Dos madres llevan 40 años buscando al mismo niño tras la tragedia de Armero: “Yo lo espero hasta mi muerte”

Hilda Pedroza y Claudia Ramírez siguen confiando en que su hijo sigue con vida - crédito RedesSociales/AFP

Además de las personas que murieron enterradas en el lodo, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó la desaparición del municipio de Armero, también generó una problemática que hasta la fecha sigue vigente.

Se trata de la desaparición de cientos de niños, que en su momento aparecieron en listados de sobrevivientes, fueron retirados en helicópteros del pueblo o en algunos casos fueron vistos en transmisiones de televisión por sus familiares, pero nunca pudieron reencontrarse con ellos.

Hay casos en los que niños que sobrevivieron a la tragedia fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras, o simplemente no aparecieron más en los registros, mientras sus seres queridos llevan décadas con la fe de que en algún momento podrán rencontrarse con ellos.

Dos madres y un menor, la búsqueda que lleva 40 años

Las dos mujeres perdieron a su hijo en medio de la tragedia - crédito Reuters

En un caso que sigue llamando la atención, Hilda Pedroza y Claudia Ramírez siguen sin perder la fe de volver a encontrar a sus hijos; sin embargo, aunque no son familiares, ni cercanas, no han podido resolver de quién es el menor que ambas identificaron por una transmisión en televisión.

En un informe presentado por Noticias RCN, Pedroza recordó que subió a su hijo Ricardo a un techo para salvarlo de la avalancha, pero una ola los arrastró y desde entonces no lo volvió a ver; por su parte, Ramírez estudiaba en Bogotá mientras su hijo estaba al cuidado de sus padres en Armero, que también desaparecieron tras la erupción.

Ambas mujeres vieron la misma transmisión de un noticiero de la época, en la que un menor se presentó ante Colombia para indicar que estaba buscando a su familia, para Hilda y Claudia, ese niño es su hijo.

Hasta la fecha, Claudia Ramírez sigue recordando que un amigo la llamó para informarle que también había visto al menor, que presuntamente se presentó como Andrés e indicó que su mamá se llamaba Claudia.

Claudia Ramírez e Hilda Pedroza afirman que el menor de la foto es su hijo - crédito Redes Sociales

Por otra parte, Hilda Pedroza declaró al medio citado lo último que recuerda sobre la noche de la tragedia en Armero, de donde fue sacada tras sufrir una lesión de gravedad en una de sus piernas.

“Había una pared que se partió, pero nosotros alcanzamos, yo me alcancé a subir sobre el lavamanos, subí al niño sobre la mitad de la pared. A mí no sé qué cosa me partió la tibia y el peroné. Cuando íbamos más adelante, un muchacho dice: ‘tranquila, yo lo tengo, yo lo cojo, suéltelo que yo lo cojo’”.

Pedroza recibió una llamada en la que le notificaron que su hijo estaba vivo en un refugio, pero cuando familiares se acercaron a ese sitio les indicaron que el menor había sido trasladado a Ibagué.

Semanas después, las mujeres volvieron a ver al pequeño en un noticiero, en el que se presentó como Ricardo Andrés Cárdenas: “Sus patillas, la oreja. Tenía las orejitas grandes. Y su perfil. Es Andrés”, fue como describió Claudia Ramírez que vivió ese momento.

Las dos mujeres confían en que antes de morir podrán reencontrarse de nuevo con su hijo - crédito Colprensa

Con el pasar de los años, debido a que ambas sostenían una fotografía similar, conocieron la historia de la otra, y aunque siguen afirmando que el niño de la transmisión era su hijo, las une la esperanza de que este siga con vida.

“Sería inmensamente feliz de que cualquiera de esos niños apareciera. Ellos tienen derecho a saber que tienen familia, que somos nosotros, que los esperamos, que los buscamos, que nunca los hemos dejado de buscar”, declaró Claudia Ramírez a Noticias RCN. “Yo lo espero hasta mi muerte, la verdad. De la existencia mía”, fueron las palabras de Hilda Pedroza al respecto.