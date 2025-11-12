Colombia

Director de la Policía confirmó que fueron identificados tres implicados en el ataque con explosivos en batallón militar de Tunja

La revisión de videos y el rastreo del vehículo permitieron ubicar a tres personas vinculadas al atentado, mientras continúan las labores para dar con otros posibles responsables y esclarecer los motivos del ataque

La volqueta abandonada en el
La volqueta abandonada en el barrio Prados de Alcalá, presuntamente cargada con explosivos, permanece bajo inspección por parte de las autoridades - crédito red social X

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, reveló detalles de la investigación que se adelanta frente al ataque con explosivos registrado el sábado 8 de noviembre de 2025, en inmediaciones al batallón militar en Tunja.

En declaraciones a los medios de comunicación, el alto oficial confirmó la identificación de tres personas que presuntamente implicadas en el ataque, entre los cuales, estaría un experto en explosivos, el conductor del vehículo utilizado y la persona que adquirió el automóvil empleado para perpetrar el hecho.

El general Rincón aseveró que esta información se obtuvo luego de la revisión de cámaras de seguridad en el barrio Prados de Alcalá, al oriente de Tunja, lugar donde fue ubicado un vehículo de carga tipo volqueta con explosivos, al igual que varios testimonios de quienes presenciaron la explosión.

