Cine a $1.000 en Bogotá aplicará para salas VIP, Kids y más en popular centro comercial

Aparte de esta oferta se harán premios a los asistentes en noviembre - crédito Infobae

El 14 de noviembre, Viziona Cines pondrá a disposición de los asistentes todas sus funciones por mil pesos, un precio atractivo si se compara con el valor habitual de las matinés, que asciende a siete mil pesos.

Esta jornada especial forma parte de la celebración de su primer aniversario.

Esta iniciativa, denominada ‘Viziona a mil’, forma parte de la celebración por el primer aniversario del cine ubicado en el centro comercial El Edén, una de las apuestas más recientes dentro de la oferta cultural y de entretenimiento en Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante este “Viziona a mil”, los visitantes podrán acceder a todas las funciones y formatos, incluidos VIP, Vmax y Kids, por el mismo valor, hecho que busca agradecer la fidelidad del público y reafirmar el compromiso del cine con la accesibilidad y el entretenimiento de calidad, según esta nueva marca.

“Cumplir un año es motivo de orgullo y gratitud. Detrás de cada cifra hay personas que creen en el poder del cine para conectar emociones, familias y generaciones. Queremos que este aniversario sea una celebración compartida con todos ellos”, señaló Cardozo.

Más que solo cine a $1.000

Además de la jornada de cine a bajo costo, desarrollará campañas especiales durante el mes de noviembre.

Durante cada día hasta el 30 de noviembre, un visitante podrá ganar el Tiquete Dorado, que premia la fidelidad de los asistentes con entradas gratis durante un mes, combos semanales y un Kit Viziona exclusivo que incluye una palomera y un botilito personalizados.

Los ganadores de la palomera tendrán la posibilidad de rellenarla por 5.000 pesos hasta diciembre de 2025, beneficio creado para quienes consideran al cine parte esencial de su vida cotidiana.

Otras promociones forman parte de la estrategia de aniversario, como la entrega de una boleta gratis para el siguiente lunes a quienes adquieran entradas los jueves.

De acuerdo con la administración del complejo, estas iniciativas apuntan a “prolongar la experiencia del cine y premiar a los cinéfilos que regresan con frecuencia”.

Historia de la nueva marca de cine

Viziona Cines llegó a Bogotá en noviembre de 2024 y ha recibido más de 320.000 asistentes en su primer año de operación y ha alcanzado una boletería cercana a 4.000 millones de pesos.

Las ventas en confitería se estiman en 6.000 millones, cifras que, según Cardozo, “reflejan no solo la preferencia del público, sino la conexión emocional que hemos logrado construir. Cada función ha sido una oportunidad para emocionar, sorprender y compartir historias”.

Las instalaciones del cine en El Edén ocupan más de 5.000 metros cuadrados, un espacio que alberga nueve salas con capacidad para más de 1.300 personas.

Todas están equipadas con tecnología digital, sonido Dolby Atmos y formatos inmersivos. Además, existen opciones específicas como la Sala Kids y la Sala VMAX con pantalla de 18 metros y sonido envolvente, así como salas VIP con servicio directo a la silla y una oferta gastronómica diferenciada.

El gerente de Construcciones Planificadas, Mauricio Patiño, aseguró durante la inauguración que “la tecnología y el sonido estarán al nivel de los mayores estándares de innovación de la industria. Contaremos con la sala más moderna y especializada en el entretenimiento de los niños, quienes podrán disfrutarla gracias a sus diseños, zonas de juegos interactivas y sillas desarrolladas especialmente para ellos”.

En el mismo sentido, Rodrigo Botero, gerente general de Viziona Cines, afirmó que “tendremos una sala de gran formato con el paquete de sonido inmersivo más grande que ofrece Dolby Atmos, creando una experiencia de entretenimiento superior que permitirá a miles de usuarios disfrutar de grandes producciones a otro nivel”.

La apertura de Viziona ha representado una inversión superior a los 30.000 millones de pesos, una apuesta para consolidar a Bogotá como referente de innovación tecnológica y diversión para habitantes de Kennedy, Fontibón y otros barrios cercanos.

Los complejos modernos han transformado la experiencia de ir al cine, con tecnologías como proyección láser, pantallas gigantes, sistemas de sonido envolvente y servicios personalizados.

Estas innovaciones junto con estrategias de precios, promociones y eventos exclusivos buscan mantener vigente la tradición del cine ahora que más personas ven series y películas por streaming, integrada ahora a nuevas formas de consumo cultural y social.

Películas en cartelera de cines

Los Ilusionistas 3

Depredador: Tierras Salvajes

El gran premio a toda velocidad

Catástrofe en el aire

Teléfono negro 2

El Mago de Oz

Paw Patrol Especial de Navidad

Dos monjas

Un buen ladrón