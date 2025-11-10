Firma encuestadora internacional AtlasIntel ya no haría estudio para definir al candidato presidencial del Centro Democrático

La empresa comunicó al partido su decisión de no avanzar con el sondeo, argumentando que podría afectar su imagen y la percepción de neutralidad en futuros estudios electorales en América Latina - crédito Colprensa

En el contexto, de la cuenta regresiva para definir el nombre que representará a Centro Democrático en la próxima contienda presidencial, la turbulencia domina la escena interna de la colectividad. A menos de tres semanas para la decisión, las pugnas entre los precandidatos han complicado el camino, mientras AtlasIntel, la encuestadora brasileña encargada de la medición, dejaría de participar en el proceso.

El anuncio llegó al partido por medio de una comunicación firmada por Andrei Román, CEO de la empresa encuestadora, quien expuso que continuar con el estudio podría implicar eventuales afectaciones a la imagen de la firma.

En la carta, la cual dio a conocer la revista Semana se lee lo siguiente: “Tras una solicitud de información por parte de uno de nuestros principales socios mediáticos en América Latina, se nos ha hecho saber que realizar una encuesta para el Centro Democrático podría generar un riesgo reputacional en relación con nuestra imparcialidad, en particular en lo que respecta a las encuestas públicas que AtlasIntel publique en la próxima contienda presidencial. Tras consultas con este socio mediático, he tomado la decisión de no proceder con discusiones adicionales respecto a una posible encuesta comisionada por el Centro Democrático a AtlasIntel”.

El principal partido opositor planeaba seleccionar a su abanderado presidencial mediante una encuesta el próximo veintiocho de noviembre. En la lista de precandidatos figuran María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Londoño (progenitor de Miguel Uribe Turbay, ya fallecido), así como Paloma Valencia, Paola Holguín y Andres Guerra.

A menos de tres semanas para la decisión, las pugnas entre los precandidatos han complicado el camino, mientras AtlasIntel, la encuestadora brasileña encargada de la medición, dejaría de participar en el proceso - crédito Centro Democrático/Fernando Vergara/AP/Colprensa

En medio de la disputa por la definición del candidato único de Centro Democrático, durante el reciente fin de semana salieron a la luz nuevas tensiones al interior del partido. En ese contexto, Miguel Uribe Londoño expresó serias reservas acerca de la transparencia en la metodología planteada para escoger al aspirante presidencial. Por tal motivo, solicitó la contratación de empresas encuestadoras adicionales, de preferencia nacionales, con la implementación de mecanismos de supervisión para evitar cualquier sombra de duda sobre los resultados.

Al respecto, el director de Centro Democrático, Gabriel Vallejo, reaccionó exigiendo precisiones a Uribe Londoño sobre presuntos vínculos que este habría mantenido con la firma encuestadora brasileña.

“Por respeto a ti y a los demás precandidatos omitiré por ahora dar respuesta al contenido de tu comunicación, cuyo lenguaje y términos no se compadecen con el trato que el partido y mi persona hemos tenido contigo”, escribió Vallejo en su respuesta.

Frente a la reacción de Gabriel Vallejo, Miguel Uribe Londoño en un video que subió en sus redes sociales manifestó su malestar por el hecho de que comunicaciones internas llegaran a la opinión pública. El exsenador quiso zanjar la controversia insistiendo en la necesidad de enfocarse en los retos que enfrenta el país, dejando de lado disputas partidistas.

Miguel Uribe Londoño habló sobre su carta filtrada a los medios de comunicación - crédito Prensa Miguel Uribe Londoño

En sus propias palabras: “He visto en los medios de comunicación y en las redes sociales que una comunicación privada que efectivamente envié ayer al director de nuestro partido, el Centro Democrático, y a mis compañeros precandidatos, para discutir un asunto interno, ha salido a la luz pública. En este momento tan delicado que vive Colombia, el debate debe ser con seriedad y no con politiquería”.

Con respecto a la carta remitida al Centro Democrático, Miguel Uribe Londoño planteó inquietudes respecto a la selección de Atlas Intel como responsable del mecanismo para definir al candidato presidencial del partido.

Además, solicitó explicaciones sobre posibles contactos entre la senadora María Fernanda Cabal y la mencionada encuestadora. El precandidato recalcó que, en su opinión, confiar en una sola firma digital, especialmente en Atlas Intel, “no cumple con los principios de transparencia, auditabilidad ni representatividad” que considera esenciales para el proceso interno.

En relación con la controversia, la senadora María Fernanda Cabal defendió el procedimiento establecido por el partido - crédito prensa María Fernanda Cabal

En relación con la controversia, la senadora María Fernanda Cabal defendió el procedimiento establecido por el partido. Durante una entrevista en W Radio, la congresista afirmó: “Resulta inadmisible que se intente socavar la confianza en nuestras estructuras internas y poner en entredicho el prestigio de un partido que ha sido firme en su compromiso con la democracia”.