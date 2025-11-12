Melissa Gate y Mariana Zapata hicieron las paces con emotivo abrazo en ‘La casa de Alofoke’

Las creadoras de contenido dejaron a un lado su rivalidad y compartieron un emotivo abrazo - crédito @mariana.zapata13 @meligate_oficial/ Instagram

La influenciadora Mariana Zapata dejó La casa de Alofoke, el reality grabado en República Dominicana, donde participaba junto a otras figuras de redes sociales.

Su salida obedeció a compromisos laborales previamente adquiridos que le impedían continuar en la competencia.

Durante su despedida frente a cámaras y compañeros, explicó: “Me voy por decisión propia, tengo otros proyectos afuera que no pueden esperar. Nunca había estado en un reality, me encantó la experiencia a pesar de que pasaron muchas cosas”.

En su mensaje de cierre, Mariana Zapata subrayó el aprendizaje que obtuvo en la convivencia y aconsejó a los demás integrantes “no tomarse las cosas tan personales”. Agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido a lo largo de su estadía en el programa y expresó su gratitud por la oportunidad de compartir con distintos creadores de contenido.

Uno de los momentos destacados de su despedida se produjo cuando Alofoke, anfitrión del formato, propuso a Mariana y a Melissa Gate reconciliarse públicamente, “no solo como un mensaje para República Dominicana, sino también para Colombia”. Ambas aceptaron el reto y, en una muestra de madurez, se abrazaron dejando atrás la rivalidad surgida durante el desarrollo del reality.

Mientras sus compañeros les aplaudían, intercambiaron palabras al oído y sellaron el gesto con un acuerdo tácito de respeto, aunque muchos internautas consideraron que ya no volverán a ser amigas cercanas.

“Me llevo varios aprendizajes de muchos de ustedes”, reiteró Mariana Zapata, consciente del impacto mediático de su participación.

De regreso a Colombia, Zapata retoma sus proyectos personales y profesionales con la expectativa de seguir conectando con su audiencia. Por su parte, Melissa Gate continúa como concursante en La casa de Alofoke y ha confesado que el proceso de adaptación no le ha resultado sencillo, pidiendo paciencia y comprensión a sus seguidores.

Alofoke intentó convencer a Mariana para que no abandonara el programa con una contundente propuesta

Antes de concretar su salida de La casa de Alofoke, la continuidad de Mariana Zapata generó expectativas tanto entre los seguidores del reality como dentro de la propia producción. La posibilidad de su partida se abordó abiertamente en el programa, justo tras conocerse que la influenciadora debía cumplir compromisos fuera de República Dominicana.

En este contexto, Alofoke intervino con la intención de mantener a Mariana como participante, pues el host del programa le planteó a Mariana Zapata una propuesta especialmente diseñada para que reconsiderara su decisión de abandonar la convivencia.

La oferta incluyó distintas alternativas, entre ellas ajustes logísticos y flexibilidad para permitir que gestionara asuntos personales o laborales desde la casa. El propio Alofoke transmitió su interés de no perder la energía y aporte de Mariana en la competencia, dado el aprecio que había cosechado en poco tiempo, tanto entre sus compañeros como en la audiencia.

“Sabemos que tienes proyectos y responsabilidades afuera, pero podemos encontrar maneras de que sigas participando y atiendas esos compromisos”, le propuso Alofoke durante una conversación en el set. El conductor insistió en que la producción dispondría los recursos necesarios para facilitar la permanencia de Mariana si optaba por quedarse, llegando incluso a contemplar días con salidas puntuales o la colaboración remota en algunos de sus proyectos externos.

La respuesta de Mariana Zapata, aunque agradecida y receptiva a la gestión y el apoyo de la producción, fue firme. La influenciadora reconoció el valor de la propuesta y el respaldo recibido, pero mantuvo su determinación original. Explicó que los compromisos asumidos anteriormente requerían presencialidad y atención inmediata, por lo que resultaba imposible continuar en el reality lo que restaba de la temporada.

La situación llevó a que compañeros y seguidores compartieran mensajes de respaldo y comprensión, resaltando el profesionalismo con el que Mariana tomó su decisión final. Varios espectadores manifestaron en redes sociales el deseo de verla regresar en futuras ediciones del programa y destacaron la buena disposición demostrada por Alofoke al intentar retenerla.