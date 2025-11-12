Colombia

Karina García respondió contundente a los ataques de uno de sus compañeros que insinuó su relación con Altafulla fue un error: “Para mí fue una experiencia”

La creadora de contenido y modelo no se quedó callada sobre el caso de haberle regalado el triunfo a su expareja en la segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

El barranquillero fue tildado de ser un mueble en la competencia y a Karina de cumplir los deseos de su fandom - crédito @alejosevillassanchez/Ig

Karina García ha respondido a las críticas surgidas tras su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde fue señalada por su relación con Altafulla y la supuesta entrega del triunfo a este concursante.

Durante una reciente dinámica en La mansión de Luinny, García defendió sus decisiones y negó haber cometido errores, afirmando que todo lo vivido en el reality fue parte de su proceso personal y de aprendizaje.

Karina García Andrés Altafulla Karina García explicó a Andrés Altafulla, su pareja en 'La casa de los famosos', por qué debe sentirse orgullo de estar en una relación con ella - crédito cortesía Canal RCN

En la conversación, uno de los participantes cuestionó a García sobre su vínculo con Altafulla, sugiriendo que su relación sentimental habría influido en el resultado final del programa.

El interlocutor insinuó que ella “le entregó el premio” porque su fandom apoyó a Altafulla. Ante este señalamiento, García respondió con firmeza que no comparte esa visión y que, en su opinión, “las cosas pasaron como tuvieron que pasar”.

Además, rechazó la idea de haber cometido un error y recalcó que, para ella, se trató de una experiencia enriquecedora.

El debate también abordó las críticas sobre su relación sentimental en la competencia con dos concursantes diferentes, Altafulla y Marlon Solórzano, durante su participación en el reality show.

El actor habló de posibles encuentros con Karina García fuera del reality - crédito cortesía del Canal RCN

El participante insistió en que García había repetido el mismo “error” en más de una ocasión, a lo que ella replicó: “¿Cuál error? ¿Y por qué dices que fue un error? Para mí fue una experiencia”.

Karina, por otro lado, enfatizó que su paso por el programa fue su única incursión en este tipo de formatos y que sus decisiones respondieron a elecciones personales, no a equivocaciones. Esta respuesta se produjo, debido a que el moderador de la dinámica insinuó que la paisa había estado en otros realities.

Otros miembros de La mansión de Luinny intervinieron en el debate, aportando sus propias percepciones sobre la conducta de García y la presión que ejercen los seguidores del programa.

Se mencionó también el impacto de la opinión pública y el respeto hacia el apoyo de los fanáticos. En este contexto, García aclaró que su decisión de no entablar nuevas relaciones dentro de la dinámica actual responde a su deseo de estar tranquila y sola, y no al temor de repetir situaciones pasadas.

Crisis entres Karina García y Andrés Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia 2025' hace que la modelo trate de convencer al cantante de que ella es una buena mujer - crédito cortesía Canal RCN

Al reflexionar sobre su paso por La casa de los famosos Colombia, la modelo y creadora de contenido enfatizó que no se arrepiente de sus acciones y que cada vivencia le aportó valiosas lecciones.

“Fueron experiencias de las cuales aprendí demasiado y me siento muy feliz de haberlo vivido, de verdad”, expresó durante la dinámica. Para ella, el resultado del reality no significó una derrota, sino la oportunidad de construir una comunidad sólida y sentirse ganadora en otros aspectos.

García concluyó que su mayor logro fue el crecimiento personal y la comunidad que formó a raíz de su participación, dejando claro que sus decisiones dentro del programa fueron conscientes y que no siente remordimiento alguno por las elecciones que tomó.

