La canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno Petro no llamará a consulta al embajador de Colombia en Estados Unidos: “Se enviará una nota verbal”

Rosa Villavicencio desmintió versiones sobre un posible llamado a consultas del embajador Daniel García Peña y aseguró que el presidente Petro nunca consideró esa medida

La canciller Rosa Villavicencio negó
La canciller Rosa Villavicencio negó que se solicite el regreso del embajador colombiano en Washington, aclarando que solo se enviará una nota verbal tras rumores de tensiones diplomáticas - crédito @CancilleriaCol/X

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, descartó que el Ejecutivo tenga la intención de solicitar el regreso del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña, según expresó en una entrevista en La W Radio.

De esta manera, la funcionaria desmintió los rumores surgidos por el clima de fricción diplomática con Washington.

Al respecto, Villavicencio aclaró que “se enviará únicamente una nota verbal”, subrayando que el mandatario Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo llamaría a consultas”. Añadió que las confusiones se originaron cuando la comitiva oficial participaba en la plenaria de la Celac.

La canciller Villavicencio detalló en el medio antes citado que la directiva vigente consiste en preservar el vínculo entre ambos países utilizando las vías diplomáticas y en conversar previamente con el embajador antes de adoptar alguna determinación.

La funcionaria remarcó: “Queremos unas buenas relaciones… pese a las diferencias. No ha dicho que vaya a llamar a nadie a consultas, tenemos primero que hablar”.

La canciller Villavicencio detalló en
La canciller Villavicencio detalló en el medio antes citado que la directiva vigente consiste en preservar el vínculo entre ambos países utilizando las vías diplomáticas y en conversar previamente con el embajador antes de adoptar alguna determinación - crédito Cortesía Unión Europea

La funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro mencionó que ya se comunicó con la delegación de Estados Unidos y que prevé reunirse con García Peña. Su objetivo es analizar la situación de forma calmada y prevenir que se generen malentendidos.

El desencadenante del actual conflicto diplomático entre Colombia y Estados Unidos fue la difusión de un material denominado La doctrina Trump para Colombia y el hemisferio occidental. Este documento, distribuido en la Casa Blanca, incluye fotografías en las que el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro aparecen portando uniformes carcelarios estadounidenses.

La publicación de este hecho por parte de la revista Cambio provocó comentarios y dudas acerca de si el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John MacNamara, sería expulsado del país.

No obstante, en la referida entrevista con W Radio, la canciller abordó directamente este asunto y descartó cualquier expulsión del representante estadounidense.

“Va a haber simplemente una nota verbal y no se va a expulsar al embajador”, indicó Villavicencio. Además, puntualizó que el presidente Gustavo Petro “en ningún momento dijo que lo expulsaría” y atribuyó la confusión a versiones generadas durante la plenaria de la Celac.

La ministra de Relaciones Exteriores,
La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, descartó que el Ejecutivo tenga la intención de solicitar el regreso del embajador colombiano en Estados Unidos, Daniel García Peña- crédito Presidencia

En relación con este tema, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ya había señalado en su cuenta de X que fue testigo de la conversación telefónica entre el presidente Petro y el embajador colombiano en Washington. Benedetti afirmó que, durante dicha llamada, no se discutió la eventual expulsión de McNamara.

“Estuve presente en la llamada telefónicamente, se hizo desde mi teléfono y el presidente @petrogustavo jamás pronunció la palabra expulsión!!!!!!”, escribió Armando Benedetti en su cuenta en X.

Por su parte, el vicecanciller Mauricio Jaramillo declaró en entrevista con Blu Radio que la relación entre Colombia y Estados Unidos continúa en el nivel más alto y que Daniel García-Peña se mantiene en su cargo como embajador en dicho país.

En cuanto a la posibilidad de expulsar a John McNamara, quien ocupa la función de encargado de negocios de Estados Unidos, Jaramillo comentó lo siguiente: “El presidente no lo ha confirmado. Esta es una decisión que corresponde exclusiva y únicamente al presidente de la República. La Cancillería no ha tomado esta dirección y no se debe especular al respecto”.

Y el funcionario del Gobierno de Gustavo Petro agregó: ”El mismo presidente no ha confirmado hasta el momento de que se vaya a expulsar al encargado de negocios John McNamara, y quien ejerce las veces de de embajador. Entonces, yo pues creo que no hay que especular mucho al respecto. Es una decisión que corresponde única y exclusivamente al presidente de la de la República",

Petro sobre la "doctrina de Trump".
Petro sobre la "doctrina de Trump". - crédito @petrogustavo/X

En cuanto al primer mandatario del país sobre la situación ya había hablado en su cuenta de X. En un mensaje en esta red social explicó: “Si se llama a un embajador a consulta, el que hace las veces por el otro país regresa a su país mientras se recibe la información pertinente. Aquí se trata de saber por qué en la página oficial de la Casa Blanca, me sacan como si fuera un preso en cárcel de los EEUU. Eso es un irrespeto brutal al pueblo que me eligió y a la nación colombiana y su historia”.

