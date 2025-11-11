Colombia

Yeferson Cossio habló sobre su impedimento de ser padre biológico y de la posibilidad de adoptar: “Me da embarrada que el apellido muera conmigo”

El influenciador antioqueño sorprendió a sus seguidores al sincerarse sobre un tema personal y adelantó cuál sería su próximo paso para hacer realidad el sueño de formar una familia



Yeferson Cossio se sincera sobre su paternidad y revela si planea adoptar - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El creador de contenido y figura pública Yeferson Cossio compartió con sus seguidores un testimonio personal sobre su imposibilidad de convertirse en padre biológico, decisión que lo llevó a plantear la adopción como alternativa para formar una familia.

El influenciador habló abiertamente de este tema tras recibir preguntas acerca del motivo por el cual solicitó a su hermana, Cintia Cossio, que considerara ponerle primero su apellido a su hijo Lorenzo, recientemente nacido fruto de su relación con el también influenciador Jhoan López.

Durante una entrevista la Mix radio, Yeferson Cossio explicó: “Yo creo que no se va a dar, no se puede tener así, yo tuve tres veces varicocele, entonces es por tratamiento y estoy con una persona que no está en la etapa, porque yo soy 10 años mayor y yo hijos no voy a tener con cualquiera”.

De acuerdo con su relato, los problemas de salud y la diferencia de intereses con su pareja actual, Carolina Gómez, quien ha dicho que por ahora no desea ser madre, han influido en la imposibilidad de buscar un embarazo mediante un tratamiento especializado.


Yaferson confesó que no puede ser padre, razón por la que ha contemplado adoptar- crédito captura de pantalla Yeferson Cossio /Kick

A pesar de este panorama, Yeferson Cossio dejó claro que la paternidad sigue vigente en sus planes. “Yo sí o sí voy a adoptar, pero no es lo mismo porque así le ponga mi apellido no es biológicamente... me da embarrada con mi papá que el apellido muera conmigo”, enfatizó el influenciador en la conversación, evidenciando sus sentimientos respecto a la continuidad familiar.

Las declaraciones de Yeferson Cossio generaron una amplia reacción por parte de sus seguidores en redes sociales. Miles de comentarios respaldaron la decisión de la adopción, mientras que otros usuarios lo alentaron a someterse al tratamiento médico para intentar cumplir su deseo de ser padre biológico.

También hubo voces críticas referidas a controversias anteriores surgidas en la relación que mantiene con Carolina Gómez. En ese contexto, Cossio reiteró su compromiso y pidió disculpas públicas por detalles personales que compartió en el pasado, comprometiéndose a no volver a exponer aspectos privados de su vida sentimental.


Yeferson aseguró que debido a que no puede ser padre biológico, le pidió a su hermana Cintia que la pusiera el apellido Cossio a su hijo recien nacido - crédito @soycintiacossio/IG

Yeferson Cossio sorprende al revelar que él y su papá salieron con la misma mujer

Cossio sorprendió a sus seguidores al revelar en una transmisión en vivo un insólito episodio familiar: él y su padre salieron con la misma mujer sin saberlo. La confesión, que provocó gran revuelo en redes sociales, fue detallada por el propio influenciador paisa, quien explicó cómo ambos descubrieron la coincidencia en el momento en que decidió presentar a su papá a la joven con la que estaba saliendo.

“Una vez, cuando yo estaba en décimo, le quería presentar a mi papá una mujer muy linda con la que estaba saliendo. Ella era rubia, de ojos verdes, flaquita, muy bonita. Entonces yo todo orgulloso quería mostrársela a mi papá y un sábado le dije que me llevara a su casa en la moto de él”, relató Yeferson Cossio durante la transmisión. La historia dio un giro inesperado al llegar a la vivienda de la joven.

“Fue así como me llevó y cuando llegamos me preguntó que cuál era la casa en la que vivía y yo le respondí. Ahí me dijo que si de casualidad ella se llamaba de determinada manera, yo le manifesté ‘sí, pa, ¿la conoce?’ y él soltó la risa, me dijo que nos fuéramos de ahí y me fue contando en el camino”, agregó el creador de contenido antioqueño.

El creador de contenido sorprendió a su audiencia al narrar en plena transmisión en vivo cómo, sin saberlo, compartió una relación amorosa con la misma persona que su papá - crédito @rey_clips01/ Instagram

La mujer en cuestión, según el relato de Yeferson Cossio, era compañera suya de clases y, según confirmó durante la transmisión, no tenía conocimiento de la relación previa con su papá. “No, no, ella no tenía que saber. Era alguien con la que yo estudiaba y no tenía por qué saber”, afirmó el influencer ante la consulta de sus seguidores.

El relato no tardó en viralizarse entre los millones de seguidores que Yeferson Cossio suma en Instagram y otras plataformas. La anécdota se convirtió en tema de conversación y sorprendió por la naturalidad con la que el joven narró el episodio, evidenciando la cercanía y el sentido del humor dentro de su relación familiar.

