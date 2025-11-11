Colombia

Armando Benedetti denunció que están allanando la casa donde vive: “Abuso de poder de la demente Lombana”

El ministro del Interior aseveró que el supuesto allanamiento obedece a una supuesta ‘venganza’ por parte de la magistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia

El jefe de cartera acusó
El jefe de cartera acusó a la magistrada Cristina Lombana de estar detrás del allanamiento de su vivienda - crédito @petrogustavo/X

En la mañana del martes 11 de noviembre de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció un supuesto allanamiento en su vivienda de Lagos de Caujaral, ubicada en inmediaciones entre la vía de Barranquilla con el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

En un video publicado en su cuenta de X, el funcionario responsabilizó a la magistrada Cristina Lombana, adscrita a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ante lo que denominó como una persecución en su contra.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”, declaró el jefe de cartera en sus redes sociales.

Noticia en desarrollo...

