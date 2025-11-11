“Precios no cubren los costos”: acero colombiano está en graves problemas por competencia desleal de China, Rusia y Turquía

Son 50.000 familias colombianas las que dependen de la producción de acero - crédito Stringer/Reuters

La industria del acero en Colombia atraviesa una de sus etapas más difíciles, marcada por una combinación de factores que amenazan la viabilidad de un sector clave para la economía nacional. La situación actual es tan complicada que pone en riesgo la estabilidad de 50.000 empleos directos e indirectos en todo el país.

La crisis tiene raíces profundas, vinculadas tanto a la competencia desleal internacional como a la caída de la demanda interna y al reciente aumento de los costos energéticos. Al respecto, preocupan los 50.000 empleos entre directos e indirectos que genera esta industria a lo largo de todo el país, ya que son 50.000 familias que derivan ingresos de la actividad y que en estas circunstancias muchas de las empresas están empezando a cerrar algunos turnos o a revisar algunas líneas de producción.

Según el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi, Daniel Rey, la problemática actual se explica por dos factores principales. Por un lado, la llegada de acero importado a precios artificialmente bajos, resultado de prácticas de competencia desleal de China, Rusia y Turquía.

“Esa crisis tiene dos caras. Una cara es la de los precios. Tenemos unos precios muy bajos, hay precios artificialmente bajos en el mercado por cuenta de las prácticas de competencia desleal que están aplicando muchos países. Esto es muy conocido: China, Rusia, Turquía están trayendo acero a unos precios que no cubren los costos. Por eso se dice que son precios artificialmente bajos, producto de enormes subsidios estatales y que van minando paulatinamente la rentabilidad de las empresas”, explicó el directivo durante el Alacero Summit 2025 celebrado en Cartagena.

Por otro lado, la demanda interna de acero se debilitó de manera notable debido a la recesión en el sector de la construcción. “La demanda de acero se ha venido debilitando porque estamos atravesando una fase recesiva del ciclo del sector de la construcción”, añadió el dirigente al puntualizar que la combinación de precios deprimidos y menor volumen de ventas redujo de forma considerable los ingresos de las compañías.

El segmento más afectado

El impacto de la coyuntura se refleja en la producción nacional, que registró una caída de entre 3% y 4% en los primeros diez meses del año, según datos de la Cámara Colombiana de Productores de Acero. El segmento más afectado es el de los aceros largos, en particular la varilla para concreto, un insumo fundamental para la construcción.

Rey detalló que “de pronto, cuando uno se asoma y ve cualquier construcción y ve las varillas que son visibles allí, ese es el tipo de acero que se produce en Colombia. Con la caída del sector de la construcción, estamos recibiendo en este momento el impacto con una menor demanda”.

Costos del gas natural

A la presión por los precios y la demanda se suma un nuevo desafío: el incremento en los costos del gas natural, insumo esencial para la producción de acero. Rey precisó que “la molécula se estaba pagando a USD10 ($38.000) el millón de BTU, y a partir del primero de diciembre, que llegan los nuevos contratos, la molécula pasa a costar alrededor de 22 dólares”.

De igual forma, el directivo especificó que el ajuste llevará el precio a USD22,3 (cerca de $85.000) por millón de BTU. El aumento, que más que duplica el costo anterior, representa una amenaza directa para la rentabilidad de las empresas del sector. “Ese incremento en los costos nos va a estrechar los márgenes y pone en riesgo la sostenibilidad de la operación de la industria. Ese estrés se está sintiendo”, advirtió.

Frente a la competencia desleal, la Cámara Colombiana de Productores de Acero trabaja con el Gobierno en la adopción de medidas de defensa comercial. El líder gremial explicó que estos instrumentos, avalados por la Organización Mundial del Comercio, permiten imponer aranceles temporales para corregir distorsiones en el mercado.

“El año pasado ya logramos con el Gobierno la firma de los decretos y estamos mirando la adopción de más medidas, medidas más agresivas porque este problema se ha venido agudizando, no solo en Colombia, en la región, en el mundo entero”, afirmó. Como referencia internacional, Rey citó el caso de la Unión Europea, que anunció un incremento de los aranceles del 25% al 50% y la reducción a la mitad del cupo de acero que puede ingresar sin arancel, una decisión que, según el directivo, responde a la gravedad de la situación global.

Qué se le pide al Gobierno

Frente a esto, la Cámara solicitó al Gobierno colombiano la adopción de nuevas medidas de defensa comercial y la aceleración de los proyectos de obra pública para reactivar la demanda interna.

“La solicitud es la adopción de medidas de defensa comercial para tratar de corregir la distorsión, por supuesto acelerar todos los proyectos de obra pública que nos ayuden a reactivar el sector. El atraso en infraestructura del país es conocido, hay varios proyectos que creemos que si se les da mayor velocidad a la iniciación de obra pues eso nos va a ayudar muchísimo”, manifestó.

Alternativas para el sector

A pesar de las dificultades, el sector busca alternativas para mejorar su eficiencia y sostenibilidad. Daniel Rey destacó que las empresas han implementado procesos de recirculación de agua y aprovechamiento de coproductos generados durante la producción de acero.

“Estamos aplicando procesos por ejemplo de recirculación de agua, de aprovechamiento de coproductos. En la producción del acero hay muchos coproductos, algunos de ellos los estamos utilizando por ejemplo para la mezcla asfáltica, como es el caso del agregado siderúrgico gris, que sirve para los pavimentos y ha resultado ser un producto muy interesante porque absorbe agua, entonces reduce los riesgos en épocas de lluvia de transitar por una carretera”, explicó el directivo.