‘La casa de los famosos Colombia’ tendrá nueva participante: se abren de nuevo las votaciones y este es el cuarto grupo de aspirantes

El público tiene, como se dice en el argot popular, voz y voto en esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues el Canal RCN confirmó que se abrirán las votaciones en línea para decidir quién será la próxima integrante, eligiendo entre seis candidatas.

Desde este momento, la plataforma www.lacasadelosfamososcolombia.com recibirá los votos hasta el domingo 16 de noviembre, a las 4:00 p. m., y el nombre de la ganadora se anunciará esa misma noche durante la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p. m.

Como lo dijeron sus presentadores, el proceso de votación permite a los usuarios apoyar a su candidata favorita cada cuatro horas, lo que incrementa las posibilidades de participación y mantiene la expectativa hasta el último momento.

Las seis aspirantes que compiten por un lugar en la casa estudio representan la diversidad de talentos y perfiles que caracterizan a la televisión colombiana actual.

Entre ellas se encuentran creadoras de contenido digital, una cantante, una presentadora y una deportista, todas con historias y motivaciones propias que prometen enriquecer la convivencia y el desarrollo del programa.

Luisa Cortina, creadora de contenido, se describe como una mujer estratégica, inteligente y con un carácter fuerte. Su objetivo es aportar intensidad a la convivencia y no pasar desapercibida, advirtiendo que la hipocresía y la falsedad no tienen cabida en su entorno.

Tatana Mejía, también dedicada a la creación de contenido, apuesta por el humor y la autenticidad como sus principales armas. Considera que la experiencia será un desafío que la llevará al límite, pero asegura estar preparada para afrontarlo con alegría y conversación constante.

Por su parte, Laura Jiménez busca romper estereotipos mostrando su faceta más real y transparente. Con carisma y alegría, pretende demostrar que detrás de las redes sociales hay una mujer auténtica y con carácter, dispuesta a poner límites cuando la situación lo requiera.

Angélica Sierra, cantante de música norteña, llega con la intención de revelar su lado más genuino. Amante del canto, el baile y la cocina, promete que el público conocerá a la verdadera Angélica, una participante divertida y auténtica.

Cuca Caicedo, presentadora y creadora de contenido, se presenta como una figura dispuesta a poner orden y verdad en la casa. Con un carácter fuerte y un gran sentido de la justicia, afirma que no tolerará la injusticia y que no dudará en expresar su opinión cuando lo considere necesario.

Finalmente, Daniela Henao, deportista, ve en el reality un reto personal y una oportunidad para mostrarse tal como es: diferente, auténtica y sin miedo a pensar de manera distinta. Su meta es conectar con los demás, pero también sabe cuándo establecer límites y actuar con estrategia.

La invitación está abierta para que los seguidores del programa participen en la elección de la nueva integrante, una decisión que definirá el rumbo de la competencia y reflejará las preferencias y expectativas de la audiencia.

Seis mujeres, seis historias y una sola oportunidad de ingresar a la casa más famosa del país, en una edición que mantendrá la emoción y el interés del público hasta el último minuto.

Con la llegada de este grupo de aspirantes, la competencia se renueva y el protagonismo recae en estas mujeres, quienes buscan dejar huella y transformar la dinámica del reality con su presencia y personalidad.

Algunas reacciones del público tras confirmarse este grupo fueron: “Ahí la que tiene las de ganar es Cuca, esa mujer sabrá prender esa casa”; “Tatana Mejía era la de las coronas de Melissa, reina tienes ese cupo asegurado”; “los deportistas están buscando nuevos espacios para crecer”, entre otros.