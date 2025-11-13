Colombia

Defensoría del Pueblo confirmó liberación de Clara Serrano, secuestrada por el ELN tras canje con su hermano

La titular de la entidad, Iris Marín, se encargó de comunicar la noticia al país, en un hecho que celebró el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Félix Lafaurie

Clara Serrano, liberada por intercesión
Clara Serrano, liberada por intercesión de la Defensoría del Pueblo

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó en la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025 la liberación de Clara Serrano, hermana del ganadero Cristian Serrano y que estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) luego del forzoso trueque: pues pese a que liberó al hombre retuvo a la mujer en su lugar, con el fin de seguir extorsionando a esta familia, oriunda de Barrancabermeja (Santander). El suceso se produjo en zona rural de Ocaña (Norte de Santander).

Marín lamentó este caso, que se configura en una nueva violación de los derechos humanos por parte de una organización al margen de la ley que desatendió las negociaciones con el Gobierno nacional, y continúa en ofensiva en los territorios, con prácticas como el secuestro. A su vez, en su mensaje, la defensora recordó que debe persistir la “libertad incondicional” de los ciudadanos, por lo que instó al Gobierno nacional a garantizar la seguridad.

La defensora del Pueblo, Iris
La defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó la liberación de Clara Serrano, hermana del ganadero Cristian Serrano

Querida Clara Serrano: Bienvenida a la libertad. Que lo que vivió, primero su hermano, y luego usted vivieron, no se repita. No más. Que prevalezca siempre la libertad incondicional”, afirmó Marín en su perfil de X, en el que compartió la primera fotografía de la mujer, tras ser entregada a una delegación en la que estuvo el padre Ramón Torrado, de la Diócesis de Ocaña, y el defensor del pueblo en Ocaña, Éver Pallares, que sirvieron como intermediadores.

Uno de los que celebró esta liberación fue, justamente, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, que en su cuenta de X envió un emotivo mensaje a estos hermanos. “Gracias a Dios termino la tragedia para la familia Serrano. ⁦Fedegán reitera su llamado para que el secuestro como delito de lesa humanidad sea proscrito de toda acción armada", afirmó el directivo, que hizo parte de la mesa de diálogos con esta guerrilla.

Este fue el comentario del
Este fue el comentario del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, sobre la liberación de Cielo Serrano

Clara Serrano recuperó la libertad luego de siete meses

La mujer fue secuestrada en ELN desde marzo del 2025, cuando buscó la liberación de su hermano, que estaba en poder de este grupo desde noviembre de 2024: cuando se desplazaba en la vía que va desde Bucaramanga hasta el municipio de Río de Oro, en el Cesar. Clara viajó hasta el corregimiento de Guamalito en el Catatumbo, en donde gestionó la liberación de Cristian, pero a cambio fue obligada a quedarse con estas estructuras armadas.

El ganadero goza de reconocimiento en esa región del país, en donde tiene la finca Las Marías, por lo que se volvió en blanco del accionar del ELN, que lo raptó a cambio de pedir a su familia dinero por su liberación. Esta se ha vuelto una práctica común en esa zona del país, como le ocurrió, incluso, a Mané Díaz: padre del hoy futbolista del Bayern Múnich de Alemania, Luis Díaz, en hechos se registraron a finales de octubre y principios de noviembre de 2023.

El ELN mantuvo secuestrado al
El ELN mantuvo secuestrado al ganadero Cristián Serrano desde noviembre del 2024 y aunque lo libero en marzo de 2025, en seguida plagiaron a su hermana Claudia Serrano

El episodio generó preocupación y malestar entre los gremios ganaderos de Cesar y Santander, así como entre la opinión pública del país. En ese entonces, la Defensoría del Pueblo expresó un rechazo categórico al secuestro perpetrado por el ELN y pidió la liberación inmediata de Serrano y de todas las personas que se encuentran en poder de las organizaciones ilegales; las mismas con las que la administración de Gustavo Petro intentó negociar sin mayor éxito

Contrario a lo sucedido con Serrano, el ELN tiene aún secuestrada a Yennis Salazar, desde febrero de 2025, cuando se trasladaba a una finca de su madre en la zona rural de Curumaní, Cesar. Mientras las dos personas que viajaban con ella fueron liberadas el 23 de febrero, Yennis continuó en cautiverio; sin tenerse certeza de su paradero, en una situación que tiene en vilo a sus seres queridos.

Defensoría del PuebloClara SerranoCristian SerranoSecuestro ganadero ColombiaSecuestroFamilia SerranoColombia-NoticiasColombia-Violencia

