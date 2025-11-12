Hermano de la influenciadora Karmen Mestre murió durante un intento de robo en Santa Marta

El joven estaría siendo parte de un grupo de atracadores, de acuerdo con los reportes preliminares - crédito @elrecalibrador/X

Durante la tarde del martes 11 de noviembre de 2025, Luis David Mestre Palma, hermano de la influencer y exconcursante del programa Desafío súperhumanos, Karmen Mestre, perdió la vida durante un presunto intento de hurto en el sector de Puerto Gaira, en El Rodadero Sur, Santa Marta.

Las primeras pesquisas indicaron que no se trató de un ataque sicarial, sino de un robo frustrado, según publicó el diario local El Trino, aunque la primera información fue divulgada en X por la plataforma informativa digital Recalibración Cognitiva.

Las investigaciones preliminares revelaron que Mestre Palma llegó al lugar acompañado de dos hombres, que se desplazaban en dos motocicletas.

De acuerdo con la información publicada por el medio mencionado, los tres sujetos habrían intentado despojar de sus pertenencias a un ciudadano presente en la zona.

Un miembro del grupo descendió primero de una de las motocicletas, mientras que Mestre Palma y otro individuo ingresaron a una calle donde pretendían ejecutar el hurto.

En desarrollo de los hechos, el ciudadano abordado por los presuntos ladrones reaccionó y extrajo un arma de fuego.

“La víctima del presunto atraco sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Mestre Palma, dejándolo gravemente herido”, explicó un investigador del caso citado por El Trino. Mestre Palma fue trasladado de urgencia al centro de salud de Gaira, pero murió poco después debido a la gravedad de las heridas.

Los dos hombres que acompañaban a Mestre Palma lograron escapar y su paradero continúa siendo desconocido. Las autoridades locales revisan grabaciones de cámaras de seguridad para identificar la ruta de fuga y recopilar detalles sobre las motocicletas utilizadas en el intento de robo.

La Policía Metropolitana de Santa Marta mantiene abiertas varias líneas de investigación. El objetivo es esclarecer todos los aspectos del caso y determinar si efectivamente se trató de un intento de atraco o si existe otra hipótesis relacionada.

Capturan a cuatro integrantes de Los Lobos por el robo de $8.778 millones en el aeropuerto de Riohacha

as autoridades lograron la captura de cuatro presuntos miembros del grupo criminal Los Lobos, señalados como responsables del robo de $8.778 millones perpetrado en abril de 2025 en el aeropuerto Almirante Padilla, en Riohacha, La Guajira.

La operación, ejecutada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, abarcó varios departamentos y representó, según comunicados oficiales, un avance clave contra la delincuencia organizada dedicada al asalto de bancos y vehículos de valores en el norte del país.

Entre los capturados figuran Jeiner Álvarez Calderón (alias Campanella), Luis Lemus Ospino (alias El Compadre o El Viejo), Carlos Villazón Durán y Fredy Polo Martínez (alias DJ). De acuerdo con la Fiscalía y la Dijín, El Compadre lideraba la estructura y coordinó tanto el robo en Riohacha como otros ataques, incluyendo un intento de hurto al Banco de la República en Santa Marta el 1 de octubre.

Durante el robo en el aeropuerto, los asaltantes irrumpieron armados, sustrajeron 12 tulas con billetes y, en la huida, incineraron una camioneta y parte del botín en el sector de La Cachaca II.

El coronel Ferney Martín Romero, subdirector de Investigación Criminal Encargado de la Dijín, explicó que la banda operaba con roles definidos: algunos miembros realizaban inteligencia y seguimientos a vehículos de transporte de valores, otros se ocupaban de alterar documentos y automotores, y un grupo más se dedicaba a la manipulación de armas. Las investigaciones permitieron frustrar un nuevo asalto que preparaba la red en Cundinamarca, donde se hallaron evidencias dentro de la residencia de alias El Compadre, incluyendo un supuesto altar de santería.

La Fiscalía imputó a los capturados delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y porte ilegal de armas de fuego. El juez de Control de Garantías legalizó las detenciones, al tiempo que la Policía confirmó la vigencia de las órdenes de captura tras diligencias en La Guajira, Cesar, Magdalena y Santander.