Pirlo señaló a Blessd de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” respondió

Pirlo dedicó tiradera a Blessd y el cantante paisa le respondió. El nuevo altercado entre los cantantes está lleno de acusaciones y audios filtrados - crédito @blessd @pirloconpowerr/ Instagram

La reciente confrontación entre Pirlo y Blessd ha sacudido el panorama del género urbano colombiano, con una ola de reacciones en redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas.

La disputa, que venía gestándose desde hace meses, alcanzó un nuevo nivel cuando el cantante vallecaucano decidió lanzar su tema El ficticio (Rip Blessd), una canción en la que expone detalles inéditos sobre su relación con el paisa y las razones que, según él, provocaron la ruptura y la enemistad actual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En El ficticio (Rip Blessd), Pirlo no solo dirige sus críticas a Blessd, sino que también involucra a otros miembros del círculo cercano del antioqueño, como Westcol y Kris R.

El caleño aborda en su letra temas como la reciente disputa legal por el robo de una cadena de diamantes, señalando que personas del entorno de Blessd estarían implicadas en el incidente.

Pirlo causa polémica con canción dirigida a Blessd - crédito @pirloconpowerr/IG

Yo no entiendo, todo’ me coreaban en su tiempo Kris R. fue el primero que me estaba presumiendo (Ey)

Después pasaron mese’ y bendito, yo no entiendo

Se volvieron malos después que les di Nintendo (Ay)

Y no entienden, que yo siempre he estado con rebelde’

Porque yo nunca firmé con Jara, eso les muerde (Jaja)

WestCOL cree que posee to’ los verde’

Ese si camina un bosque, de pronto se pierde

Dice parte de la canción.

Además, Pirlo denuncia la deslealtad de Kris R, con quien mantenía una amistad antes de que estallara la polémica, y recuerda cómo la relación con Westcol cambió radicalmente tras el acercamiento de este último a Blessd. Uno de los puntos más comentados por los seguidores ha sido la controversia en torno a las regalías de colaboraciones pasadas.

Pirlo sostiene que escribió las letras de varias canciones que, tras la ruptura, fueron eliminadas de las plataformas musicales y por las cuales no habría recibido ningún pago. Esta acusación ha generado debate entre los fanáticos, quienes se preguntan por la desaparición de ciertos temas conjuntos.

Pirlo acuso a Blessd de mantener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans - crédito @pirloconpowerr/IG

Primero fueron fanes de mi flow (Eh), después me están odiando

Okey, entiendo, saben bien que están caído’

Y para arreglar ese mierdero, vo’a meter todos unido’En la pista yo camino con bandido’

Hablarme a mí de sapo cuando nunca un Chococono tú has vendido.

Verso con el que Pirlo se refiere a la inesperada enemistad que hizo con Westcol y Blessd, pues ellos lo habían apoyado en el inicio de su carrera.

La canción de Pirlo, que supera los seis minutos de duración, incluye un elemento que ha encendido aún más la polémica: la supuesta incorporación de un audio en el que, de acuerdo con el vallecaucano, se escuchan frases comprometedoras de Blessd sobre asuntos personales.

Además, Pirlo afirma que el paisa habría tenido un encuentro íntimo con una mujer transgénero y algunos hombres. Este fragmento ha dividido a la audiencia, ya que mientras algunos creen en la autenticidad del audio, otros lo consideran una edición.

Tú come’ travestis en motele’

Usted mismo fue el que nos advirtió por donde fue que

A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha?

La que te peló el banano y te lo puso en la garganta

Oye, oye, después de esta nadie te levanta

Ponerse a improvisar comiendo manes cuando se le botan tanta’

Después de este verso, Pirlo filtró un audio en el que se escucha la voz de Blessd en donde aparentemente habla de tener relaciones sexuales con hombres. “Tiene que dejarse clavar. Y aquí hay que aprender a dejarse pichar, entonces usted verá, si se lo picha un negro de seis metros o se lo picha un japonés de treinta centímetros, pero usted clavado, va”, dice el audio.

Blessd respondió a la tiradera de Pirlo

La respuesta de Blessd no se hizo esperar. El artista paisa lanzó su propia tiradera, cargada de indirectas y referencias directas a los señalamientos de Pirlo.

En su tema, Blessd recuerda que los mayores éxitos de Pirlo fueron fruto de sus colaboraciones, destacando especialmente Ziploc, una canción que alcanzó millones de reproducciones antes de ser retirada de las plataformas.

Blessd se defendió de Pirlo asegurando que junto a Westcol lo consideran "un desagradecido" - crédito Colprensa

Vos sos un pato de verdad

Y ninguno de los tuyos se me paró en realidad

Tampoco puedo dar detalles con mucha claridad

Porque vos lo que sos es un sapo y vas a demandar, a la Fiscalía

Ser un gamín periquero no es la vida real

Fronteando con reproducciones que todas son mías, jaja

Como “Ziploc” y las otras

Cuando eras barrista se te venían en la boca

Con el gordo haces tríos, la soplá’ te alborota

Blessd sostiene que Pirlo estaría “pegándose” de ese pasado para mantenerse vigente, y aprovecha para lanzar críticas sobre las decisiones y momentos difíciles del caleño.

En el plano legal, Blessd subraya que las diferencias entre ambos están siendo gestionadas por abogados y rechaza las acusaciones en su contra, afirmando que no se dejará intimidar por señalamientos que, en su opinión, no corresponden a la realidad.

El cantante de Medellín abordó los señalamientos de Pirlo por supuestamente haber tenido intimidad con una mujer trans y asegurando que el audio que filtro esta sacado de contexto.

Y manito, ¿cuál es la bobada que tenés con la gente homosexual?

Con la comunidad LGTBI

Hablás tanto eso que querés salir de closet, ¿o qué?

Vos sabés que lo escuchaste y lo que pasó, ahí estábamos era chimbeando, hablando de otras cosas

No distorsiones nada

Los cantantes urbanos y el streamer protagonizan una nueva pelea - crédito montaje @blessd @westcol @pirloconpowerr / Instagram

A la controversia se sumó un audio de Westcol que fue añadido en la canción de Blessd en la que el streamer dice: “Ese marica es un malagradecido, papi. Lo único que yo tengo que decir de ese man es un malagradecido. Si yo me acuerdo cuando usted me llegó con ese marica la primera vez, ese marica que parecía un pitillo, pa' todo periqueado".

El impacto de esta serie de lanzamientos ha sido inmediato: miles de internautas han manifestado su interés por conocer la próxima reacción de Blessd y el desarrollo de la disputa, mientras la controversia sigue creciendo en las plataformas digitales.

La canción de Pirlo, con su carga de acusaciones y audios reveladores, y la respuesta de Blessd, han convertido este enfrentamiento en uno de los más comentados del género urbano colombiano en lo que va del año.