Colombia

Dos madres llevan 40 años buscando al mismo niño tras la tragedia de Armero: “Yo lo espero hasta mi muerte”

Hilda Pedroza y Claudia Ramírez, aunque no se conocían antes de la erupción del volcán, afirman haber reconocido a su hijo durante una transmisión de un noticiero de la época

Guardar
Hilda Pedroza y Claudia Ramírez
Hilda Pedroza y Claudia Ramírez siguen confiando en que su hijo sigue con vida - crédito RedesSociales/AFP

Además de las personas que murieron enterradas en el lodo, la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó la desaparición del municipio de Armero, también generó una problemática que hasta la fecha sigue vigente.

Se trata de la desaparición de cientos de niños, que en su momento aparecieron en listados de sobrevivientes, fueron retirados en helicópteros del pueblo o en algunos casos fueron vistos en transmisiones de televisión por sus familiares, pero nunca pudieron reencontrarse con ellos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hay casos en los que niños que sobrevivieron a la tragedia fueron adoptados de manera irregular por familias extranjeras, o simplemente no aparecieron más en los registros, mientras sus seres queridos llevan décadas con la fe de que en algún momento podrán rencontrarse con ellos.

Dos madres y un menor, la búsqueda que lleva 40 años

Las dos mujeres perdieron a
Las dos mujeres perdieron a su hijo en medio de la tragedia - crédito Reuters

En un caso que sigue llamando la atención, Hilda Pedroza y Claudia Ramírez siguen sin perder la fe de volver a encontrar a sus hijos; sin embargo, aunque no son familiares, ni cercanas, no han podido resolver de quién es el menor que ambas identificaron por una transmisión en televisión.

En un informe presentado por Noticias RCN, Pedroza recordó que subió a su hijo Ricardo a un techo para salvarlo de la avalancha, pero una ola los arrastró y desde entonces no lo volvió a ver; por su parte, Ramírez estudiaba en Bogotá mientras su hijo estaba al cuidado de sus padres en Armero, que también desaparecieron tras la erupción.

Ambas mujeres vieron la misma transmisión de un noticiero de la época, en la que un menor se presentó ante Colombia para indicar que estaba buscando a su familia, para Hilda y Claudia, ese niño es su hijo.

Hasta la fecha, Claudia Ramírez sigue recordando que un amigo la llamó para informarle que también había visto al menor, que presuntamente se presentó como Andrés e indicó que su mamá se llamaba Claudia.

Claudia Ramírez e Hilda Pedroza
Claudia Ramírez e Hilda Pedroza afirman que el menor de la foto es su hijo - crédito Redes Sociales

Por otra parte, Hilda Pedroza declaró al medio citado lo último que recuerda sobre la noche de la tragedia en Armero, de donde fue sacada tras sufrir una lesión de gravedad en una de sus piernas.

“Había una pared que se partió, pero nosotros alcanzamos, yo me alcancé a subir sobre el lavamanos, subí al niño sobre la mitad de la pared. A mí no sé qué cosa me partió la tibia y el peroné. Cuando íbamos más adelante, un muchacho dice: ‘tranquila, yo lo tengo, yo lo cojo, suéltelo que yo lo cojo’”.

Pedroza recibió una llamada en la que le notificaron que su hijo estaba vivo en un refugio, pero cuando familiares se acercaron a ese sitio les indicaron que el menor había sido trasladado a Ibagué.

Semanas después, las mujeres volvieron a ver al pequeño en un noticiero, en el que se presentó como Ricardo Andrés Cárdenas: “Sus patillas, la oreja. Tenía las orejitas grandes. Y su perfil. Es Andrés”, fue como describió Claudia Ramírez que vivió ese momento.

Las dos mujeres confían en
Las dos mujeres confían en que antes de morir podrán reencontrarse de nuevo con su hijo - crédito Colprensa

Con el pasar de los años, debido a que ambas sostenían una fotografía similar, conocieron la historia de la otra, y aunque siguen afirmando que el niño de la transmisión era su hijo, las une la esperanza de que este siga con vida.

“Sería inmensamente feliz de que cualquiera de esos niños apareciera. Ellos tienen derecho a saber que tienen familia, que somos nosotros, que los esperamos, que los buscamos, que nunca los hemos dejado de buscar”, declaró Claudia Ramírez a Noticias RCN. “Yo lo espero hasta mi muerte, la verdad. De la existencia mía”, fueron las palabras de Hilda Pedroza al respecto.

Temas Relacionados

Tragedia de ArmeroSobrevivientesNiños de ArmeroNiños desaparecidos de Armero40 años de la tragedia de ArmeroColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti se disculpó con la magistrada Cristina Lombana y Cathy Juvinao le envió mensaje: “Ojalá no se repita”

La representante a la Cámara destacó la importancia del arrepentimiento mostrado por el ministro del Interior tras sus declaraciones ofensivas hacia la magistrada, subrayando la necesidad de evitar incidentes similares en el futuro

Armando Benedetti se disculpó con

Corte Constitucional da nueva orden a Colpensiones: deberá entregar más pruebas sobre Héctor Carvajal relacionadas con la reforma pensional

El alto tribunal ordenó remitir documentos elaborados por Carvajal cuando fue contratista de la entidad, relacionados con la reforma pensional y actualmente vinculados al expediente sobre su constitucionalidad

Corte Constitucional da nueva orden

“Que estarán pensando las bases liberales”: exministro del Interior lanzó fuertes críticas al Partido Liberal

Luis Fernando Velasco generó controversia al cuestionar las prioridades del colectivo político y sugirió que las disputas por los símbolos opacaron las causas fundamentales del partido

“Que estarán pensando las bases

‘Armero Vive’: la historia del barrio y la fundación que nació en Soacha tras la tragedia: “Quedamos huérfanos”

En diálogo con Infobae Colombia, María Teresa Fuenmayor narró cómo fue crear una comunidad con sobrevivientes del 13 de noviembre de 1985

‘Armero Vive’: la historia del

Abogado de la familia de Valeria Afanador denunció retrasos en la investigación sobre muerte de la niña de 10 años: “Una incertidumbre total”

Julián Quintana detalló que contemplan dos hipótesis principales sobre la desaparición de la menor

Abogado de la familia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El fotógrafo de Pablo Escobar

El fotógrafo de Pablo Escobar realiza exposición gratuita en Bogotá: ‘Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’,

Gero, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó cómo abordó con sus padres el tema de su orientación sexual: “Nunca estuve de acuerdo con salir del clóset”

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’, aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar, pero la mujer lo desmintió: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Deportes

Néstor Lorenzo reveló el tipo

Néstor Lorenzo reveló el tipo de club al que le gustaría que llegara James Rodríguez: “Vas a jugar”

EN VIVO Junior vs. Atlético Nacional, fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: los verdes buscan el punto invisible

EN VIVO Fecha 20 de la Liga BetPlay 2025-II: se definen los clasificados a cuadrangulares en la última jornada

EN VIVO l Medellín vs. América: poderosos y escarlatas se enfrentan en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar