El senador colombo estadounidense Bernie Moreno arremetió nuevamente contra Gustavo Petro: “Deshonra a Colombia con su comportamiento errático”

El congresista estadounidense aseguró que, pese a sus esfuerzos por restablecer las relaciones entre ambos países, la actitud de Petro ha provocado una crisis en la diplomacia bilateral

El congresista entregó sus predicciones
El congresista entregó sus predicciones para el 2026 cuando Colombia elija a su nuevo presidente - crédito Sue Ogrocki/AP - Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Continúan los roces entre el presidente Gustavo Petro y el congresista estadounidense Bernie Moreno que, en la mañana del martes 11 de noviembre, volvió a arremeter contra el mandatario.

A través de su cuenta de X, el colombo-estadounidense y senador por el Estado de Utah entregó detalles del encuentro que sostuvo con el mandatario colombiano en agosto de 2025.

Según indicó, su intención respondía a los intereses de Estados Unidos por restablecer las relaciones bilaterales entre ambos países, aunque admitió que los resultados no fueron los más prometedores.

Mantener una relación de beneficio mutuo con Colombia es lo que más conviene a Estados Unidos. Por eso me reuní con Petro en agosto. El objetivo era restablecer la relación y encontrar puntos en común que nos beneficiaran a ambos. Desafortunadamente, desde entonces, ha hecho todo lo posible para imposibilitar dicha relación”, escribió el congresista.

El senador republicano se despachó
El senador republicano se despachó en apelativos contra el presidente Gustavo Petro - crédito red social X

En su mensaje, el senador republicano también se despachó en críticas contra el mandatario, asegurando que ha adoptado una postura de ‘victimización’ frente a las recientes decisiones del presidente Donald Trump en su contra, incluidas la inclusión en la Lista Clinton y la cancelación de su visa.

Incluso, Moreno insinuó que su consigna de proteger el legado de Simón Bolívar ‘El Libertador’ estaría siendo violentada por él mismo con sus actuaciones “erráticas”, según escribió.

“Jamás habría imaginado semejante desastre. Ha quedado meridianamente claro que en Colombia no tenemos un líder que nos permita seguir ese camino de beneficio mutuo. Petro deshonra a Colombia con su comportamiento errático, sus acciones que complacen a los narcotraficantes, su constante actividad en las redes sociales y su patética necesidad de presentarse como víctima. Bolívar representaba fuerza, valentía e integridad. Petro deshonra ese legado”, señaló el senador estadounidense.

Finalmente, el republicano lanzó un mensaje al pueblo colombiano en el que pidió por un cambio de gobierno a través de las elecciones que se avecinan en 2026, que sería una condición clave para que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia vuelvan a reactivarse.

Los ataques entre Petro y
Los ataques entre Petro y el senador de Estados Unidos Bernie Moreno han sido constantes - crédito Reuters

Los colombianos elegirán un camino diferente el próximo año y Estados Unidos estará listo para retomar la relación, como lo hemos hecho durante 200 años. Como dije en mi visita de agosto, los mejores días para Colombia están por venir. Estados Unidos está listo para ayudar al pueblo colombiano a alcanzar su sueño de un país libre de violencia y corrupción, y lleno de prosperidad para todos sus ciudadanos”, concluyó Bernie Moreno.

El mensaje del senador se da justo después de que el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, lanzara una dura crítica contra Gustavo Petro en medio de la crisis diplomática entre Washington y el Gobierno colombiano.

En una entrevista con NTN24, Landau calificó al presidente colombiano como “una persona de tan bajo carácter moral” y justificó la retirada de su visa estadounidense tras su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

El funcionario estadounidense señaló que la administración de Petro ha mantenido una postura provocadora, especialmente al alentar a las tropas estadounidenses a desobedecer órdenes presidenciales, lo que motivó la decisión de expulsarlo del país y revocar su visa.

Así no pueden actuar los líderes responsables del mundo. Por eso, inmediatamente le echamos del país, le quitamos la visa. Es realmente muy trágico para el gran pueblo colombiano que sea representado a nivel internacional por una persona de tan bajo carácter moral”, afirmó Landau en la entrevista.

En el contexto de los constantes roces entre ambos gobiernos, Landau expresó su esperanza de que las próximas elecciones en Colombia permitan un cambio de rumbo. “Gracias a Dios habrá una elección en Colombia ya este año que viene y supongo que el pueblo colombiano, en su gran sabiduría, pues va a rechazar este sendero que lleva a la miseria, al odio, y va a ir en un nuevo rumbo para el bien de ese gran pueblo”, sostuvo el subsecretario.

Las declaraciones de Landau se producen después de que Petro reiterara su llamado a Estados Unidos para que detenga las operaciones militares contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico.

El mandatario colombiano defendió la cooperación bilateral en la lucha antidrogas, destacando: “Con mi Gobierno, el Gobierno de los EE. UU. ha ayudado a la incautación de miles de toneladas de cocaína sin asesinar a nadie”, según publicó en X.

