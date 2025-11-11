Colombia

Participante de ‘La casa de Alofoke’ arremetió contra Melissa Gate: “No me hables así”

El cantante puertorriqueño criticó a la finalista de ‘La casa de los famosos Colombia’ y le pidió que mantenga su tono de voz habitual, sin recurrir a los cambios que utiliza cuando interpreta a otro personaje

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' vivió momento incómodo en el nuevo reality después de que la cuestionaran por su manera de hablar - crédito @lacasaalofoke @meligate_oficial/ Instagram

La dinámica en La casa de Alofoke vivió momentos de tensión e intercambio de reproches tras la llegada de Melissa Gate a República Dominicana como nueva integrante del reality.

La influencer colombiana, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia, se ha destacado por sus gestos y actitudes distintivas, lo que no pasó desapercibido para sus compañeros.

La reciente reacción del artista dominicano Jlexis contra Melissa, marcó un cambio en la convivencia al solicitarle públicamente y con molestia que le hablara sin recurrir a la expresividad de su personaje.

Melissa Gate llegó desestabilizando a sus compañeros en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate/IG

De acuerdo con lo expuesto frente a las cámaras del reality, Jlexis interrumpió una conversación privada y le pidió directamente a Melissa Gate: “No me hables así, háblame como tú me hablas normal”.

La finalista de La casa de los famosos Colombia respondió que en ocasiones tiene “dos personalidades”, “por favor recuerda que yo a veces tengo dos personajes”, a lo cual el artista dominicano remató: “No, pero aquí no estamos en personajes”.

Ante el contundente comentario de Jlexis, los comentarios no se hicieron esperar y arremetieron de nuevo contra la personalidad de la antioqueña.

“Él habló por mí”, “qué alivio que alguien se lo diga”, “él dijo lo que todos pensamos, fastidiosa”, “Jlexis habló por él, por mí y por 13 países de Latinoamérica y por Dubai”, “la frenó en seco jajaj”, dicen algunas de las interacciones.

El cantante puertorriqueño se mostró molesto por la manera de hablar de la antioqueña y le pidió no tener un personaje en el reality - crédito @luiiny_corporal/ TikTok

Melissa Gate protagonizó duros cruces con Vlady y Mariana Zapata en su entrada al programa

La llegada de Melissa Gate profundizó la tensión dentro del reality, sumando un nuevo capítulo de confrontaciones y discusiones televisadas ya desde sus primeros días en el programa.

El debut de Gate provocó uno de los primeros choques verbales con Vlady, participante de origen cubano y relacionista público. Las cámaras captaron momentos en los que Gate realizó comentarios directos sobre otros integrantes del formato: “Hay demasiados colgados, baby, listo”, haciendo referencia a la estrategia de algunos participantes de buscar visibilidad a través del protagonismo de otros.

Ante esta afirmación, Vlady refutó: “No hay ninguna fila, no me voy a poner en ninguna fila. Yo no soy ningún colgado. Yo acabo de entrar igualito que entraste tú. Y no voy a estar en ningún nivel, porque no quiero estar en tu nivel”.

La confrontación escaló cuando Melissa Gate aseguró: “Tú, la verdad, no estás a mi nivel, entonces…”, cuestionando la presencia televisiva y la trayectoria de su interlocutor. Vlady defendió su experiencia y explicó que debió abandonar un formato anterior por cuestiones de salud: “Me fui por hipertensión arterial para tu información, queridita. No, no, yo no tengo nada que decirte”.

El intercambio se intensificó cuando la colombiana sugirió que el cubano necesitaba ayuda profesional para gestionar sus reacciones: “Tú eres el que debería de ir a un buen psicólogo”. Vlady respondió que ya recibió apoyo terapéutico y replicó: “Psicológicamente, eres más loca que la loca de las locas. ¡La reverenda loca!”, reacción que provocó aplausos entre algunos participantes.

Vlady y Mariana Zapata fueron los primeros en enfrentarse a la paisa en 'La casa de Alofoke' - crédito @samilu/IG

El conflicto no terminó allí. La interacción fue seguida de nuevos comentarios donde Melissa Gate desacreditó la edad y la experiencia laboral de Vlady, mientras él ponía en duda la capacidad de la colombiana para soportar la presión de la convivencia televisada.

A la par de estos enfrentamientos, Melissa Gate también tuvo un fuerte careo con Mariana Zapata, ex amiga y compañera del pasado. El primer encuentro ante cámaras evidenció la persistencia de antiguas disputas. “Que hay mucha gente mentirosa e hipócrita en tu programa”, lanzó Gate en referencia al círculo de Mariana. La discusión escaló cuando Gate remarcó: “Tú ya hablaste mucho y yo no te voy a dar foco. Así que vete a otro país”, mientras Zapata negó que su conflicto tuviera que ver con dinero: “Sabes que nunca fue la plata. Si fueras mi amiga... No, es que nunca fuiste mi amiga”.

Melissa Gate tuvo su primera pelea con Mariana en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate - @mariana.zapata13/Instagram

El episodio terminó con una escena transmitida en vivo en la que Melissa Gate simuló llorar frente a su antigua amiga: “Me voy a echar estas lágrimas tan falsas como tú”, ironizó la creadora de contenido, mientras las cámaras registraban el tenso ambiente en la casa.

