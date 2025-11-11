Hombre golpeó a su mamá, a su abuela y a su hermano: la insólita razón indignó a la comunidad

El criminal no dudó en atacar a sus familiares sin importar que había una adulta mayor en casa - crédito Freepik

Los casos de violencia intrafamiliar continúan afectando la tranquilidad de los habitantes de Magangué y Cartagena, en Bolívar, y sus desenlaces demuestran la gravedad de los conflictos domésticos, por lo que la respuesta de las autoridades está orientada a mejorar la convivencia y evitar las riñas mediante el diálogo, además de judicializar a los responsables de estos actos.

Uno de los más violentos casos se dio a conocer con un reporte de la Policía de Bolívar, que informó sobre la detención de Yannyher José Chávez Simanca, de 28 años, acusado de agredir a varios miembros de su familia tras una disputa por dinero.

Según un reporte oficial de la institución, citado por medios locales como El Universal, “De acuerdo con la investigación de la Policía, Chávez Simanca habría agredido física y verbalmente a su abuela, madre y hermano menor, de 16 años",

Sobre la razón de este brutal ataque, las autoridades informaron que la reacción del señalado atacante se dio “Luego de que estos se negaran a darle dinero presuntamente destinado a la compra de estupefacientes. Los hechos ocurrieron el pasado 29 de agosto de 2025 en el barrio Isla de Cuba de esa misma localidad”, aunque el 11 de noviembre de 2025 se confirmó su resolución.

Ante esta situación, las autoridades reaccionaron rechazando enfáticamente estos actos de violencia en la región. Asimismo, el coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó la labor conjunta de las unidades judiciales y de infancia, afirmando: “Esta captura es resultado del trabajo articulado entre las unidades judiciales y de infancia, y demuestra el compromiso de la Policía Nacional por proteger la vida y la integridad de cada miembro de la familia colombiana”.

En cuanto al detenido, se confirmó que quedó a disposición de las autoridades y está a la espera de que un juez con función de Control de Garantías defina su situación judicial en las audiencias preliminares.

Otros casos de violencia intrafamiliar

Cabe mencionar que este no es el único ataque registrado, pues en Cartagena, la Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres en procesos diferentes por agresiones a familiares, ambos fueron capturados en flagrancia y deben responder ante las autoridades por la brutalidad de los ataques cometidos, teniendo en cuenta que las víctimas quedaron con graves lesiones.

En el primer caso, la investigación de la Fiscalía determinó que un joven de 24 años sometía a sus padres a malos tratos físicos y verbales. Aunque la última agresión fue más allá, versiones preliminares indican que todo habría ocurrido porque el agresor no encontraba $100.000 en la vivienda y decidió culpar a sus padres.

El informe oficial añadió que el procesado destruyó enseres de la vivienda ubicada en el barrio Ceballos y amenazó a su padre con un objeto contundente tras defender a la madre, además de dañar una motocicleta.

El segundo hecho se registró en el barrio El Pozón, donde un hombre de 25 años fue capturado y judicializado por golpear a su pareja de forma brutal. El reporte indicó que las lesiones en el rostro de la víctima requirieron varios días de hospitalización, lo que motivó a la denuncia.

Según información proporcionada por la Fiscalía, el ataque se llevó a cabo porque la mujer se negó a continuar la relación, lo que fue rechazado por el criminal, que optó por atacarla en repetidas ocasiones.

Las autoridades informaron que los dos hombres involucrados en estos actos fueron imputados como presuntos responsables del delito de violencia intrafamiliar agravada, cargos que ninguno aceptó. Por decisión judicial, los investigados deberán cumplir medida de aseguramiento en centros carcelarios, decisión judicial que se confirmó durante la jornada del 31 de octubre.