida se orienta exclusivamente a la música. Su abogado calificó la denuncia de falsa y sostuvo que, hasta el momento, no existe ninguna imputación formal en contra del artista.

La Fiscalía de Medellín supervisa la investigación, que incluye declaraciones, análisis técnicos y valoraciones médico-legales - crédito Fiscalía General de la Nación

El proceso se encuentra en fase de indagación por parte de la Fiscalía General de la Nación, que adelanta inspecciones y entrevistas, mientras el Tribunal Superior de Medellín supervisa que la investigación avance dentro de los tiempos establecidos. Por su parte, Pirlo ha reiterado su apoyo a su mánager y exige que no se subestime a su equipo, asegurando que no permitirá atropellos a su entorno de trabajo.