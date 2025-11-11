Allanamiento en casa de Armando Benedetti generó reacciones en la derecha: “No les gusta la división de poderes”

Andrés Forero se despachó contra Armando Benedetti por allanamiento en casa del ministro - crédito Montaje Infobae

El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció este martes 11 de noviembre de 2025, el allanamiento por parte de la justicia en su vivienda ubicada en Lagos de Caujaral, cerca de la vía entre Barranquilla y el municipio de Puerto Colombia (Atlántico).

La acusación fue difundida a primera hora en sus redes sociales, donde el funcionario responsabilizó públicamente a la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Están allanando mi hogar en un abuso de poder”, afirmó Benedetti, que calificó la actuación de la magistrada como la de una “demente y delincuente”.

“La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025”.

Armando Benedetti Sobre Allanamiento De Su Vivienda en Barranquilla - crédito @AABenedetti/X

El jefe de cartera reiteró que desde 2002 ha colaborado con la justicia y aseguró: “Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia y ante la Corte Suprema”.

Según lo manifestado en sus declaraciones, Benedetti sostiene que la magistrada Lombana ha sido recusada en dos ocasiones debido a una supuesta “intención de incriminarlo”, lo que a su juicio le impediría continuar interviniendo en su proceso. El ministro cuestionó la legalidad del procedimiento, afirmando: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? NADA”.

Entre los puntos más polémicos de su denuncia, Benedetti señaló que la togada habría ordenado pesquisas financieras sobre medio centenar de familiares, incluyendo menores de edad. El ministro consideró estas medidas como infundadas y excesivas.

“Ella explora en el planeta Tierra a ver si cometí un delito, no quiere confirmar algo sino juzgarme con conjeturas. Está enferma y obsesionada”, sostuvo.

Reacciones de la derecha ante allanamiento en la casa de Armando Benedetti: “Es inaceptable que trate de loca, demente y delincuente a una magistrada”

Las afirmaciones provocaron reacciones inmediatas por parte de líderes de la oposición. El congresista del Centro Democrático Andrés Forero criticó al ministro Benedetti por sus calificativos hacia la magistrada.

Andrés Forero cuestionó palabras de Armando Benedetti a la magistrada Lombana - crédito @AForeroM

“Es inaceptable que Benedetti trate de ‘loca, demente y delincuente’ a una magistrada de la @CorteSupremaJ”, afirmó el representante, para quien este episodio evidencia una “aversión” del oficialismo por el poder judicial.

Agregó: “No les gusta la división de poderes y quieren una constituyente que les dé jueces de bolsillo”.

Por su parte, el concejal Daniel Briceño sumó en X una postura irónica a la controversia.

“El ministro del Interior Armando Benedetti llama ‘demente y delincuente’ a una magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?”.

Daniel Briceño se pronunció y lanzó pulla al MinDefensa: "¿Ya salió el ministro de defensa Pedro Sánchez a ofrecer recompensa en favor de Benedetti?" - crédito @Danielbricen

El dirigente político Enrique Gómez rechazó en X los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana. Gómez consideró que “el irrespeto del ministro hacia la magistrada Lombana es inaceptable” y advirtió sobre los riesgos institucionales.

“Atacar una decisión dentro de sus competencias desde el Ejecutivo irrespeta la separación de poderes”, afirmó.

Además, sostuvo que el gobierno pone “en riesgo la integridad de la togada al tildarla de ‘delincuente’”.

Enrique Gómez llamó "irrespetuoso" a Armando Benedetti - crédito @Enrique_GomezM

El economista y exministro Luis Carlos Reyes criticó en X a Armando Benedetti, a quien calificó de “presunto delincuente”. Reyes aseguró que “el ataque del ministro a la magistrada Cristina Lombana es peligroso, irrespeta la separación de poderes y socava la institucionalidad”.

Pidió la renuncia inmediata del funcionario.

Luis Carlos Reyes pidió la renuncia de Armando Benedetti - crédito @luiscrh

Por último, el partido Cambio Radical rechazó en X los señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, contra la magistrada Cristina Lombana.

“Inaceptable el lamentable espectáculo que presencia hoy el país al escuchar al ministro insultar a la magistrada, tildándola de ‘loca, demente, delincuente’ y usando groserías en Radio Nacional”, afirmó la colectividad.

Cambio Radical lanzó pulla a Benedetti señalando que los funcionarios del Gobierno deben ser "ejemplo de respeto" - crédito @PCambioRadical

Según el pronunciamiento, “los funcionarios del Gobierno deben ser ejemplo de respeto por la institucionalidad y acudir a los mecanismos legales que la justicia ofrece para su defensa, no al irrespeto, la descalificación y al matoneo verbal”.