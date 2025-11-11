Colombia

En Barranquilla bandos de Los Pepes y Los Costeños cambiaron las armas por los botines y un balón: el partido de fútbol que reafirma la intención de paz

La cancha de arena del barrio Barlovento fue el lugar elegido por ambos bandos, que lideraron las actividad según lo que confirmó el mismo coordinador de los diálogos de paz, Camilo Pineda

- crédito red social Facebook
- crédito red social Facebook

En un hecho que meses atrás hubiera sido impensado, y en el que el resultado hipotético hubiese sido una serie de víctimas fatales y heridos, un partido de fútbol celebrado en la cancha del barrio Barlovento el fin de semana del 9 de noviembre de 2025 en Barranquilla, presuntos miembros de dos de las organizaciones criminales más temidas de la capital del Atlántico jugaron un partido de fútbol.

Y es que de acuerdo con lo que se conoció por medio de reporte en la presa regional, este encuentro futbolístico en el que el resultado luego de treinta minutos fue lo último que importó, dejó una muestra más de las intenciones de diálogo para hacer la paz entre los miembros de Los Pepes y Los Costeños.

Hombre bajo órdenes de Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido bajo el alias de Castor y líder máximo de Los Costeños; y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes; y Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes, llevaron a cabo la actividad, en un gesto que surge luego del anuncio de diálogos entre ambos cabecillas, y que a su vez llevó a una tregua que ha impactado en una reducción significativa en los hechos violentos, según autoridades locales.

El cotejo se desarrolló en el barrio Barlovento - capital del Atlántico - crédito red social Facebook

Lo anterior, y según datos oficiales dela Consejería de Paz, el primer mes luego de la firma de la tregua entre ambos líderes, y hecha alrededor de varias autoridades y representantes legales de ambos bandos, dejan un saldo favorable: los homicidios descendieron un 57%; las extorsiones 84% y los hurtos a comercios un 60%.

De acuerdo con lo que expresó el mismo coordinador de los diálogos de paz, Camilo Pineda, “ellos propusieron este tipo de encuentros como parte de los gestos de reconciliación territorial mientras avanza la conversación con el Gobierno”.

El evento contó con la presencia de hinchas del Junior de Barranquilla, que con sus instrumentos alentaron el encuentro futbolístico, en medio de una recepción positiva por parte de la ciudadanía, y con miras a que estos espacios puedan abrir la chance de que la administración de Gustavo Petro instale de manera forma un espacio que blinde forma sociojurídica a los jóvenes de ambos bandos, para someterse.

