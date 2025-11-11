Juliana Guerrero, tras la anulación de su título universitario por la Fundación San José, aseguró que ya no quiere ser viceministra: “No tengo interés”

Juliana Guerrero y su título universitario - crédito Colprensa

La situación de Juliana Guerrero, joven designada para el cargo de viceministra de Juventud en el Gobierno de Gustavo Petro, atravesó un giro inesperado después de que la Fundación Universitaria San José anuló su título como contadora pública.

Guerrero hizo público que ya no aspiraría a ocupar el viceministerio y descartó cualquier interés en integrar cargos en el Ejecutivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Así lo comunicó en entrevista con la revista Cambio, después de varios días de controversia mediática sobre la validez de sus estudios universitarios.

Juliana Guerrero hizo público que ya no aspiraría a ocupar el viceministerio y descartó cualquier interés en integrar cargos en el Ejecutivo/suministrada a Infobae Colombia

El pasado 7 de noviembre, la Fundación Universitaria San José informó que, tras un proceso disciplinario, resolvió dejar sin efecto el diploma de la joven de 22 años.

La institución no halló “registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual” por parte de Guerrero, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el de Contaduría Pública, según el comunicado citado por Cambio.

En diálogo con ese medio, Guerrero rechazó la decisión e insistió en que su paso por la universidad había sido legítimo.

“Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión”, afirmó.

En ese sentido, reveló que junto a su abogado consideraba acciones legales para esclarecer la situación. “Estoy analizando con mi abogado las acciones que puedo tomar. No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué”, sostuvo en su conversación con Cambio.

El caso escaló rápidamente a distintas instancias del Estado y el debate público.

El nombre de Juliana Guerrero apareció en la lista de aspirantes a altos cargos del Ejecutivo, lo cual intensificó el escrutinio tras revelarse presuntas irregularidades en su formación.

El nombre de Juliana Guerrero apareció en la lista de aspirantes a altos cargos del Ejecutivo - crédito Diego Cuevas

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue una de las primeras en remarcar dudas: la legisladora no halló registros de la joven en bases de datos del Icfes, entidad encargada de las pruebas Saber Pro y TyT en Colombia.

De acuerdo con información reportada por Cambio, la anulación del título profesional se llevó a cabo luego de que la Fundación Universitaria San José no verificó la presentación de exámenes obligatorios por parte de Guerrero.

La controversia creció cuando la propia exfuncionaria manifestó seguridad en recuperar el diploma una vez presentados los exámenes requeridos, previstos para el 9 de noviembre. “Apenas presente los exámenes Saber Pro, la universidad podrá restituir mi título”, había declarado días antes a Cambio.

Sin embargo, tras los recientes anuncios y con la investigación abierta por parte del Ministerio de Educación, Guerrero modificó su postura sobre el viceministerio.

Preguntada por la revista Cambio sobre sus planes, respondió de manera contundente: “Ya no aspiro a ser viceministra de Juventud ni tengo interés en cargos de Gobierno. En este momento lo único que quiero es aclarar mi situación académica”.

Esta declaración marcó un cambio respecto a su postura inicial, cuando sostenía la intención de asumir funciones públicas.

En paralelo, la representante Pedraza sostuvo que todo lo que denunció “ha sido documentado y no nos van a callar”, según registró la prensa nacional.

Después de la revocatoria del título, Guerrero denunció a Pedraza ante la Corte Suprema de Justicia por calumnia y delitos informáticos. Ambas partes fueron citadas a una audiencia de conciliación para el 14 de noviembre.

La congresista Jennifer Pedraza alertó sobre la posible inexistencia de los resultados en la prueba de la joven funcionaria del Gobierno Petro - crédito redes sociales/Colprensa

Según detalló Cambio, el caso de Guerrero continúa bajo revisión por las autoridades educativas y judiciales. Mientras tanto, el episodio se convirtió en uno de los temas de mayor visibilidad nacional sobre el acceso a cargos públicos y la verificación de credenciales en Colombia.

Juliana Guerrero facilitó a la revista Cambio varios documentos digitales para respaldar su experiencia académica. Uno de los archivos corresponde a un acta de aceptación al programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria, fechada el 9 de enero de 2024.

En otro documento, presentó constancias emitidas por el área de Registro y Control Académico. Estas certificaciones incluyen el listado de asignaturas cursadas y los promedios obtenidos durante los años 2024 y 2025.

Adicionalmente, entregó un certificado que da cuenta de su ingreso al programa, el cual se produjo mediante homologación por estudios previos en el Sena.