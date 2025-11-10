Colombia

Resultados Super Astro Sol 10 de noviembre de 2025

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta

Resultados del último sorteo de
Resultados del último sorteo de Super Astro (Infobae)

Super Astro Sol divulgó los números ganadores de su último sorteo realizado este lunes 10 de noviembre de 2025.

Esta popular lotería da la posibilidad de multiplicar hasta 42.000 veces su apuesta. Consulte aquí si obtuvo alguno de sus premios millonarios.

Resultados del Super Astro Sol

  • Fecha del sorteo: lunes 10 de noviembre de 2025.
  • Número ganador: 2 8 0 4.
  • Signo ganador: Geminis.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas.

El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Qué necesito para cobrar un premio en Super Astro

Para cobrar un premio en Super Astro, debes presentar documentos que varían según el monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

Para premios menores a 48 UVT (aproximadamente $2.259.120 pesos), debes entregar el tiquete original debidamente diligenciado, el documento de identidad original y una copia ampliada al 150%. Estos premios suelen pagarse en puntos de venta autorizados como Su Red o Supergiros.

Para premios entre 48 y 181 UVT (entre $2.259.120 y $8.518.765 aproximadamente), además de lo anterior, debes diligenciar un formato SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención de Lavado de Activos), que encontrarás en el punto de venta.

Para premios mayores a 181 UVT (más de $8.518.765), debes presentar los documentos anteriores más una certificación bancaria a nombre del ganador con una antigüedad no mayor a 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Es fundamental que el tiquete original esté en buen estado, sin tachones ni enmendaduras y que la copia del documento de identidad sea legible.

El texto examina el origen de la lotería en Colombia, destacando su larga tradición que se remonta al virreinato. Se señala la ausencia de registros precisos sobre los primeros juegos, muchos de los cuales eran clandestinos debido a la desaprobación oficial y religiosa. Créditos: Podcast generado con IA - Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cómo ganar el Super Astro?

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Super Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si se prefiere hacerlo en línea, se puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, se tienes que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También se puedes elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Super Astro?

Los premios del Super Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos, según la fuente). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000 según distintas referencias), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

