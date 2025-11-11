Colombia

Allanamiento en casa de Armando Benedetti generó reacciones en la derecha: “No les gusta la división de poderes”

Dos militantes del Centro Democrático ya le respondieron a las fuertes palabras usadas por el ministro Benedetti contra la magistrada que, al parecer, ordenó la inspección a su casa en Puerto Colombia

Guardar
Andrés Forero se despachó contra
Andrés Forero se despachó contra Armando Benedetti por allanamiento en casa del ministro - crédito Montaje Infobae

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este martes 11 de noviembre de 2025, el allanamiento por parte de la justicia en su vivienda ubicada en Lagos de Caujaral, cerca de la vía entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

La acusación fue difundida a primera hora en sus redes sociales, donde el funcionario responsabilizó públicamente a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Están allanando mi hogar en un abuso de poder”, afirmó Benedetti, que calificó la actuación de la magistrada como la de una “demente y delincuente”.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”.

Armando Benedetti Sobre Allanamiento De Su Vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El jefe de cartera reiteró que desde 2002 ha colaborado con la justicia y aseguró: “Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y ante la Corte Suprema”.

Según lo manifestado en sus declaraciones, Benedetti sostiene que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones debido a una supuesta “intención de incriminarlo”, lo que a su juicio le impediría continuar interviniendo en su proceso. El ministro cuestionó la legalidad del procedimiento, afirmando: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”.

Entre los puntos más polémicos de su denuncia, Benedetti señaló que la togada habría ordenado pesquisas financieras sobre medio centenar de familiares, incluyendo menores de edad. El ministro consideró estas medidas como infundadas y excesivas.

“Ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada”, sostuvo.

Reacciones de la derecha ante allanamiento en la casa de Armando Benedetti: “Es inaceptable que trate de loca, demente y delincuente a una magistrada”

Las afirmaciones provocaron reacciones inmediatas por parte de líderes de la oposición. El congresista del Centro Democrático Andrés Forero criticó al ministro Benedetti por sus calificativos hacia la magistrada.

Andrés Forero cuestionó palabras de
Andrés Forero cuestionó palabras de Armando Benedetti a la magistrada Lombana - crédito @AForeroM

“Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la @CorteSupremaJ”, afirmó el representante, para quien este episodio evidencia una “aversión” del oficialismo por el poder judicial.

Agregó: “No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les dé jueces de bolsillo”.

Por su parte, el concejal Daniel Briceño sumó en X una postura irónica a la controversia.

“El ministro del Interior Armando Benedetti llama ‘demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”.

Daniel Briceño se pronunció y
Daniel Briceño se pronunció y lanzó pulla al MinDefensa: "¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?" - crédito @Danielbricen

El dirigente político Enrique Gómez rechazó en X los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana. Gómez consideró que “el irrespeto del ministro hacia la magistrada Lombana es inaceptable” y advirtió sobre los riesgos institucionales.

“Atacar una decisión dentro de sus competencias desde el Ejecutivo irrespeta la separación de poderes”, afirmó.

Además, sostuvo que el gobierno pone “en riesgo la integridad de la togada al tildarla de ‘delincuente’”.

Enrique Gómez llamó "irrespetuoso" a
Enrique Gómez llamó "irrespetuoso" a Armando Benedetti - crédito @Enrique_GomezM

El economista y exministro Luis Carlos Reyes criticó en X a Armando Benedetti, a quien calificó de “presunto delincuente”. Reyes aseguró que “el ataque del ministro a la magistrada Cristina Lombana es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad”.

Pidió la renuncia inmediata del funcionario.

Luis Carlos Reyes pidió la
Luis Carlos Reyes pidió la renuncia de Armando Benedetti - crédito @luiscrh

Por último, el partido Cambio Radical rechazó en X los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

“Inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro insultar a la magistrada, tildándola de ‘loca, demente, delincuente’ y usando groserías en Radio Nacional”, afirmó la colectividad.

Cambio Radical lanzó pulla a
Cambio Radical lanzó pulla a Benedetti señalando que los funcionarios del Gobierno deben ser "ejemplo de respeto" - crédito @PCambioRadical

Según el pronunciamiento, “los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”.

Temas Relacionados

Andrés ForeroDaniel BriceñoArmando BenedettiMinistro del InteriorAllanamiento casa BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

La Fundación Valle de Lili se pronunció sobre la polémica por el procedimiento de cambio de género de una menor de edad

El tratamiento de cambio de género realizado a una joven en Cali ha generado posturas encontradas entre la familia, que denuncia negligencia, y la institución médica, que defiende sus protocolos y asegura haber respetado la confidencialidad del caso

La Fundación Valle de Lili

Así es la vía 4G que entró en funcionamiento ayer y conecta a Medellín con la costa Caribe

Esta ruta se presenta como una opción más segura y rápida para viajar desde la capital antioqueña hasta la costa

Así es la vía 4G

Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías

Los jóvenes aseguraron que dejaron el carro bien asegurado, pero hallaron el vehículo forzado, pese a estar bajo la vigilancia de empleados del lugar

Grupo de estudiantes denunció robo

Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

La compañía estatal colombiana estableció nuevas reglas para que el personal participe en las decisiones más altas de la empresa mediante sufragio interno previo

Ecopetrol permitirá que un representante

Influencer y biólogo colombiano explicó de forma didáctica por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que su consumo en exceso es malo para la salud: “Nos fascina”

Ignacio Galán y Efraín Rincón comparten un espacio en redes sociales donde explican fenómenos de la naturaleza de forma sencilla para que cualquiera entienda la magia de los eventos cotidianos

Influencer y biólogo colombiano explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió con su

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Deportes

Colombia jugará ante Francia en

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro