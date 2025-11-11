Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

Ecopetrol Asamblea extraordinaria - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

La asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol aprobó una reforma estatutaria que permite la entrada de un trabajador de la empresa a la Junta Directiva.

La medida, respaldada por el 91,1% de los accionistas, redefine el gobierno corporativo de la petrolera estatal y responde a demandas históricas de los empleados.

La decisión adoptada el 11 de noviembre incorporó modificaciones a los estatutos de Ecopetrol, la empresa más grande de Colombia, abriendo así un proceso sin precedentes para la participación laboral en las máximas instancias de decisión.

El Gobierno nacional, accionista mayoritario, presentó la propuesta aprobada por mayoría contundente.

El nuevo esquema establece que en las elecciones de la Junta Directiva de Ecopetrol, el séptimo puesto de la lista propuesta por la Nación corresponderá a una persona trabajadora elegida directamente entre los empleados de la empresa. Ese nombre será remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para su incorporación oficial.

César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), celebró la aprobación de la reforma.

“En un gobierno de derecha no se garantizan este tipo de espacios a los trabajadores. Podremos tener diferencias en algún punto con el gobierno, pero en este aspecto quiero reconocer el compromiso por los trabajadores de la USO”.

Loza enfatizó que la obtención de una silla en la Junta Directiva representa un avance para la participación sindical y laboral en el máximo órgano de gobierno de la compañía.

La reforma aprobada flexibilizó los requisitos de postulación para los trabajadores interesados.

El límite de 12 años de experiencia profesional ahora puede acreditarse con títulos de educación superior, incluyendo técnicos, tecnólogos o profesionales, además de la experiencia operativa en el sector industrial o comercial.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, sostuvo durante la asamblea: “Los 12 años de experiencia exigidos al representante de los trabajadores se van a contar incluso con títulos de técnicos o tecnólogos, en el entendido de que los requisitos para ellos deben ser los menores posibles”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda - crédito Ministerio de Hacienda

Otro de los cambios adoptados reconoció la experiencia operativa y permitió sustituir el requisito de experiencia internacional previa por conocimientos en áreas como la actividad industrial, comercial, financiera, jurídica, bursátil o de riesgos empresariales. Así, el espectro de elegibilidad para los trabajadores se amplió notablemente dentro del proceso de designación.

La decisión también eliminó la prohibición previa que impedía a directivos sindicales postularse para integrar la Junta Directiva. No obstante, quienes resulten elegidos deberán renunciar a sus cargos dentro del sindicato antes de asumir la posición, garantizando así condiciones de independencia y transparencia en el órgano de gobierno.

Durante la asamblea, los representantes de los fondos de pensiones y otros accionistas minoritarios manifestaron su desacuerdo y dieron su voto negativo a las modificaciones, aunque esto no alteró la aprobación mayoritaria impulsada por el Gobierno Nacional.

En cuanto a la representación sindical, la USO destacó que la reforma permitirá que la voz de los trabajadores influya en discusiones estratégicas relevantes para la compañía y sus filiales, al tener voto y participación directa.

César Eduardo Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) - crédito USO

Entre los temas que podrían pasar por la nueva Junta Directiva están potenciales decisiones sobre el negocio del fracking en la cuenca del Permian (Estados Unidos) y el impacto de impuestos como el IVA del 19% a las importaciones de combustible, cuestiones que afectan directamente a la operatividad y la cadena laboral de la empresa.

La periodicidad de las reuniones de la Junta Directiva quedó fijada en ocho encuentros anuales, por convocatoria del presidente de la Junta, la administración de la compañía o el revisor fiscal.

El resultado de la votación arrojó un amplio respaldo con el 91,1% de los sufragios a favor, equivalentes a 36.384.872.643 acciones. Las demás opciones concentraron porcentajes mucho menores: el 4,6% se inclinó por ninguna de las propuestas, el 4,2% optó por abstenerse y solo el 0,03% votó por la propuesta alternativa de la administración de Ecopetrol.

La aprobación formaliza la entrada de un trabajador elegido directamente por sus pares a la Junta Directiva. Este hecho marca una apertura hacia esquemas participativos en el modelo de gobierno corporativo colombiano.