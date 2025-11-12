Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Imagen de referencia - Los sujetos armados fueron identificados como integrantes del Frente Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia - crédito Captura de video redes sociales/Colprensa

Habitantes del municipio de Suaza, en el sur del departamento de Huila, sigue conmocionados tras el asesinato de tres personas en un establecimiento nocturno, un hecho que ha intensificado la sensación de inseguridad en la región.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo 9 de noviembre de 2025, cuando un grupo de ocho hombres armados, identificados como integrantes del Frente Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, irrumpió en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos armados, quienes se desplazaban en cuatro motocicletas, exigieron a los propietarios del bar que redujeran el volumen de la música y detuvieran la venta de bebidas alcohólicas, según informaron a Noticias RCN.

Ante la negativa de los presentes a acatar estas órdenes, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada, utilizando armas largas. Las víctimas fallecieron debido a la gravedad de las heridas provocadas por los disparos, según confirmó la administración departamental al medio citado.

El municipio de Suaza, en el sur del Huila, reporta una masacre con tres personas asesinadas en un establecimiento nocturno - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

“Miembros de un grupo armado ilegal hicieron presencia en la zona donde un grupo de personas se encontraban departiendo, solicitaron que cesaran la actividad de consumo de bebidas embriagantes y que bajaran el volumen de la música, a lo cual las personas que se encontraban en el sitio no atendieron esta solicitud e inmediatamente abrieron fuego”, indicó Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno de Huila.

Así mismo, el funcionario sostuvo que los responsables del ataque pertenecen a una facción armada que opera principalmente en el departamento del Caquetá y que actualmente busca expandir su influencia en el Huila.

De acuerdo con los registros de la administración huilense, en lo que va del año 2025 se han presentado cinco ataques armados en el departamento, con un saldo de diecisiete personas fallecidas, todas aparentemente a manos de grupos armados ilegales.

La presencia de la Segunda Marquetalia y su intento de incursionar en nuevos territorios ha incrementado la preocupación entre los habitantes y las autoridades locales, quienes advierten sobre el riesgo de que se repitan episodios de violencia similares en el futuro.

Frente a la gravedad de la situación, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, puso en marcha un plan conjunto para atender la emergencia.

El CTI asumió los actos urgentes, mientras que la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) inició labores de policía judicial para recolectar información que permita esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para que aporte datos que faciliten el esclarecimiento del caso, invitando a los ciudadanos a comunicarse a través de las líneas de atención o acercarse a la estación de policía más cercana.

Presencia de las disidencias en Huila

El crimen de las tres personas se suma a otros hechos que han generado pánico y zozobra en la población de este municipio del departamento de Huila.

Uno de ellos fue un encuentro comunitario convocado por este grupo armado en las veredas El Macal y San Pablo, pertenecientes al centro poblado de Gallardo (Huila), en la que, según informó Caracol Radio, los habitantes fueron citados para escuchar la imposición de códigos de conducta y nuevas restricciones en la región.

La comunidad de Suaza ha señalado que este tipo de encuentros forzados por parte de la disidencia armada se han convertido en una práctica recurrente en el sector rural del municipio. Durante la más reciente reunión, unidades del Batallón Magdalena del Ejército Nacional se encontraban en las inmediaciones, pero no intervinieron para evitar poner en riesgo a la población civil.

El secretario de Gobierno de Huila, Juan Carlos Casallas, explicó a la cadena radial que las autoridades militares y de policía descartaron la ocurrencia de reclutamiento forzado de menores durante el evento.

Según sus declaraciones, “las autoridades militares y de policía aseguraron que no se registraron casos de reclutamiento forzado de menores durante el encuentro. Se priorizó la protección de los civiles presentes y se descartaron acciones ofensivas que pudieran poner en peligro a los habitantes”.