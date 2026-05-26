Armando Benedetti responde a denuncia de Claudia López contra Petro por presunta participación en política

Claudia López y Armando Benedetti | Fotos: Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió este lunes 25 de mayo a la denuncia presentada por la candidata presidencial Claudia López contra el presidente Gustavo Petro por una presunta intervención en política en medio de la campaña para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La controversia se produce a pocos días de los comicios y en medio de crecientes tensiones entre distintos sectores políticos por el uso de redes sociales y espacios institucionales durante la recta final de la contienda electoral.

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La denuncia fue presentada por López ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y fue complementada con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que la aspirante presidencial cuestiona el comportamiento del jefe de Estado durante las últimas semanas.

La información sobre la denuncia y las declaraciones fue divulgada por Revista Semana durante el desarrollo de la Comisión Nacional de Garantías Electorales.

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Candidata presidencial Claudia López - crédito prensa Claudia López

Según la candidata, el presidente Gustavo Petro ha sostenido una “narrativa sistemática” en su contra mediante publicaciones realizadas en su cuenta de X y a través de intervenciones en escenarios oficiales, incluyendo consejos de ministros y otros espacios institucionales del Gobierno nacional.

Benedetti defendió al presidente Petro

Frente a los cuestionamientos, el ministro Armando Benedetti aseguró que las afirmaciones del presidente hacen parte de análisis políticos y no constituyen una invitación directa a votar por un candidato específico.

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“Es la primera vez que la comisión recibe esta denuncia, no sé si se pueda hablar de sistemática”, expresó Benedetti al ser consultado sobre la acción interpuesta por la candidata presidencial.

El jefe de la cartera del Interior también sostuvo que, desde su interpretación, no existiría un constreñimiento al voto ni elementos que configuren una presión indebida sobre los ciudadanos para favorecer una campaña electoral determinada.

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Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Lo que usted encuentra ahí es que no hay constreñimiento al voto al insinuar que haya plata, o por autoridad o mando que la persona vote. Eso usted no lo encuentra”, afirmó el ministro durante declaraciones entregadas a medios de comunicación.

Benedetti agregó que el presidente utiliza sus redes sociales para emitir opiniones y análisis sobre la situación política y social del país, insistiendo en que no se trata de llamados explícitos a respaldar a un aspirante presidencial.

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“Lo que sí hay es unos análisis políticos del presidente en los que no está invitando a votar por nadie”, manifestó el funcionario.

Claudia López acudió a la CIDH

La denuncia fue dada a conocer por Claudia López durante el séptimo encuentro de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, realizado a menos de una semana de las elecciones presidenciales.

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Durante ese espacio, la candidata cuestionó que las reuniones desarrolladas entre el Gobierno, organismos electorales y campañas no hayan logrado contener lo que considera ataques sistemáticos desde el Ejecutivo.

La aspirante presidencial sostiene que los mensajes emitidos por Petro desde sus redes sociales y espacios oficiales generan un ambiente de desequilibrio político en plena recta final de la campaña.

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El recurso presentado ante la Comisión de Acusaciones solicita abrir una investigación formal contra el mandatario por presunta participación indebida en política, mientras que la solicitud elevada ante la CIDH busca medidas cautelares relacionadas con garantías electorales y protección de derechos políticos.

La controversia se suma a otros cuestionamientos recientes sobre participación política en medio de la campaña presidencial, en la que distintos sectores han denunciado posibles irregularidades relacionadas con actos públicos, declaraciones oficiales y uso de espacios institucionales.

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En los últimos días también se han generado debates por reuniones políticas desarrolladas durante el periodo de restricciones electorales, así como por publicaciones de distintos funcionarios y dirigentes políticos en redes sociales.

Gobierno insiste en garantías para las elecciones

Pese a las críticas y denuncias cruzadas entre campañas, Armando Benedetti aseguró que el Gobierno nacional mantiene garantías para el desarrollo de las elecciones presidenciales y reiteró que la jornada del próximo 31 de mayo contará con acompañamiento institucional y de organismos electorales.

Armando Benedetti, ministro del Interior - crédito Colprensa

El ministro insistió en que el Ejecutivo continuará participando en las mesas de seguimiento electoral y afirmó que las autoridades trabajan de manera articulada para garantizar transparencia y seguridad durante las votaciones.

Mientras tanto, la denuncia presentada por Claudia López deberá ser evaluada inicialmente por la Comisión de Acusaciones, organismo encargado de estudiar posibles investigaciones contra el presidente de la República.

La discusión ocurre en un escenario político cada vez más polarizado, en el que los señalamientos por participación política, uso de redes sociales y garantías electorales han marcado el cierre de la campaña presidencial en Colombia.