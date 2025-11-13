Hijo de Laura Tobón enamoró las redes sociales al defender a su mamá de esteticista que le estaba haciendo la cera

El hijo de Laura Tobón enternece las redes al defender a su mamá durante una depilación - crédito @laura_tobon/Instagram

El pequeño Lucca Rodríguez Tobón, hijo de la presentadora y modelo Laura Tobón, protagonizó uno de los momentos más tiernos y comentados en redes sociales en las últimas horas.

Todo ocurrió mientras su madre se sometía a una sesión de depilación con cera, en la comodidad de su casa, con la ayuda de una esteticista profesional, según la celebridad compartió en un video posteado en su perfil de Tiktok.

En el clip se puede ver al niño observando con atención cada movimiento de la especialista, mientras Laura graba la reacción del mismo, ya que apenas notó que su mamá sentía molestias, Lucca intervino de inmediato con una mezcla de preocupación y valentía, reflejando un instinto protector, un gesto poco común para su corta edad, según comentaron varios internautas.

“No, no, no. Ves que le duele”, fueron las primeras palabras que exclamó con firmeza el pequeño Lucca Rodríguez, mientras trataba de detener el procedimiento, convencido de que la cera estaba haciendo sufrir a su madre.

El adorable gesto de Lucca Rodríguez Tobón que hizo reír a Laura Tobón durante su depilación - crédito @laura_tobon/tiktok

A lo largo de la sesión, el pequeño continuó insistiendo en que detuvieran el proceso y dio una serie de indicaciones a la esteticista, que provocaron sonrisas y ternura entre los presentes.

“¿Qué te dije yo? Que no pusieras el papel. Que no pusieran papel. Tranquila, mamá, yo no voy a dejar que te dejen”, afirmó Lucca, quien incluso señalaba con gestos las zonas del cuerpo y rostro de la presentadora en donde creía que el procedimiento podía resultar más doloroso.

Con la inocencia que lo caracteriza, el niño también trató de establecer reglas claras sobre los límites del tratamiento y le indicó a la modelo colombiana que era una acción innecesaria de realizar, teniendo en cuenta el sufrimiento que estaba teniendo.

“No te tiene que echar eso, mamá. No, no, no, cerquita no, no, lejos, porque ya es una mamá. Así le duele. En la boca, no te hagan en los ojos. Que no hagas eso a mamá. ¿Ves que le duele a mamá? Eso sí, eso sí, Yu (en referencia a la esteticista), pero el papel no”, se le escucha decir mientras intenta proteger a Laura Tobón.

Laura Tobón comparte el momento más tierno con su hijo Lucca durante una sesión de cera en casa - crédito @laura_tobon/ Instagram

Por su parte, la presentadora trató de mantener la calma y explicarle con dulzura que todo era parte del procedimiento.

“Sí, me duele, pero es que me tengo que hacer la cera”, le respondió entre risas, intentando tranquilizarlo y hacerle entender que no había motivo para preocuparse.

Sin embargo, Laura Tobón reaccionó en sus redes sociales indicando que dadas las circunstancias y la reacción de su hijo iba a tener que tomar en cuenta otras alternativas para realizar la depilación.

“Mejor me paso a láser para evitar confrontaciones”, expresó con emoticones de risas y corazones.

La espontaneidad del momento, unida al cariño y la ternura de Lucca, conquistó de inmediato a los internautas, que inundaron las redes con comentarios elogiando la empatía y la sensibilidad del pequeño. Muchos destacaron que la reacción del niño refleja el amor incondicional y la conexión emocional que tiene con su madre.

Lucca Rodríguez Tobón conmueve con gesto protector hacia Laura Tobón - crédito @alvarorodriguezf/Instagram

“Lucca sufrió más que Laura”, “La señora ya quedó con un enemigo”, “¿Así quién trabaja?“, ”Yo no hubiera podido realizarle la cera", “Qué ternura”, “Lucca tan pequeño y desde ya cuidando a su mamá”, “Laura ya tiene quién la cuide para toda la vida”, “Ese niño es hermoso”, “Qué tal el amor y la complicidad de los dos”, diciendo algunos de los mensajes en la publicación.

Sin proponérselo, Lucca Rodríguez Tobón se robó el corazón de miles de usuarios, demostrando que incluso en los momentos más cotidianos —como una sesión de cera— el amor y la inocencia pueden crear un gran contenido.