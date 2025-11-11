Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

En una noche llena de glamour y familia, Sofía Vergara compartió momentos especiales con su hermana Sandra en el lanzamiento de 'Toty', su nueva línea de cosméticos - crédito @sandravergara/Instagram

Sofía Vergara, una de las celebridades colombianas más queridas y reconocidas a nivel mundial, se convirtió en un verdadero ícono del entretenimiento gracias a su carrera en Hollywood —conocida por su papel en Modern Family—, su presencia en la televisión y su influencia en las redes sociales.

Sin embargo, en su última publicación de Instagram, la actriz sorprendió a sus millones de seguidores con un toque personal y familiar, al compartir varias fotografías de una celebración en Miami, donde posó junto a su hermana menor, Sandra Vergara.

La celebración, que se llevó a cabo en un evento exclusivo en Miami, Florida, fue organizada para presentar Toty, la nueva línea de productos de belleza creada por Sofía Vergara. El nombre de la marca hace referencia al apodo cariñoso que la actriz recibe desde hace años y que adoptó como parte de su identidad personal.

Sofía Vergara, acompañada de su hermana Sandra, presentó su marca de cosméticos 'Toty' en un evento exclusivo en Miami - crédito @sandravergara/Instagram

Pero lo que más llamó la atención de los internautas no fueron solo los productos, sino las imágenes en las que Sofía y Sandra —hermanas con una notable química— mostraron su cercanía y complicidad, deslumbrando con su elegancia y simpatía.

Un toque familiar en una noche llena de estrellas

En sus publicaciones, Sofía expresó: “¡Gracias, gracias a todos los que vinieron esta noche a celebrar a @toty! ☀ ¡Fue una noche perfecta en Miami! Con el grupo de gente perfecto”. Junto a sus palabras, la actriz compartió varias instantáneas que dejaban ver no solo la decoración del evento, sino momentos muy especiales con su hermana Sandra, que también fue protagonista en las imágenes.

La publicación rápidamente se llenó de elogios de seguidores y celebridades, que no tardaron en resaltar la belleza y la simpatía de ambas. A pesar de que Sofía es la que más reflectores recibe, Sandra, que tiene su propio camino en la industria del entretenimiento, también acaparó las miradas por su increíble parecido con su hermana y su radiante sonrisa.

En el evento también estuvieron presentes numerosas colombianas, ya que Sofía quiso resaltar la importancia del lanzamiento y de la cultura colombiana. Entre las invitadas destacaron figuras como Pautips, Valeria Sandoval y otras reconocidas personalidades, como modelos, creadoras de contenido y maquillistas; todas ellas, rodeadas de belleza, estilo y elegancia, fueron parte de este especial lanzamiento de la marca.

En el exclusivo evento de lanzamiento de 'Toty', Sofía Vergara destacó la importancia de la cultura colombiana al rodearse de amigas y colegas de su país, como Pautips y Valeria Sandoval - crédito @paolavdesideri - @pautips - @valeriasandoval/Instagram

Sandra Vergara, un nombre que sigue ganando protagonismo

Sandra Vergara, aunque menos conocida a nivel internacional que su hermana, también hizo su lugar en la televisión, ya que es actriz y presentadora, pues ella ganó reconocimiento en el mundo del espectáculo, y recientemente fue fichada para la nueva temporada de Selling Sunset: La milla de oro, un reality show de Netflix que sigue a un grupo de agentes inmobiliarios en la exclusiva zona de Los Ángeles.

Esta oportunidad marcó un nuevo capítulo en su carrera, y es claro que la joven actriz sigue ganando terreno, tal como lo hizo su famosa hermana.

Aunque Sofía alcanzó cierto éxito global, la relación con su hermana siempre es cerca, ya que las dos comparten una fuerte conexión, algo que se refleja en las fotografías que compartieron en este evento.

Sofía y Sandra Vergara brillaron en el lanzamiento de 'Toty' en Miami, donde compartieron su amor por la belleza, la cultura colombiana y la familia - crédito @sandravergara/Instagram

La celebración no solo fue una ocasión para disfrutar en familia, sino también una plataforma para que Sofía promocionara su más reciente emprendimiento. 'Toty’ es su marca personal de cosméticos, enfocada en productos para el cuidado de la piel y el rostro. La línea fue bien recibida por los consumidores, especialmente por aquellos que siguen a la actriz en sus redes sociales.

Las fotos del evento, especialmente las que compartió junto a su hermana, generaron una gran cantidad de comentarios de usuarios, que dejaron mensajes como: “Se nota que fueron criadas por la misma persona. Exudan dulzura”; “Tu hermana es hermosa, pero tú eres hermosamente exquisita😍“; ”Colombian 🇨🇴 beauty in the blood"; “Beautiful ladies ❤️“; ”Uff pero qué hermanas más hermosas“.