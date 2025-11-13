Exesposa de Hassam se pronunció sobre la polémica por los comentarios del comediante: “Mis hijas y yo no tenemos nada que ver”

Tatiana Orozco se pronunció sobre los constantes desencuentros de Hassam con sus seguidores, aclaró que están separados - crédito Hassam/Instagram

El reciente pronunciamiento de Tatiana Orozco, exesposa del humorista Hassam, ha generado amplio respaldo en redes sociales, luego de que la polémica en torno al comediante escalara hasta involucrar a su entorno familiar.

Orozco, que compartió cerca de 18 años de matrimonio con Hassam, decidió intervenir públicamente para exigir respeto tanto para ella como para sus hijas, en medio de un clima de ataques y comentarios que, según sus palabras, han sobrepasado los límites personales.

La controversia se intensificó en los últimos días a raíz de un intercambio de mensajes entre Hassam y usuarios en plataformas digitales, donde surgieron discusiones que abordaron no solo cuestiones políticas, sino también aspectos íntimos de la vida del humorista.

“El verdadero glow up“, decía uno de los mensajes que respondió el comediante, en el que incluían las fotografías de Tatiana junto a Hassam y el cambio físico con su nuevo esposo, a lo que el humorista respondió: ”Se llama progresar, vive en EEUU y se casó con un gringo. Aunque aprendió a pichar en el Restrepo".

Estas interacciones derivaron en señalamientos hacia su exesposa motivaron la reacción de Orozco, que salió en defensa de sus hijas aunque no son mencionadas en la publicación en X.

En las declaraciones, la creadora de contenido expresó: “Quiero dejar algo claro: si lo que buscan es desatar una pelea con alguien, háganlo directamente con esa persona. Ni mis hijas ni yo tenemos nada que ver ahí. Mis hijas están estudiando, estoy segura, no tienen idea de lo que pasa aquí, yo hace varios años estoy recuperando mi paz”.

El respaldo a la exesposa de Hassam no tardó en manifestarse. Diversos usuarios en redes sociales subrayaron que los conflictos de su expareja no deberían involucrarla a ella ni a sus hijas, enfatizando la necesidad de mantener a la familia al margen de disputas públicas.

La situación ha puesto en evidencia la presión que enfrentan los familiares de figuras públicas cuando las controversias trascienden el ámbito profesional y se trasladan al plano personal.

La relación entre Hassam y Tatiana Orozco, que se extendió por casi dos décadas, terminó tras una serie de dificultades que la propia mujer hizo públicas. Según relató en intervenciones anteriores, la acumulación de situaciones adversas la llevó a un punto de agotamiento, lo que finalmente la impulsó a tomar la decisión de separarse.

Finalmente, Orozco también explicó que, al momento de la ruptura, no insistió en llevarse a sus hijas consigo debido a la falta de recursos para sostenerlas, optando por establecerse en Estados Unidos con el objetivo de iniciar una nueva etapa.

Tatiana se dio una nueva oportunidad en el amor

Superado el dolor y el rifirrafe que inició Tatiana Orozco con Hassam a través de X en donde se lanzaron varias pullas, la empresaria volvió a creer en el amor y dio el sí, decisión que compartió en sus redes sociales en donde presumió su argolla que lleva marcada la frase: “Mi negrita” al lado de una galería de imágenes en las que se ve a su nuevo novio norteamericano Chris Klapp pidiendo su mano de rodillas.

“Yo te digo sí. Te digo gracias. Por cada vez que tu mirada me sonríe, por cada vez que oras por mí, cada día de amor, cada palabra que trae paz, cada esfuerzo que da fruto, cada aventura en compañía. Te digo gracias por llegar a mi vida, por quedarte, y elegir permanecer en mi vida. Me hablaste del libro de Rut y su historia con Booz entonces cuando comencé a leerlo de nuevo y leí cada palabra y cada confirmación del Señor. Cuando ella le preguntó: ‘¿Por qué he hallado tal favor a tus ojos que te fijas en mí siendo extranjera?’ Rut 2:10 NVI y yo te había preguntado casi lo mismo días antes. Solo pude llorar; ¡sabía que eras tú!!”, es parte del extenso mensaje que compartió Orozco en su cuenta de Instagram.