Colombia

Germán Vargas Lleras vuelve a liderar a Cambio Radical y marca su hoja de ruta para 2026: así se desarrolló la cumbre del colectivo

La estrategia del partido incluyó analizar perfiles de candidatos con experiencia legislativa y capacidad de interlocución con la ciudadanía de cara a las elecciones legislativas y presidenciales próximas

Guardar
La cumbre de Cambio Radical
La cumbre de Cambio Radical reunió a Vargas Lleras, Fuad Char y Germán Córdoba Ordóñez para definir la estrategia electoral de 2026 - crédito @PCambioRadical/X

La cumbre de Cambio Radical inició en la tarde del 11 de noviembre en el norte de Bogotá con la participación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que regresó al escenario político tras varios meses de ausencia por motivos de salud.

El evento reunió a los congresistas del partido, incluyendo a figuras como Fuad Char y Germán Córdoba Ordóñez, y tuvo como objetivo principal definir la estrategia de cara a las elecciones de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El encuentro se centró en la conformación de las listas al Congreso y en la planificación de la agenda política del partido para el inicio de un nuevo periodo presidencial. Los líderes discutieron la selección de candidatos que fortalezcan la presencia de Cambio Radical en las regiones clave y la manera en que se pueden consolidar alianzas estratégicas con otros sectores políticos.

La reunión de Cambio Radical
La reunión de Cambio Radical se centró en la conformación de listas al Congreso y en la planificación de la agenda política del partido - crédito @PCambioRadical/X

La cumbre también permitió analizar los desafíos actuales del país y los temas que serán prioritarios en la campaña política, como la seguridad, la educación, la infraestructura y el desarrollo económico. Los participantes coincidieron en la necesidad de que el partido tenga un plan claro y una estructura organizada que permita enfrentar de manera efectiva los comicios.

Desde la colectividad evaluaron si es conveniente completar o dejar abierta su lista, siguiendo el ejemplo del partido de gobierno, el Pacto Histórico, y del Centro Democrático, que ya definieron su lista con el expresidente Álvaro Uribe Vélez en la posición número 25 para atraer votos.

Varios líderes de la bancada estuvieron presentes en el encuentro, incluida Lina María Garrido, representante a la Cámara y figura relevante, cuya postura aún genera expectativas, dado que había apoyado al precandidato Abelardo de la Espriella.

El apoyo de Lina María
El apoyo de Lina María Garrido todavía es incierto, especialmente porque anteriormente respaldó al precandidato presidencial Abelardo de la Espriella - crédito @linamariagarri1/X

El senador Carlos Fernando Motoa, uno de los líderes más destacados del partido, afirmó ante los medios que espera que su jefe natural aspire a la Presidencia, al resaltar su experiencia como exvicepresidente y su amplio conocimiento del Ejecutivo.

“Callamos las voces de los detractores de Germán Vargas y el partido Cambio Radical, mencionando una precaria salud de Germán Vargas. Hoy lo hemos visto en las mejores condiciones, los problemas de salud superados y ha venido asumiendo la responsabilidad que le corresponde como jefe natural de Cambio Radical”, declaró el senador.

El congresista confirmó que la bancada hizo formalmente la solicitud para que el exvicepresidente lidere una eventual candidatura presidencial. “Es la mejor candidatura que podemos encontrar en el abanico de opciones que tiene el país”, añadió.

Carlos Fernando Motoa señaló que
Carlos Fernando Motoa señaló que confía en que su líder natural, Germán Vargas Lleras, sea candidato presidencial - crédito @senadormotoa/X

Motoa aclaró que el encuentro no tenía como fin tomar una decisión definitiva, pero dejó abierta la puerta para que en las siguientes semanas se defina si Vargas Lleras será el abanderado de Cambio Radical rumbo a las elecciones presidenciales.

Pese al apoyo de varios integrantes de Cambio Radical para que Vargas Lleras sea candidato oficial hacia la Casa de Nariño, la contienda cuenta con numerosos aspirantes que persiguen el mismo objetivo: suceder al presidente Gustavo Petro.

La contienda continúa intensa; si el exvicepresidente decide postularse, deberá enfrentarse a fuertes líderes como Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y algunos precandidatos del Centro Democrático, entre ellos María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay, además de Juan Carlos Pinzón, Claudia López y otros dirigentes. Todos buscan un lugar en el tarjetón de 2026, incluso quienes aún no se declaran oficialmente precandidatos.

La cumbre representa la primera
La cumbre representa la primera aparición pública de Germán Vargas Lleras tras su ausencia por motivos de salud - crédito @PCambioRadical/X

Aunque todavía no se decide quién será el candidato presidencial ni cómo se organizará el respaldo en el Congreso, la cumbre fortaleció al partido y reforzó su unidad, lo curioso es que esto ocurrió tras un encuentro en días anteriores con los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria, que buscan una alianza política para enfrentar al presidente Gustavo Petro.

Temas Relacionados

Gerrmán Vargas LlerasCambio RadicalFuad CharGermán Córdoba OrdóñezExvicepresidenteElecciones ColombiaPresidencia 2026Cumbre de Cambio RadicalColombia-Noticias

Más Noticias

Chontico Día y Noche resultados últimos sorteos del martes 11 de noviembre

Los últimos números ganadores del sorteo de la lotería del Chontico Día de hoy 11 de noviembre

Chontico Día y Noche resultados

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Clubes como América de Cali, Águilas Doradas, Independiente Santa Fe, Alianza F.C. compiten por acceder al selecto grupo de clasificados

Dirigente del FPC alertó sobre

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Los concursantes se mostraron emocionados tras el anuncio de Andrea Serna, en medio de su llegada a la Ciudad de las Cajas

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

Jhon Jairo Esquivel Cuadrado recibió la sentencia tras comprobarse que ordenó el ataque armado en el 2000, al señalar a las víctimas de supuestamente colaborar con organizaciones ilegales

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,

Este es el perfil de Cristina Lombana, la magistrada que ordenó el allanamiento a la vivienda de Benedetti y a quien él llamó “loca y delincuente”

Su trayectoria combina la disciplina militar con una carrera judicial poco convencional. Hoy, su nombre está en el centro de la controversia tras el operativo en la casa del ministro y los ataques que desataron una tormenta política

Este es el perfil de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias El Tigre, exjefe paramilitar,

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

Cayó en Turbo, Antioquia, alias Canoso, jefe de seguridad de ‘Chiquito Malo’, máximo líder del Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el

‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

Mejor amiga de Alejandra Villafañe se refirió a la polémica entre la familia de la fallecida actriz y su expareja Raúl Ocampo

Así luce el actor que dio vida a Benito, famoso personaje de ‘Pasión de Gavilanes’: reveló su lucha tras el covid-19

Elder Dayán Díaz admitió que le fue infiel varias veces a su esposa: la pareja espera su cuarto hijo

Las 10 producciones favoritas de Disney+ Colombia que arrasan esta semana

Deportes

Dirigente del FPC alertó sobre

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato

Falcao García volverá a jugar en Colombia, pero no será con Millonarios: esta es la plantilla que espera al ‘Tigre’

Liga BetPlay sufrirá la desaparición de un equipo y no es el Deportivo Pereira: esto se sabe

Jaguares se convirtió en el primer ascendido a la Liga BetPlay Dimayor: empató contra Cúcuta y se aseguró un lugar en la A