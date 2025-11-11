Colombia

Concejal Andrés Escobar afirmó que está dispuesto a realizarse prueba de abuso de sustancias públicamente: “De cara a los ciudadanos”

El cabildante caleño publicó, además, un pantallazo de los resultados de un examen toxicológico que se realizó con una EPS y propuso repetirla frente a los medios de comunicación

Andrés Escobar afirmó que solicitará
Andrés Escobar afirmó que solicitará una nueva prueba toxicológica - crédito @escobarandres90/X

Mientras varios sectores cuestionan la conducta del concejal Andrés Escobar en Cali, el funcionario anunció su disposición para enfrentar las críticas recurriendo a las pruebas de manera pública.

A través de sus redes sociales, y tras las acusaciones que han circulado en su contra, incluso en la prensa, Escobar afirmó que “ante los señalamientos malintencionados prefiero que hablen las evidencias”.

El concejal manifestó su apertura a someterse de nuevo a un examen para detectar consumo de sustancias, con la particularidad de que este proceso se realice en un escenario público.

“Estoy dispuesto a realizarme nuevamente y de manera pública la prueba de abuso de sustancias. Espero la invitación de los medios de comunicación para que el proceso sea de cara a los ciudadanos”, aseguró Escobar.

Además, el funcionario recalcó que no permitirá presiones de ningún tipo en medio de la controversia: “No acepto ningún chantaje venga de donde venga”, concluyó.

