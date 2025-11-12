Colombia

Dejaron abandonado a un niño de 2 años dentro de un carro en Bogotá: lo rescató la Policía

Los hechos, que se presentaron en la localidad de Los Mártires, fueron advertidos por los mismos trabajadores y comerciantes de esta reconocida zona de venta de autopartes ubicada cerca al centro de Bogotá

Los uniformados del cuadrante y la Policía de Infancia y Adolescencia realizaron el rescate del pequeño de dos años - crédito Mebog

Un caso que ha generado el repudio de la sociedad en Bogotá: efectivos de la Policía Metropolitana (Mebog) rescataron a un bebé de dos años que se encontraba solo dentro de un automóvil estacionado en una de las calles del reconocido sector de venta de autopartes para motocicletas, La Favorita, cerca del centro de la capital.

En medio de las labores de patrullaje realizadas por los uniformados del cuadrante ubicado en la localidad de Los Mártires, en las dos cuadras que componen el barrio contiguo a la avenida Caracas, a uno de los patrulleros le llamó la atención un pequeño que, vestido únicamente con una camiseta y un pañal, estaba solo en uno de los asientos del vehículo.

Tal y como explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Mebog, los agentes “evidencian que un menor de edad se encuentra al interior de un vehículo totalmente cerrado y solo; situación que también es alertada por la comunidad”.

Debido a las peticiones de algunos de los trabajadores y comerciantes de la zona, al ver que los minutos pasaban, pero el menor seguía solo, y luego de “hacer esas labores de vecindario, se evidencia que no hay ningún familiar que pueda atender y extraen el menor de dicho rodante (vehículo)”.

El caso se presentó en el barrio La Favorita, ubicado en la localidad de Los Mártires - crédito Mebog

El caso fue notificado de inmediato a la Policía de Infancia y Adolescencia, y acudieron hasta el mismo lugar “para realizar el rescate de dicho menor para que sea puesto a disposición de dicha autoridad administrativa”, agregó el oficial.

De igual forma, se confirmó que el automóvil particular (color gris) “fue inmovilizado y, efectivamente, el menor está en un centro especializado para menores”, cerró el coronel Caro, que hasta el momento de la publicación del reporte, precisó que “los progenitores no han hecho presencia ante ninguna autoridad por lo que se desconoce la identidad del menor”.

Es importante destacar que se hace un llamado a los padres, a los cuidadores de que por ningún motivo dejemos abandonados a nuestros niños, especialmente en vehículos. Pueden-- Esto puede llegar a generar una afectación a la salud y puede poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas o adolescentes.

Al final, el oficial dejó un llamado de atención a cuidados, madres y padres de familia: “Se hace un llamado a que por ningún motivo dejemos abandonados a nuestros niños, especialmente en vehículos. Esto puede llegar a generar una afectación a la salud y puede poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas o adolescentes”.

Declaraciones del teniente coronel Norberto Caro, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá - crédito Mebog

Adicional a lo anterior y desde la Policía Nacional se cuentan con las líneas denunciar cualquier situación que ponga en riesgo su integridad a través de:

  • Línea de emergencias 123.
  • Línea 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Las penas con las que se castiga en Colombia el abandono infantil

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) señaló que el abandono es una forma de maltrato infantil que ocurre cuando los progenitores o representantes legales no suplen las necesidades básicas de los menores, como alimentación, vivienda y educación, o los exponen a situaciones que atentan contra su dignidad e integridad física.

De acuerdo con el Código de la Infancia y la Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer en el seno de una familia y no ser separados de ella. El artículo 22 de esta ley establece que la condición económica de la familia no puede ser motivo para la separación, y que las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar deben brindar los recursos necesarios mientras la familia logra garantizar el nivel de vida adecuado.

Al respecto, Ángela Rosales, directora de Aldeas Infantiles SOS en Colombia, afirmó que la pobreza es la principal causa de abandono en el país, al precisar que muchas familias no pueden garantizar alimentación, educación, vestido y vivienda a sus hijos, pero la falta de recursos no debería llevar a la separación familiar.

El menor de dos años quedó bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia, y a su vez pasará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - crédito Colprensa

Sumado a todo lo anterior, el Código Penal Colombiano establece que quien abandone a un menor de 12 años o a personas incapaces de valerse por sí mismas puede recibir una pena de 32 a 108 meses de prisión (de dos a nueve años).

Si el abandono ocurre en un lugar despoblado o solitario, la pena puede aumentar hasta en una tercera parte.

El Icbf identifica como detonantes del abandono:

  • La extrema pobreza.
  • Pautas inadecuadas de crianza.
  • Discapacidad del menor.
  • Consumo de sustancias psicoactivas por parte de los cuidadores.

Para las familias en situación de vulnerabilidad, existen alternativas de apoyo a través de programas estatales como hogares infantiles, hogares comunitarios y la Estrategia Nacional de Cero a Siempre.

