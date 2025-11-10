Colombia

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Renson Jesús Martínez Prada se movilizaba en una camioneta que fue interceptada por criminales que dispararon en reiteradas ocasiones

El gobernador resultó ileso tras el ataque- crédito X, Facebook

El gobernador de Arauca, Renson Jesús Martínez Prada, fue víctima de un atentado armado la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025, mientras transitaba por la vía que conecta Fortul y Tame, en el oriente del territorio nacional.

El vehículo blindado en el que se desplazaba recibió entre 10 y 13 disparos, que impactaron los vidrios, la llanta delantera y la carrocería. Tanto el mandatario como su equipo resultaron ilesos.

La esposa del gobernador, Gleydis Torres, difundió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su agradecimiento por la vida de Martínez Prada y elevó un llamado a la paz.

“Gracias a Dios porque hoy nos muestra que su misericordia es infinita. Agradezco profundamente por la vida y protección de mi esposo Renson Martínez. Rogamos para que Dios tenga compasión y toque el corazón de quienes hoy actúan desde la maldad. Arauca y Colombia no soportan más violencia. La vida es sagrada y debe ser respetada”, manifestó Torres a través de su cuenta de X.

El ataque se registró en un contexto de violencia persistente en Arauca, región fronteriza con Venezuela, donde operan grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las Farc.

Gleydis Torres entregó un parte de tranquilidad sobre la salud de su esposo- crédito @gleydistorresr/X

Las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer la autoría del atentado, mientras la Gobernación de Arauca emitió un comunicado en el que condenó el ataque y solicitó respaldo institucional.

“En nombre de todos los servidores públicos y colaboradores de nuestra entidad, expresamos nuestra más profunda solidaridad con el señor Gobernador de Arauca, ingeniero Renson Martínez Prada, quien en los últimos minutos fue víctima de un lamentable ataque armado, donde afortunadamente resultó ileso”, señaló la Gobernación en un comunicado.

La entidad instó a las fuerzas del Estado para velar por la protección del gobernador, además del equipo que lo acompañaba en el preciso instante del ataque armado.

El vehículo resultó con graves daños físicos tras el ataque con fusil - crédito red social X

“Oramos por su protección y por la seguridad de su equipo de inmediatos colaboradores que se encontraban junto a él en ese momento, mientras estamos atentos al esclarecimiento de estos hechos por parte de las autoridades competentes y confiamos en que se hará justicia, al tiempo que rechazamos tajantemente y exigimos respeto por la vida de nuestro Gobernador y de todas las personas que habitan y transitan por el territorio araucano”, concluyó la Gobernación.

El episodio llevó a reforzar los esquemas de protección y a reiterar la necesidad de acciones coordinadas para enfrentar la amenaza de los grupos armados.

Cinco soldados fueron secuestrados en Tame, Arauca- crédito Ejército Nacional

Cinco soldados habían sido secuestrados por el ELN en Tame, Arauca

Y es que el ataque al gobernador Martínez evidencia la fragilidad institucional en regiones como Arauca, donde, por ejemplo, el ELN se atribuyó el secuestro de cinco soldados en la mañana del domingo 9 de noviembre de 2025.

El Ejército identificó a los afectados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval.

Según la comunicación oficial, los militares secuestrados hacen parte del Batallón de Artillería de Campaña N.º 18 y estaban en uso de su permiso, movilizándose de civil en un vehículo de transporte público de la empresa Copetrán.

De acuerdo con la información suministrada por el jefe de seguridad de esa compañía, los uniformados fueron interceptados por hombres armados mientras cumplían su desplazamiento.

La institución recordó que, pese a estar en descanso, los uniformados seguían siendo servidores públicos con funciones militares dentro de la estructura de la Décima Octava Brigada.

Una vez se tuvo conocimiento del caso, el comando activó de inmediato la maquinaria institucional para tratar de ubicar el paradero de los uniformados. De acuerdo con el comunicado, se pusieron en marcha los protocolos de búsqueda, se activaron los mecanismos interinstitucionales y se coordinaron operaciones conjuntas con la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

