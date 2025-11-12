Colombia

Ministerio del Trabajo confirmó noticia para los profesores: tiene que ver con la hora del almuerzo y la jornada laboral

La directriz de la cartera obliga a empleadores a revisar la organización interna y a garantizar condiciones óptimas para el personal educativo

Guardar
Según Fecode, en Colombia hay
Según Fecode, en Colombia hay más de 312.000 docentes - crédito Alcaldía de Bogotá

El Ministerio del Trabajo resolvió una de las inquietudes más frecuentes entre los docentes en Colombia: el tiempo de almuerzo no debe descontarse de la jornada laboral ni utilizarse como mecanismo para cumplir con la reducción de horas establecida por la Ley 2101 de 2021. La aclaración, emitida en un concepto oficial en 2025, responde a dudas surgidas en el sector educativo durante la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral en el país.

La Ley 2101 de 2021 introdujo una transformación en la organización del tiempo de trabajo en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según el cronograma fijado por la norma, la jornada semanal, que era de 48 horas, comenzó a reducirse de manera escalonada desde el 15 de julio de 2023, cuando pasó a 47 horas semanales:

  • El 15 de julio de 2024, la jornada se redujo a 46 horas.
  • Para el 15 de julio de 2025, quedará en 44 horas.
  • A partir del 15 de julio de 2026, ningún trabajador podrá laborar más de 42 horas a la semana.

Revisión de esquemas de trabajo

Dicho proceso llevó a empresas e instituciones educativas a revisar sus esquemas de trabajo y a resolver dudas sobre la correcta aplicación de la ley. Ante esto, el Ministerio del Trabajo precisó que el descanso intermedio, conocido como tiempo de almuerzo, es un derecho obligatorio para los trabajadores.

La reducción de la jornada
La reducción de la jornada laboral no disminuye el salario de los trabajadores - crédito Canva

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo, el periodo de interrupción no se computa como parte de la jornada laboral y no se remunera. La autoridad laboral enfatizó que “este tiempo de interrupción no forma parte de las horas laborales y NO se remunera por parte del empleador”. Así, el descanso para consumir alimentos y reponer energías debe otorgarse de manera independiente al cálculo de las horas efectivas de trabajo.

Por qué surgió la aclaración

La aclaración del ministerio surge tras recibir reportes de docentes a los que se les descontaba el tiempo de almuerzo como parte de la jornada, bajo el argumento de ajustarse a la reducción de horas. En respuesta a una consulta ciudadana, la entidad consideró inapropiado que, en el caso de los profesores, se descuente el tiempo de almuerzo, ya que este ni siquiera se contabiliza dentro de la jornada laboral.

La cartera que lidera Antonio Sanguino advirtió que “si el empleador o empresa empleadora decide implementar la reducción de la jornada laboral aumentando el horario de almuerzo no estaría(n) cumpliendo con la finalidad de la Ley 2101 de 2021”. La finalidad de la norma es mejorar la productividad y promover el bienestar de los trabajadores, no ampliar el tiempo de descanso intermedio.

En Colombia, el tiempo de
En Colombia, el tiempo de descanso para el almuerzo es generalmente de una hora, aunque la ley exige un mínimo de 30 minutos para jornadas continuas de trabajo - crédito Colprensa

También, el Ministerio del Trabajo recordó que, además de emitir conceptos orientadores, tiene la responsabilidad de ejercer inspección, vigilancia y control en las empresas para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. Los trabajadores que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar denuncias, quejas o reclamos a través de los canales oficiales de la entidad.

Obligaciones de los empleadores

Y en cuanto a las obligaciones de los empleadores, la autoridad laboral abordó el uso de sistemas biométricos, como la huella dactilar, para el registro de horarios. Explicó que la ley no prohíbe de manera expresa el uso de estos mecanismos, siempre que la implementación esté prevista en el reglamento interno de trabajo y se comunique previamente a los empleados. Así las cosas, el tratamiento de datos biométricos debe ajustarse a la Ley 1266/08, que regula el habeas data. Esto implica informar a los trabajadores sobre la finalidad del tratamiento, garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, limitar su uso a los fines autorizados y cumplir las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio, responsable de la vigilancia en materia de protección de datos.

La autoridad también reiteró que la reducción de la jornada laboral busca “aumentar la productividad de las empresas motivando a los trabajadores a bien invertir su tiempo, de manera que las mismas funciones que tienen asignadas, sean realizadas en menor tiempo, para de esta manera disfrutar más tiempo con sus familias, acceder a capacitación, educación o recreación”.

Temas Relacionados

Ministerio del TrabajoJornada LaboralProfesoresDocenetesHora de AlmuerzoColombia-EconomíaColombia-noticias

Más Noticias

Un estudio de competitividad alertó que el exceso de normas y la falta de acción están frenando el desarrollo de Colombia

El Informe Nacional de Competitividad advierte que Colombia está atrapada entre diagnósticos y promesas incumplidas, con exceso de normas, baja productividad y pocas decisiones efectivas para transformar su economía

Un estudio de competitividad alertó

Youtuber fue testigo de la quema de cadáveres tradicional de la India: “Estoy respirando cenizas de humanos”

Al ser una de las siete zonas sagradas del país, los locales consideran que es un privilegio que sus restos sean esparcidos en las aguas del río Ganges, en Varanasi

Youtuber fue testigo de la

Emergencia en Kennedy por explosión, autoridades investigan las causas: una persona habría fallecido por las heridas

Tras el estallido, dos personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Kennedy, la identidad de las víctimas y el motivo del hecho siguen bajo reserva

Emergencia en Kennedy por explosión,

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Fernanda Cantor envió un mensaje a los familiares de Villafañe, generando reacciones en redes y renovando el debate sobre los últimos días de la artista con el participante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Mejor amiga de Alejandra Villafañe

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Giovanni Suárez relató que tuvo solo un 10% de posibilidades de sobrevivir en la pandemia, pero en la actualidad agradece estar vivo; aunque admite que la secuela más dura fue olvidar fragmentos de su vida

Así luce el actor que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN reconoció su responsabilidad en

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

Identifican a trabajador cañero asesinado en el norte del Cauca: Asocaña alertó cinco muertos en lo que va de 2025

ENTRETENIMIENTO

Mejor amiga de Alejandra Villafañe

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Katiuska aclaró detalles de su relación con Zambrano tras salir del ‘Desafío Siglo XXI’: “Estoy muy feliz”

Deportes

Falcao García volverá a jugar

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A

Predicciones de la Liga BetPlay: estas son las probabilidades de América, Santa Fe, Alianza y Águilas Doradas para clasificar a los cuadrangulares

Nacional habría tomado una decisión crucial con respecto al futuro de Alfredo Morelos: su pase vale cinco millones de dólares