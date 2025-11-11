Colombia

Madre de una menor de dos años denunció que su hija fue víctima de abuso sexual en un jardín infantil del Icbf en Bogotá: “Le encontraron una enfermedad de transmisión sexual”

La mujer reveló que tuvo conocimiento de los hechos cuando la rectora del plantel la llamó para informarle que la niña presentaba signos de agresiones

Guardar
Madre de familia denuncia presunto
Madre de familia denuncia presunto caso de abusos sexual en jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) - crédito Colprensa

Una madre de una menor de dos años denunció a un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de la menor, luego de haberla dejado en la institución en horas de la mañana del 11 de noviembre de 2025, en el sector de Ramajal, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá.

La mujer, en conversación con Noticias Caracol, reveló que tuvo conocimiento de los hechos cuando la rectora del plantel la llamó cerca de las 11:00 a. m. de ese día para informarle que la menor presentaba signos de agresiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atendiendo al llamado de la funcionaria, fue señalada como una de las responsables: “Yo, yo soy la que la levanté, la que la vestí, la organicé, la llevé a hacer chichí, incluso, yo le miro siempre sus partes íntimas como mamá (...) ella no ha presentado nada de esta”.

En vista de lo ocurrido, la madre fue quien dio aviso a las autoridades para que tomaran el caso y se diera apertura al proceso de investigación: “Yo llamé a la Policía, efectivamente, porque no me iba a ir del jardín hasta que la sacáramos con Policía, porque ellos querían como algo rápido, como salir de tema”.

Luego del debido proceso, la menor fue internada en el Hospital San Blas, donde se le realizaron todos los procedimientos correspondientes al caso, y se confirmó la agresión.“Efectivamente, cuando llegué le hicieron su examen físico como tal, la doctora encontró fisuras, después le hicieron un examen más profundo de sangre, frotis vaginal y le encontraron una enfermedad de transmisión sexual”.

Una madre de una menor
Una madre de una menor de dos años denunció a un jardín infantil del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por su presunta responsabilidad en el abuso sexual de la menor, luego de haberla dejado en la institución en horas de la mañana del 11 de noviembre de 2025, en el sector de Ramajal, localidad de San Cristóbal, sur de Bogotá- crédito Colprensa

La mujer, visiblemente afectada por la noticia que acabo de recibir, le comentó al noticiero que exige una respuesta por parte del Icbf, ya que la infante estaba al cuidado de una de sus instituciones:

“Que Bienestar me responda, que muestren las cámaras y me digan qué pasó con mi hija, porque yo llevé a mi hija en perfecto estado”.

Según el medio de comunicación, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya se dispuso de un equipo de profesionales para que intervengan en el caso y se encuentre al responsable del aberrante acto.

La menor fue atendida por
La menor fue atendida por personal del Hospital san Blas - crédito Camila Díaz/Colprensa

Abuso a menores de edad en Bogotá

La conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión en el mes de junio, sirvió como plataforma para que la Administración Distrital de Bogotá y el sector religioso informen sobre el alcance de sus acciones en defensa de la infancia.

En el último año, más de 635 familias han participado en procesos de sensibilización orientados a la prevención de violencias contra niñas, niños y adolescentes en la capital, según datos difundidos por la entidad.

El esfuerzo por proteger a la niñez se ha intensificado ante la persistencia de diversas formas de violencia. De acuerdo con cifras de Medicina Legal citadas por el Concejo de Bogotá, en lo que va del año se han reportado 329 casos de presunto abuso sexual infantil, 338 casos de violencia intrafamiliar y 284 casos de violencia interpersonal en la ciudad.

Familias aseguran que el presunto
Familias aseguran que el presunto agresor ingresó al jardín infantil sin que se informara oficialmente sobre su función - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante los años 2024 y 2025, se han desplegado múltiples actividades pedagógicas, culturales y comunitarias en distintas localidades de Bogotá, con el objetivo de fomentar el buen trato y prevenir la violencia infantil. Entre las acciones realizadas en 2024, destaca un foro sobre prevención del abuso sexual infantil que reunió a cuarenta padres de familia y docentes.

Las autoridades han activado las alertas ante el desafortunado incremento de episodios que vulneran la integridad de los menores de edad, que en la mayoría de las veces, ocurre en lugares que deberían ser seguros para ellos.

Temas Relacionados

Abuso sexualMadre denunció abuso sexualMenor de dos añosJardín del IcbfInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarIcbfColombia-Noticias

Más Noticias

James Rodríguez quedará como agente libre para 2026, así lo confirmó periodista especializado de fichajes: “Listo para un nuevo capítulo”

El jugador cucuteño, que tuvo una temporada irregular en el 2025, tuvo su último partido con León ante Puebla el 8 de noviembre de 2025, y ahora puede optar por cualquier equipo

James Rodríguez quedará como agente

Tres hombres fueron capturados en el sur de Bogotá por el homicidio de dos personas en un bar: quebraron los vidrios del lugar para poder disparar

Los detenidos tienen antecedentes por delitos como homicidio, violencia intrafamiliar agravada, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia contra servidor público y uso ilegal de uniformes e insignias

Tres hombres fueron capturados en

Barrio de Bogotá recomendado por IA para comprar apartamento: se destaca por seguridad y transporte

Un barrio de Bogotá aparece como una de las principales opciones para quienes consideran comprar vivienda en la ciudad, por su ubicación en la localidad de Chapinero

Barrio de Bogotá recomendado por

Creadora de contenido explica las diferencias entre los tamales mexicanos y colombianos: “Perdonen a mexicanos, pero para mí, número uno, tamales colombianos”

Según el video de la ‘influencer’, en lo único en que se parecen los dos platos es en el nombre, porque ni los ingredientes ni el sabor tienen relación

Creadora de contenido explica las

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado en una represa de Córdoba: iba a jugar con San Lorenzo de Argentina

El papá del joven deportista también falleció tras intentar rescatarlo del afluente hídrico del Caribe colombiano

Promesa del fútbol colombiano murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

En Barranquilla bandos de Los

En Barranquilla bandos de Los Pepes y Los Costeños cambiaron las armas por los botines y un balón: el partido de fútbol que reafirma la intención de paz

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

ENTRETENIMIENTO

Karina García habló sobre su

Karina García habló sobre su paso por OnlyFans y le dio un consejo a compañera de ‘La casa de Luinny’: “Tienes que ponerle un fin a eso, amor”

Melissa Gate ya tuvo su primer enfrentamiento en ‘La casa de Alofoke’: “Tú eres una colombianita ‘whatever’”

Integrante de ‘La mansión de Luinny’ insinúo plan para agredir físicamente a Karina García: esta es la razón

Top 10 Apple Colombia: Blessd inunda los puestos del ranking de las canciones más escuchas del momento

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Deportes

Promesa del fútbol colombiano murió

Promesa del fútbol colombiano murió ahogado en una represa de Córdoba: iba a jugar con San Lorenzo de Argentina

Esto fue lo que dijo Néstor Lorenzo a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich en el partido ante Unión Berlín por la Bundesliga

Boyacá Chicó jugará contra Millonarios a puerta cerrada por culpa de un “poderoso Petrista”, según su máximo accionista

Independiente Santa Fe dio a conocer decisión crucial con respecto a Hugo Rodallega de cara a 2026: “Capitán campeón”

Medellín se instaló en la final de la Copa BetPlay Dimayor y espera por Nacional o América: 1-1 frente a Envigado