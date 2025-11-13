Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

La hermana de Yina arremetió en contra de Alofoke por hablar de su hermana en su reality - crédito @enlamovidacol/IG

La reacción de Juliana Calderón ante la reciente renuncia de su hermana Yina Calderón al reality La mansión de Luinny generó un debate en redes sociales.

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, la menor de las Calderón dirigió un mensaje a Alofoke, el creador dominicano, en el que abordó tanto las críticas recibidas como la situación que rodeó la salida de Yina del programa.

En su intervención, Juliana Calderón explicó que comprende el malestar de Alofoke tras la decisión de Yina. Según relató, el dominicano la habría contactado para que participara en la segunda edición de su programa, pero Yina optó finalmente por aceptar la propuesta de Luinny.

Fuerte pelea entre Yina Calderón y La diabla en La mansión de Luinny - crédito @lamansiondeluinny/IG

Juliana sostuvo que su hermana repitió un patrón similar al que vivió con Westcol, generando expectativas que luego no se concretaron.

“Sinceramente, es muy duro que Yina haya jugado con él; le pasó lo mismo que a Westcol, Yina los ilusionó. O sea, yo también estaría superenojada… él ya se imaginaba con Yina en la casucha de él, pero no, lindos, Yina estaba jugando con los sentimientos de Alofoke y lo dejó viendo un chispero. Y está enojado, pero bueno, Yina tomó la mejor decisión y está en La mansión de Luinny”, expresó Juliana Calderón en el video.

La influenciadora también hizo referencia a los ataques que tanto ella como su hermana han recibido por parte de Alofoke, señalando que la frustración del creador dominicano se debe a la forma en que Yina manejó la situación.

La DJ protagonizó un duro enfrentamiento con La Bella Chanel en 'La mansión de Luinny' - crédito @yinacalderontv/Instagram

La decisión de la empresaria de fajas de no participar en el programa del dominicano y, en cambio, sumarse a la propuesta de Luinny, fue interpretada por Juliana como un acto que dejó al dominicano con expectativas incumplidas.

Por otro lado, la renuncia de Yina Calderón a La mansión de Luinny no fue aceptada de inmediato por el anfitrión del reality. Según reportes de redes sociales, Luinny decidió no tomar en cuenta las palabras de Yina hasta que ella pudiera expresarlas en pleno uso de sus facultades, ya que en ese momento se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Esta postura del conductor añadió un matiz adicional a la controversia, dejando en suspenso la situación de Yina dentro del programa. En medio de este contexto, Juliana Calderón aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras de aliento a Karina García, otra participante del reality.

Este fue el atuendo de Yina Calderón que usó para el estreno de La Mansión de Luinny que dividió opiniones - crédito @yinacalderontv / Instagram

“Karina, quedas tú por Colombia, no te dejes, como yo te lo hice a ti. No te dejes, ¿ok? No te dejes de nadie, te lo recomiendo”, manifestó Juliana, provocando la risa de Karina tras escuchar el mensaje.

No es la primera vez que Juliana respalda a su hermana

La joven abogada ha respaldado a su hermana en repetidas ocasiones en diferentes publicaciones en redes sociales, desde los ataques que hacen otras creadoras de contenido pasando por la participación de la DJ en La casa de los famosos Colombia y como ocurre recientemente en La mansión de Luinny.

Así ha ocurrido con creadoras como Andrea Valdiri, La Jesuu, Melissa Gate, entre otras más a quienes ha atacado incluso, lanzando algunas amenazas en su contra como ocurrió con la pelea de Andrea Valdiri que amenazó a La Jesuu de no aparecerse por Bogotá porque era su territorio.

La Jesuu respondió las amenazas de Yina y Juliana Calderón y detalló acciones legales - crédito @tuprimalajesu @yinacalderontv/ Instagram

Calderón expresó: “Que nosotros estamos ‘amena’ a la Jesuu es totalmente falso. Ustedes mismos vieron el comentario de la tragaleche esa donde subió que ella le iba a coger el ring y que la otra la cogiera en el palco”, refiriéndose con el término “amena” a “amenaza” y apodando a Andrea Valdiri de manera despectiva.

De acuerdo con el video difundido en diferentes cuentas de entretenimiento, Calderón sostuvo que lo que hicieron, tanto ella como su entorno, consistió en una advertencia. La hermana de Yina Calderón indicó: “Nosotros lo que hicimos fue advertirlas de que si a Gina la golpean en el palco nos vamos a meter, porque no vamos a permitir…”.