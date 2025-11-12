Ornella Sierra sorprendió al revelar que trabajos tuvo antes de convertirse en ‘influencer’: “Me pagaban en dólares”

Ornella Sierra compartió cuáles fueron sus profesiones antes de convertirse en creadora de contenido - crédito ornellasierra / Instagram

La creadora de contenido Ornella Sierra, reconocida por su participación en la primera edición de La casa de los famosos Colombia, sorprendió a sus seguidores al revelar detalles poco conocidos de su vida antes de alcanzar notoriedad en redes sociales.

En una entrevista concedida al programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, conducido por Valentina Taguado y Johana Velandia, Ornella compartió su trayectoria laboral y académica previa a convertirse en influencer.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ornella explicó que su incursión en TikTok coincidió con sus últimos años en la universidad, donde culminaba la carrera de psicología. Pese a la naturalidad que transmitían sus videos, confesó que “la mayoría de los videos que publicaba no reflejaban su realidad”, ya que pasaba la mayor parte del tiempo en casa. “Mi papá me regañaba constantemente por exponerme en redes sociales”, relató durante la entrevista.

La barranquillera habló de sus profesiones antes de convertirse en creadora de contenido - crédito captura de pantalla Canal RCN / YouTube

Tras graduarse, la presión familiar para ejercer profesionalmente aumentó, aunque ella decidió mantener su actividad virtual. Se definió como una “ñoña”, y recordó haber sido monitora, integrante de varios grupos de investigación y lograr el mejor promedio de su promoción universitaria. Al salir de la universidad consiguió un empleo como psicóloga, pero antes de eso, trabajó durante tres años en un call center hasta que fue despedida.

Pocos días después de perder ese trabajo, fue contratada por un bufete de abogados donde le pagaban en dólares, una experiencia llamativa ya que tenía solo 21 años. “Yo tenía un trabajo top, estaba en un call center, fui subiendo y después me sacaron y a los tres días me contrataron en un bufete de abogados de Beverly Hills, yo ya estaba montada”, reveló.

Sin embargo, dos meses después renunció a ese puesto, decisión que, según explicó, no estuvo motivada por su desempeño en redes sociales, sino por razones personales. “Una marca me ofreció lo mismo que me estaban pagando en ese trabajo y todo eso por hacer videos”, detalló Ornella Sierra.

Ornella confesó que la impulsó a renunciar a su trabajo y dedicarse a las redes sociales - crédito @ornellasierra/Instagram

En ese periodo sus videos comenzaron a atraer la atención de diferentes marcas, que le ofrecieron colaboraciones y contratos con honorarios superiores a los que recibía en el sector jurídico. Fue así como apostó definitivamente por el contenido digital: “Así tomé la decisión de dedicarme de lleno a las redes sociales, y desde entonces, asegura que le ha ido muy bien”.

En la actualidad, Ornella Sierra ha consolidado una comunidad activa en plataformas digitales, donde mezcla entretenimiento, recetas de cocina y reflexiones personales.

Ornella alerta sobre modalidad de estafa en Bogotá tras caer en engaño mientras ayudaba a un desconocido

Ornella a través de historias en su cuenta de Instagram, relató los detalles del engaño que vivió junto a una amiga, con la intención de prevenir a sus seguidores sobre este tipo de incidentes.

La influencer detalló que caminaba hacia el gimnasio en compañía de una amiga, luego de comprar café, cuando ambas notaron a un hombre tendido en el suelo, aparentemente convulsionando. Junto a él, una mujer fingía ser enfermera y alegaba que el hombre sufría una crisis epiléptica.

La barranquillera fue engañada por un hombre que se aprovechó de su inocencia en las calles de Bogotá - crédito @ornellasierra/ Instagram

“Ofrecimos agua y maní. La supuesta enfermera intentaba abrirle los puños y decía que era un ataque epiléptico”, contó la creadora de contenido. Como psicóloga y exepiléptica, Sierra afirmó que creyó la escena al reconocer la dinámica de una crisis así: “Yo le creí todo”. El hombre decía haber llegado a pie desde un pueblo lejano y aseguraba haber tenido cinco episodios epilépticos esa mañana. Según Sierra, “el man olía full a sol, o sea, el man no olía bien”.

El supuesto paciente pidió 85.000 pesos para un medicamento urgente, facilitando información de una clínica y dirigiéndose con precisión. “Nosotras te damos la plata”, decidieron ambas, y terminaron transfiriendo 150.000 pesos para cubrir el tratamiento y otros gastos. El engaño se evidenció durante la transacción: “Aquí va la primera red flag. Cuando le preguntamos al man: ‘Hey, ¿tienes Nequi?’, al man se le quitó todos los males, dejó de estar pálido y dijo que sí“.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló que el hombre se hizo pasar por enfermo hasta que le dieron 150 mil pesos - crédito @ornellasierra/ Instagram

El desenlace confirmó la estafa. “Apenas le llegó la plática, el man salió corriendo. Salió corriendo en nuestra cara. Hasta yo le alcancé a gritar: ‘Pilas, que el taxi está en la esquina’. Marica, alguien que convulsiona, no puede correr y menos si está desorientado. El man ni siquiera puede abrir las manos, supuestamente. O sea, nos vieron la cara”, narró Ornella Sierra. La influenciadora brindó una descripción física del hombre y citó el lugar del incidente cerca de Unicentro, advirtiendo a quienes transitan la zona: “Que no les pase más bien. Entonces ya, pa’ que identifiquen al man”.