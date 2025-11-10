Colombia

‘La casa de los famosos Colombia’ tendrá nueva participante: se abren de nuevo las votaciones y este es el cuarto grupo de aspirantes

La dinámica permite que sean los seguidores del programa los que influyan en el rumbo del ‘reality’, apoyando a una de las seis mujeres que compiten por un cupo, cada una con trayectorias distintas

Guardar
Ellas integran el cuarto grupo,
Ellas integran el cuarto grupo, el segundo de mujeres, que compiten por un cupo en la casa más famosa de la televisión - crédito Prensa Canal RCN

El público tiene, como se dice en el argot popular, voz y voto en esta tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, pues el Canal RCN confirmó que se abrirán las votaciones en línea para decidir quién será la próxima integrante, eligiendo entre seis candidatas.

Desde este momento, la plataforma www.lacasadelosfamososcolombia.com recibirá los votos hasta el domingo 16 de noviembre, a las 4:00 p. m., y el nombre de la ganadora se anunciará esa misma noche durante la emisión de Noticias RCN de las 7:00 p. m.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Nicolás Arrieta fue el primer
Nicolás Arrieta fue el primer confirmado para ingresar al reality por votaciones - crédito @canalrcn/IG

Como lo dijeron sus presentadores, el proceso de votación permite a los usuarios apoyar a su candidata favorita cada cuatro horas, lo que incrementa las posibilidades de participación y mantiene la expectativa hasta el último momento.

Las seis aspirantes que compiten por un lugar en la casa estudio representan la diversidad de talentos y perfiles que caracterizan a la televisión colombiana actual.

Entre ellas se encuentran creadoras de contenido digital, una cantante, una presentadora y una deportista, todas con historias y motivaciones propias que prometen enriquecer la convivencia y el desarrollo del programa.

Luisa Cortina y Tatana Mejía
Luisa Cortina y Tatana Mejía compiten por un cupo a la tercera temporada del 'reality' - crédito Prensa Canal RCN

Luisa Cortina, creadora de contenido, se describe como una mujer estratégica, inteligente y con un carácter fuerte. Su objetivo es aportar intensidad a la convivencia y no pasar desapercibida, advirtiendo que la hipocresía y la falsedad no tienen cabida en su entorno.

Tatana Mejía, también dedicada a la creación de contenido, apuesta por el humor y la autenticidad como sus principales armas. Considera que la experiencia será un desafío que la llevará al límite, pero asegura estar preparada para afrontarlo con alegría y conversación constante.

Laura Jiménez y Angélica Sierra,
Laura Jiménez y Angélica Sierra, dos de las aspirantes a la tercera temporada de 'La casa de los famosos' - crédito Prensa Canal RCN

Por su parte, Laura Jiménez busca romper estereotipos mostrando su faceta más real y transparente. Con carisma y alegría, pretende demostrar que detrás de las redes sociales hay una mujer auténtica y con carácter, dispuesta a poner límites cuando la situación lo requiera.

Angélica Sierra, cantante de música norteña, llega con la intención de revelar su lado más genuino. Amante del canto, el baile y la cocina, promete que el público conocerá a la verdadera Angélica, una participante divertida y auténtica.

La Cuca Caicedo y la
La Cuca Caicedo y la futbolista Daniela Henao, pelearán con las uñas por su ingreso al programa - crédito Prensa Canal RCN

Cuca Caicedo, presentadora y creadora de contenido, se presenta como una figura dispuesta a poner orden y verdad en la casa. Con un carácter fuerte y un gran sentido de la justicia, afirma que no tolerará la injusticia y que no dudará en expresar su opinión cuando lo considere necesario.

Finalmente, Daniela Henao, deportista, ve en el reality un reto personal y una oportunidad para mostrarse tal como es: diferente, auténtica y sin miedo a pensar de manera distinta. Su meta es conectar con los demás, pero también sabe cuándo establecer límites y actuar con estrategia.

La invitación está abierta para que los seguidores del programa participen en la elección de la nueva integrante, una decisión que definirá el rumbo de la competencia y reflejará las preferencias y expectativas de la audiencia.

Alexa Torrex fue la segunda
Alexa Torrex fue la segunda participante elegida para 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @canalrcn/IG

Seis mujeres, seis historias y una sola oportunidad de ingresar a la casa más famosa del país, en una edición que mantendrá la emoción y el interés del público hasta el último minuto.

Con la llegada de este grupo de aspirantes, la competencia se renueva y el protagonismo recae en estas mujeres, quienes buscan dejar huella y transformar la dinámica del reality con su presencia y personalidad.

Algunas reacciones del público tras confirmarse este grupo fueron: “Ahí la que tiene las de ganar es Cuca, esa mujer sabrá prender esa casa”; “Tatana Mejía era la de las coronas de Melissa, reina tienes ese cupo asegurado”; “los deportistas están buscando nuevos espacios para crecer”, entre otros.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos ColombiaVotaciones reality showLuisa CortinaAngélica SierraCuca CaicedoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: gol de Colombia, la Tricolor amplía la ventaja y se clasifica parcialmente a la ronda final del Mundial Sub-17

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

EN VIVO - Colombia vs.

La agrupación ‘Love of Lesbian’ regresa a Bogotá con su gira ‘La Hermandad’

El cuarteto español prepara una velada especial en ‘The Bonfire’ con un cartel de invitados y un repertorio que recorre su evolución artística desde que nacieron en 1997

La agrupación ‘Love of Lesbian’

Fracturas en el Partido Conservador tras advertencia de Efraín Cepeda por “fuerzas petristas” en elección de su candidato presidencial: " Está asediado"

El senador y precandidato alertó sobre intentos de manipulación dentro de la colectividad por apoyo de las directivas al excontralor Felipe Córdoba, que afectaría la independencia del conservatismo

Fracturas en el Partido Conservador

Informe alerta por incremento en los hurtos en carreteras colombianas durante noviembre y diciembre: “Llegan a 250 robos”

El crecimiento del flujo de mercancías durante la temporada navideña eleva el riesgo de hurtos en las rutas nacionales, en los accesos a grandes ciudades y en corredores estratégicos, según un informe

Informe alerta por incremento en

Así fue el gol de Harold Mosquera con Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

El extremo atacante marcó el gol al minuto 90+6 con el que Independiente Santa Fe sigue en la pelea por uno de los dos cupos restantes para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Así fue el gol de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

La agrupación ‘Love of Lesbian’

La agrupación ‘Love of Lesbian’ regresa a Bogotá con su gira ‘La Hermandad’

Mejor amigo de Mariana Zapata confirmó la salida de la influenciadora de ‘La casa de Alofoke’: “Es hora de dejar el proyecto”

Dos exnovios de Shakira la acompañaron durante su concierto en Bogotá: ¿De quiénes se trata?

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

De las calles de Bogotá a portada de revista: creadora de contenido cambia la percepción de la belleza en TikTok

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: gol de Colombia, la Tricolor amplía la ventaja y se clasifica parcialmente a octavos de final del Mundial Sub-17

Así fue el gol de Harold Mosquera con Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

Así están las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo