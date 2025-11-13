Fuerte accidente de tránsito en el norte de Bogotá: un camión se volcó al chocar contra una grúa

Accidente de tránsito al norte de Bogotá - crédito Pasa en Bogotá/X

El volcamiento de un camión tras un choque con un tractocamión en la localidad de Usaquén generó la intervención de servicios de emergencia en la madrugada del 13 de noviembre de 2025.

El incidente ocurrió en dirección de occidente a oriente, en la calle 183 con carrera 16, según el reporte de movilidad emitido por las autoridades a las 4:44 a. m.

El siniestro involucró a dos vehículos de carga pesada, lo que provocó el vuelco de uno de ellos y requirió la presencia inmediata de una ambulancia y personal de tránsito en el lugar. Además, se asignó una grúa para atender la situación y facilitar la remoción de los vehículos afectados.

Por el momento, la información oficial no detalla el estado de los conductores ni si hubo personas lesionadas, pero confirma la rápida respuesta de los equipos de emergencia para controlar el tráfico y garantizar la seguridad en la zona.

Jimmy Gallo, propietario del camión afectado, converso con La FM y dio detalles del momento de la colisión.

“El carro venía bajando, bajando por la 183 y venía la grúa, esa grúa que se encuentra allá. Se le suelta el gancho. A lo que se le suelta el gancho, le pega al furgón y lo le-- lo pasa a este lado, donde quedó el carro. Entonces, pues por lo que logré ver fue como quedó, ¿no?”

Camión terminó atravesado en una vía del norte de Bogotá luego de chocar con una grúa - crédito redes socaiels/X

Mencionó que al conductor del automotor por fortuna no le paso nada grave, y aseguró que con respecto a las causas del siniestro, la irresponsabilidad no tendría relación: “Imprudencia no, se le soltó el gancho a la máquina y ocurrió el accidente”.

Cerca de las 7:00 a. m. desde la cuenta de Bogotá Transito se informó que los automotores involucrados ya habían sido retirados del corredor vial, se daba apertura al tráfico con normalidad, pero con alta concurrencia: “Los vehículos son retirados de la vía y se recupera la movilidad en la calle 183 con carrera 16, en sentido Occidente - Oriente. Se registra alto flujo vehicular por la novedad“.

Accidente Norte De Bogotá Se Restablece El Tráfico - crédito @BogotaTransito/X