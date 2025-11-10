Colombia

Salario mínimo de 2026: el Dane reveló el IPC de octubre de 2025, dato clave para el futuro aumento

Gobierno, empresarios y sindicatos laborales se sentarán en la mesa de concertación, desde el 1 de diciembre, para discutir de manera formal el alza del sueldo básico

Guardar
El aumento del salario mínimo
El aumento del salario mínimo ejerce presión a la inflación, confirmó el Banco de la República - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 10 de noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación correspondiente a octubre de este año, un dato clave para la negociación del aumento del salario mínimo de 2026, ya que el de noviembre será el que se tenga en cuenta para la próxima subida del sueldo básico. Dicha alza, por supuesto, deberá ser concertada entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos laborales; de no lograrse un acuerdo, será el presidente Gustavo Petro quien lo expida por decreto.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con el director de Metodología y Producción Estadística del Dane, César López, la cifra anual se ubicó en 5,51% y subió 0,1% frente al mismo mes de 2024 (5,41%) Asimismo, subió frente a lo registrado en septiembre (5,18%). La misma precisó que esta cerró en 4,75% en lo que va del año, lo que significó una subida de 0,3% frente al 4,44% del mismo lapso del año pasado.

La inflación anual volvió a
La inflación anual volvió a subir en Colombia. Cerró en 5,51% en octubre, según el Dane - crédito Dane

Entretanto, el dato mensual para el décimo mes de 2025 fue de 0,18%, lo que significó una subida frente a igual periodo de 2024 (-0,13%). La cifra estuvo cerca de lo que esperaban los analistas de mercado, según la Encuesta de Expectativas del Banco de la República. Según esta, se esperaba una media de 0,14%, una mediana de 0,13%, un mínimo de 0,01% y un máximo de 0,34%.

De acuerdo con el Dane, el comportamiento mensual del IPC total en octubre de 2025 (0,18%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones recreación y cultura (0,81%) y salud (0,65%).

“La división recreación y cultura registró una variación mensual de 0,81%, siendo esta la mayor variación mensual”, precisó López.

Recreación y cultura fue la
Recreación y cultura fue la división de gasto con mayor variación del IPC en octubre de 2025 - crédito Dane

En octubre de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases:

  • Paquetes turísticos completos: 3,36%.
  • Cines y teatros: 3,00%.

Productos para animales domésticos y mascotas, productos de veterinaria, artículos para el cuidado e higiene: 1,37%.

Las mayores disminuciones de precio se reportaron en las subclases:

  • Equipo para la grabación, recepción y reproducción de imagen y sonido: -2,22%.
  • Aparatos de procesamiento de información y hardware: -1,29%
  • Libros y lista de útiles escolares completa: -0,88%.

Según la entidad, en octubre de 2025 las mayores contribuciones a la variación mensual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases:

  • Arriendo imputado: 0,04 puntos porcentuales.
  • Suministro de agua: 0,03 puntos porcentuales.
  • Arriendo efectivo: con 0,03 puntos porcentuales.

Las subclases con las menores contribuciones fueron:

  • Tomate: -0,05 puntos porcentuales.
  • Hortalizas y legumbres frescas: -0,02 puntos porcentuales
  • Cebolla: -0,01 puntos porcentuales.

Variación del año corrido (enero - octubre de 2025)

El Dane también precisó que el comportamiento año corrido del IPC total en octubre de 2025 (4,74%) se explicó principalmente por la variación año corrido de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.

Los arriendos siguen jalonando la
Los arriendos siguen jalonando la inflación en Colombia - crédito Colprensa

“La división educación registró una variación año corrido de 7,36%, siendo esta la mayor variación año corrido. En octubre de 2025, los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: educación secundaria (8,76%), educación preescolar y básica primaria (8,68%) y cursos de educación no formal (6,46%)”, indicó.

De acuerdo con la entidad, los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases:

  • Diplomados, educación continuada, preicfes, preuniversitarios: 1,75%.
  • Inscripciones y matrículas en postgrados: 4,73%.
  • Inscripciones y matrículas en carreras técnicas, tecnológicas y universitarias: 4,96%.

Variación anual

De igual manera, el Dane explicó que el comportamiento anual del IPC total en octubre de 2025 (5,51%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles y alimentos y bebidas no alcohólicas.

Según esta, la división restaurantes y hoteles registró una variación anual de 7,61%, siendo esta la mayor variación anual.

Pese a medidas, el servicio
Pese a medidas, el servicio de energía sigue subiendo de precio en Colombia - crédito Colprensa

“En octubre de 2025 los mayores incrementos de precio se registraron en las subclases: bebidas calientes: tinto, café con leche, chocolate, té, bebida achocolatada caliente, leche, agua de panela, agua aromática, avena caliente y similares para consumo inmediato (11,84%), pago por alimentación en comedores (8,64%) y comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (7,79%)”, precisó.

Los menores incrementos de precio se reportaron en las subclases:

  • Servicios de alojamiento en hoteles, pensiones, posadas, hostales y moteles: 4,64%.
  • Gastos en discotecas, bares, griles, tabernas, fondas y tiendas dentro y al aire libre: 5,12%.
  • Gaseosa y otros refrescos en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio: 6,96%.

Además, en octubre de 2025 las mayores contribuciones a la variación anual en las doce divisiones del IPC Total se registraron en las siguientes subclases:

  • Arriendo imputado: 0,66 puntos porcentuales.
  • Comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio: 0,58 puntos porcentuales.

Arriendo efectivo: 0,50 puntos porcentuales.

Las subclases con las menores contribuciones fueron:

  • Papas: -0,15 puntos porcentuales,
  • Arroz: -0,05 puntos porcentuales
  • Equipos de telefonía móvil, similares y reparación: -0,04 puntos porcentuales.

Temas Relacionados

Aumento del Salario Mínimo de 2026Salario Mínimo de 2026Salario MínimoTrabajadoresIPC de OctubreOctubre de 2025Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Por qué Ricardo González huyó a Cartagena tras la muerte Jaime Esteban Jaramillo: la familia fue clave

La defensa de González sostuvo que no existía intención de fuga y que la entrega fue motivada por apoyo familiar y asesoría legal

Por qué Ricardo González huyó

Iván Cepeda salió en respaldo de Gustavo Petro luego de conocerse la ‘Doctrina Trump’ en su contra: acusó a la derecha colombiana de ser cómplice

El senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, con un video en sus redes sociales, respaldó al jefe de Estado frente al incidente que fue denunciado por los medios de comunicación y en el que se habría establecido una serie de acciones contra el mandatario; que no descartarían llevar preso al gobernante

Iván Cepeda salió en respaldo

Trabajadores de Ecopetrol empiezan a ganarle la batalla de impuestos a la Dian ante posible embargo de Reficar

La entidad tributaria reclama a la estatal petrolera más de $1 billón por el IVA a la importación de gasolina corriente y Acpm

Trabajadores de Ecopetrol empiezan a

Gobierno Petro hará que colombianos paguen más plata por el servicio de gas: demanda se duplicará desde esta fecha

La presión sobre la infraestructura y la falta de alternativas energéticas genera incertidumbre para empresas y usuarios industriales en los próximos años, alertó Fitch Ratings

Gobierno Petro hará que colombianos

Envían a la cárcel al conductor de taxi que embistió a once personas: las víctimas están en delicado estado de salud

El sindicado, identificado como José Eduardo Chalá Franco, fue retenido por las autoridades una vez se registró el accidente en el sur de Bogotá

Envían a la cárcel al
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0