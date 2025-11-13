Colombia

Joven veterinaria que pidió la eutanasia hizo particular petición para su despedida: “cada uno lleve concentrado o alimento para perro y para gato”

Ángela Mariño, una mujer con cáncer terminal, pidió que su legado sea que sus amigos ayuden a cuidar a los animales y apoyen a las fundaciones que protegen a estos seres

La joven que era veterinaria
La joven que era veterinaria siempre mostró en sus redes gran preocupación por los animales - crédito @tata.veterinaria / Instagram

El debate sobre la eutanasia en Colombia ha cobrado nueva fuerza por la difusión de la historia de Ángela Mariño, una joven que, enfrentada a un cáncer sin cura, optó por ejercer su derecho a una muerte digna y dejó un mensaje de compasión que ha resonado en redes sociales.

La Corte Constitucional colombiana ha reconocido en los últimos años la eutanasia como un derecho fundamental, extendiendo su alcance más allá de las enfermedades terminales para incluir a quienes padecen sufrimientos físicos y emocionales intolerables, siempre que estos comprometan de manera profunda la dignidad humana.

La experiencia de Ángela, documentada en un video compartido en el perfil de Instagram de @tata.veterinaria, ha conmovido a miles de personas.

El video ya cuenta con más de 19 mil me gusta - crédito @tata.veterinaria / Instagram

En las imágenes, Ángela aparece acompañada por Tata, una de sus amigas más cercanas, quien explica el sentido de la grabación: “Afortunadamente tiene acceso a una muerte digna. Queremos resignificar su muerte”, expresó entre lágrimas.

El propósito, según Tata, era transformar el significado de la partida de Ángela y proponer una nueva forma de despedida, alejada de los rituales tradicionales.

En el video, Ángela comparte su deseo de que su legado trascienda su propia historia y se convierta en un llamado a la empatía hacia los animales. “Quiero que en la reunión cada uno lleve alimento para perro o para gato y lo entregue en una fundación. Que hablen del legado que me gustaría dejar, y es que no sean indiferentes al sufrimiento de los animales”, dijo la joven, subrayando la importancia de la compasión y el compromiso con los seres más vulnerables.

La publicación, que incluye imágenes del velorio de Ángela, se viralizó rápidamente y generó una ola de mensajes de admiración y respeto.

Numerosos usuarios destacaron la valentía de la joven y la manera en que, incluso en sus últimos momentos, pensó en el bienestar de los demás y de los animales. Ángela en su mensaje también pidió que destinaran ese dinero (el de las flores) a esterilizaciones o ayudas concretas a fundaciones.

En la publicación se puede ver como sus seres queridos cumplieron su decisión - crédito @tata.veterinaria / Instagram

Tata, en su mensaje, insistió en la necesidad de transformar los rituales de despedida: “Normalicemos resignificar la muerte y que cuando despidamos a una persona que se va de este mundo, sea de otra manera”.

La historia de Ángela no solo reabrió la discusión sobre la eutanasia en el país, sino que también dejó un recordatorio sobre la importancia de la empatía y la responsabilidad hacia los animales.

En sus palabras finales, la joven expresó: “Y a otros seres que hemos de ser tan egoístas y como seres humanos nos creamos el centro del universo y los que tenemos derecho a destrozar el planeta”.

El impacto de Ángela en la comunidad digital se refleja en la avalancha de mensajes que han inundado las redes sociales tras conocerse su historia. Muchos han expresado su admiración y gratitud por la iniciativa que ella impulsó, destacando la profundidad de su legado y la inspiración que deja en quienes la conocieron, aunque haya sido solo a través de plataformas como Instagram.

En el clip también se explica que Ángela decidió acceder a la eutanasia - crédito @tata.veterinaria / Instagram

Entre los comentarios, se percibe una mezcla de reconocimiento y emotividad. Una persona escribió: “Qué linda forma de contar su historia de vida”, mientras que otra destacó el carácter altruista de Ángela al afirmar: “Lo lograste hermosa! La verdadera evolución del alma. el altruismo puro, mis respetos.”

La preocupación de Ángela por los animales también fue motivo de elogio, como lo demuestra el mensaje: “Qué linda persona aún sabiendo que no va a estar preocupándose por los animalitos. Espero descanse en paz”.

Además, su historia ha motivado a otros a comprometerse con acciones solidarias, como lo expresa una usuaria: “Hoy te conocí a través de Instagram y me prometo a mi misma por tu memoria y tus sueños. Y los míos y los nuestros, que desde hoy te honraré en cada acto de mirar al otro y no pasar de lado. Vivirás eternamente en mi corazón, Angelita.”

