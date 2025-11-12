Lina Garrido contestó a mensaje de la esposa de Armando Benedetti sobre el allanamiento a la casa del ministro: “Quien la humilló fue su esposo”

La congresista criticó públicamente a Adelina Guerrero luego de que esta relatara supuestos abusos e intimidaciones sufridas durante el procedimiento ordenado por la Corte Suprema en su domicilio - crédito Colprensa

Armando Benedetti, Ministro del Interior, denunció que durante el operativo realizado en su casa de Lagos de Caujaral (entre Barranquilla y Puerto Colombia) este martes por la mañana, ocurrieron situaciones como el despliegue de escuchas, la retención de trabajadores a su servicio y conductas hostiles hacia su esposa.

Tras el episodio, Adelina Guerrero, esposa del ministro, se expresó en su cuenta de X sobre lo ocurrido, y al igual que Benedetti, cuestionó a la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia por haber ordenado el allanamiento.

Ante su mensaje, la representante a la Cámara Lina Garrido, de Cambio Radical (partido opositor al Gobierno), respondió en la misma red social con la frase: “Quien la humilló fue su esposo”.

Guerrero en su mensaje compartió su versión sobre el trato que recibió durante el allanamiento, asegurando que la magistrada encargada del procedimiento la habría menospreciado y sometido a medidas intimidatorias, inclusive involucrando a su defensa legal y a cuerpos especializados de seguridad.

Guerrero narró que se sintió desprovista de derechos y sometida a presiones para que no hablara durante el operativo.

“Hoy la Magistrada Cristina Lombana, durante el allanamiento a mi casa me trató de ignorante, me mando (sic) despectivamente a sentar y a callarme. Me quito mi celular, al cual intentaron ingresar de manera ilegal hasta bloquearlo. Permitió que estuviera mi abogado para que me mantuviera “calladita”, amenazo con capturarme y me intimido con funcionarios del GOES, grupo de operaciones especiales contra el crimen organizado (sic)“, escribió la esposa del funcionario público en su cuenta de la red social X.