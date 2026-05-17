Así será el pago de horas extra y los descansos para millones de trabajadores en Colombia desde julio de 2026 debido a la Reforma Laboral

La Reforma Laboral entró en vigor en 2025 y garantiza los derechos de millones de trabajadores en Colombia - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

La Reforma Laboral en Colombia dispondrá, a partir de julio de 2026, la reducción definitiva de la jornada laboral máxima semanal y el incremento del pago por recargo por trabajo en domingos y festivos. El Ministerio del Trabajo anunció que estas medidas modifican el valor de la hora ordinaria, los recargos y el pago de horas extra, con repercusiones para millones de empleados y empleadores en todo el país.

Desde el 1 de julio de 2026, la jornada laboral semanal se reducirá a 42 horas y el recargo por laborar en domingos y festivos aumentará del 80% al 90%. Con esto, los pagos por horas extra y recargos serán más altos y los empleadores tendrán la obligación legal de reconocerlos, lo cual representa un cambio significativo respecto a las reglas vigentes hasta mediados de 2026.

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La base legal de la nueva se sustenta en la Ley 2466 de 2025, que establece el incremento de los recargos, así como en la Ley 2101 de 2021, que desde el 15 de julio de 2026 fija la jornada semanal máxima en 42 horas. A estas se suman el Decreto 1072 de 2015 y el Código Sustantivo del Trabajo (CST), artículos 158 al 170, que regulan las condiciones de turnos y trabajo suplementario.

Con la Reforma Laboral se mejora el salario de millones de 10,8 millones de empleados formales en Colombia - crédito Colprensa

El impacto principal del nuevo marco será la adaptación de horarios y nóminas en empresas de todos los sectores desde la entrada en vigor de la reforma. Los empleadores deberán ajustar sus sistemas de turnos y recargos bajo la supervisión de la autoridad laboral.

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Nuevos recargos y tarifas para horas extra en 2026

Desde julio de 2026, quienes trabajen en domingos y festivos recibirán un recargo del 90% sobre la hora ordinaria, lo que supera el 80% actual. El recargo nocturno permanecerá en 35%. Ahora, La hora extra diurna se pagará con un 25% adicional, mientras que la hora extra nocturna tendrá un 75% de incremento.

Para los trabajadores que combinan jornadas extraordinarias y días especiales, los aumentos serán aún más relevantes:

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La hora extra diurna dominical o festiva pasará de un recargo del 105% al 115%.

La hora extra nocturna dominical o festiva subirá del 155% al 165%.

Dichos porcentajes obligan a que el trabajo fuera del horario regular o en días no hábiles sea compensado con valores claramente superiores.

El horario nocturno se mantendrá desde las 7:00 p. m. hasta las 6:00 a. m., y las horas extra diurnas aplicarán entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m.. Según el Ministerio del Trabajo, “las horas que superen la jornada máxima legal deberán reconocerse como trabajo suplementario o de horas extras, con los respectivos recargos establecidos en la ley”.

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Cuánto se pagará en horas extra con la Reforma Laboral

La disminución a 42 horas semanales aumentará el valor de la hora ordinaria. En 2026, para un salario mínimo de $1.750.905, entre el 1 de enero y el 14 de julio la hora ordinaria será de $7.959. Desde el 15 de julio, subirá a $8.338.

El valor de la hora extra ordinaria superará los $8.000 a partir de julio para los trabajadores que ganan un salario mínimo - crédito Infobae Colombia

Como resultado, los pagos mínimos también se incrementarán desde esa fecha:

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Hora extra diurna: $10.422.

$10.422. Hora extra nocturna: $14.591.

$14.591. Hora extra diurna dominical o festiva: $17.926.

$17.926. Hora extra nocturna dominical o festiva: $22.095.

$22.095. Hora con recargo dominical o festivo: $15.842.

$15.842. Hora con recargo nocturno dominical o festivo: $18.760.

Por ejemplo, si un trabajador devengando el salario mínimo trabaja una hora extra nocturna dominical después del 15 de julio de 2026, debe recibir $22.095 por esa hora. El cálculo corresponde a multiplicar $8.338 por 2,65, que representa el 165% de recargo autorizado.

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En el caso de quienes laboran en domingos o festivos dentro del horario ordinario, el pago procede solo con el recargo dominical, sin calificar como hora extra. Así, durante la segunda mitad de 2026, cada hora ordinaria en domingo o festivo se pagará a $15.842.

Límites legales y roles del Ministerio del Trabajo en la nueva jornada

La normativa fija límites claros para el trabajo suplementario: ningún empleado podrá hacer más de dos horas extra al día ni superar 12 horas extra a la semana. Existen tres esquemas de turnos legales:

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Turnos sucesivos de hasta seis horas diarias y 36 semanales, sin generar recargos.

Turnos para actividades no continuas, permitiendo superar ocho horas diarias, siempre que el promedio de tres semanas no supere el tope semanal.

Turnos para labores sin solución de continuidad, hasta 56 horas semanales, válidos solo bajo autorización del Ministerio del Trabajo.

La autoridad exige que “el trabajo adicional no puede exceder dos horas diarias ni doce horas semanales”. Todos los empleadores están obligados a garantizar un descanso semanal remunerado de 24 horas y adoptar medidas de protección para la seguridad y salud de los trabajadores.

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La validez de cualquier acuerdo sobre la jornada ordinaria requiere ajustarse a estos límites. El Ministerio recalca que “la jornada ordinaria puede acordarse entre empleador y trabajador, siempre dentro de los límites legales”.

Los sectores afectados

Sectores en los que se trabaja con regularidad durante fines de semana y festivos, como salud, vigilancia, transporte y comercio, serán los que más notarán estos cambios. Los trabajadores de dichas industrias tendrán incrementos en su salario mensual por concepto de recargos y horas extra, mientras que las empresas afrontarán aumentos en sus costos laborales.

De acuerdo con el Ministerio del Trabajo, “la reducción de horas no puede afectar salarios ni derechos adquiridos”. También destaca la obligación de los empleadores de garantizar seguridad y descanso, e indica que “el Ministerio de Trabajo deberá supervisar las labores que sobrepasen las 48 horas semanales bajo autorización expresa”.

Asimismo, la ley posibilita que empleadores y empleados definan la jornada ordinaria, siempre conforme a los topes normativos, para asegurar que la reforma laboral no implique una pérdida de ingresos ni de derechos previos para los trabajadores.