Llamado de alerta: joven chocoano habría tomado la decisión de quitarse la vida por no superar las pruebas para un equipo del fútbol profesional colombiano

Una noticia que se conoció a través de redes sociales de medios regionales en el departamento del Chocó ha encendido las alertas en las autoridades locales, luego de conocerse que un joven habría tomado la decisión de quitarse la vida.

Lo que ha provocado impacto en la comunidad del Pacífico colombiano es que el menor de edad, cuyo nombre es Owen, es que el joven no pasó unas pruebas con un equipo del fútbol profesional colombiano, según indicó portal Revista Chocó el 11 de noviembre de 2025.

Consternación y luto es lo que ha dejado la partida antes de tiempo del adolescente, que según lo que se pudo conocer fue canterano del Club Independiente Chocó.

En esa institución comenzó a forjar sus pasión por el deporte y con trabajo, disciplina y ganas de salir adelante. Producto de ello pudo llegar a un equipo en Bogotá destacando a su llegada el potencial que se le vislumbraba.

Por todo lo anterior esta hipótesis que se maneja de los hechos, y que no fue confirmada por parte de las autoridades en el Chocó, ha provocado decenas de mensajes en redes sociales, y uno de los internautas dejó una reflexión que abrió el debate sobre lo que representa una oportunidad para miles de jóvenes en Colombia que ve en el deporte una salida para forjar un mejor futuro y el de sus familias.

“Nadie sabe lo difíciles que son las caídas deportivas. Pero en el Chocó que cuando te ven perder no te alientan o te motivan, sino que se te burlan. Yo les contara todo lo que me tocó vivir y escuchar...” precisó el usuario en Facebook, dejando también en la mesa otra problemática delicada: la salud mental.