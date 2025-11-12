Colombiano fue asesinado en Polonia durante acalorada discusión con un ‘roomie’: “Decidió cambiar su vida por su hija”

El joven cartagenero planeaba regresar a Polonia a Colombia luego de haber ahorrado para llevarle el dinero a su familia y con su pequeña hija como motor principal - crédito Facebook | Pexels

La comunidad colombiana en el exterior enfrenta una nueva tragedia con la noticia del asesinato de Javier Gómez Castellón, conocido como Javiercito, un joven oriundo de Cartagena cuyo cuerpo fue hallado sin vida en el interior de una vivienda en Polonia.

De acuerdo con los primeros reportes de El Sentir de la Costa, la víctima habría muerto a manos de uno de sus compatriotas, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación.

Las autoridades polacas confirmaron que el principal sospechoso se encuentra prófugo, mientras organismos internacionales colaboran para esclarecer los hechos.

La noticia ha causado dolor y desconcierto entre familiares, amigos y quienes compartieron con él durante su estancia en Europa. A través de sentidos mensajes en redes sociales, se conoció que el joven había viajado al continente europeo con el propósito de reunir dinero y brindarle un mejor futuro a su pequeña hija.

Según versiones recogidas y replicadas en medios regionales del Caribe colombiano, Javier Gómez Castellón compartía residencia con al menos otro connacional —presuntamente oriundo de Bogotá— y, durante una celebración en la que trabajaba como animador y DJ, ambos habrían sostenido una discusión que terminó en tragedia.

El crimen se perpetró con un arma cortopunzante - crédito Pixabay

Un crimen que genera dudas y una petición de justicia desde Colombia

Allegados han relatado que la disputa pareció culminar dentro del ambiente festivo, aunque después, durante la madrugada, se produjo el episodio fatal.

“Algunos testigos ingresaron tras escuchar gritos y encontraron a Javier tirado en el suelo, desangrándose y rodeado de sangre”, menciona uno de los testimonios que compartió el mismo portal regional.

La escena ha despertado dudas entre los investigadores. A pocos metros del cuerpo, se hallaron dos cuchillos juntos, y esto ha provocado especulaciones sobre la dinámica del crimen.

Fuentes cercanas a la víctima plantean la posibilidad de una agresión a traición mientras la víctima dormía. Además, sugieren que un robo podría haber motivado el ataque, pues Gómez Castellón planeaba regresar a Colombia en pocos días y habría ahorrado una suma considerable para el viaje. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente estas hipótesis.

El joven cartagenero habría sido asesinado por uno de sus 'roomies', un joven que se presume, sería de Bogotá - crédito Facebook

Desde Cartagena, la Alcaldía se sumó a los esfuerzos para que el cuerpo de Javier Gómez Castellón sea repatriado

En medio de la conmoción provocada por el crimen, las autoridades de Cartagena y del departamento de Bolívar se movilizaron para asistir a la familia de la víctima y buscar la repatriación de sus restos.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, anunciaron que coordinan acciones junto a la Cancillería de Colombia y representantes consulares para lograr que el cuerpo regrese a su ciudad natal, destacó el diario el Universal.

“Estamos acompañando a la familia de Javier en este momento tan doloroso. Desde la Gobernación y la Alcaldía estamos haciendo todo lo necesario para que su cuerpo regrese a Cartagena y pueda descansar en paz. Cartagena y Bolívar están de luto”, declaró Arana.

El avance de las gestiones diplomáticas y consulares ha cobrado relevancia para los allegados, quienes esperan despedir a Javier en Cartagena.

Amigos y familiares destacan su desempeño como animador y DJ en eventos sociales, así como su carácter afable y el vínculo permanente que mantenía con Colombia pese a su residencia en Europa.

Las investigaciones en Polonia avanzan de la mano de organismos internacionales. El sospechoso, otro colombiano identificado por testigos, pero cuyo nombre no ha sido revelado oficialmente, se encuentra fuera del alcance policial.

Las autoridades continúan recabando información para reconstruir los minutos previos al homicidio y determinar las causas del ataque.

Las pesquisas continúan a la espera de confirmar en definitiva si la hipótesis del robo que ha ido tomando fuerza en realidad sí fue el motivo del crimen.