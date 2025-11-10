Colombia

Envían a la cárcel al conductor de taxi que embistió a once personas: las víctimas están en delicado estado de salud

El sindicado, identificado como José Eduardo Chalá Franco, fue retenido por las autoridades una vez se registró el accidente en el sur de Bogotá

Guardar
El hombre transitaba a alta
El hombre transitaba a alta velocidad por la localidad de San Cristóbal - crédito X

Un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, en un incidente que dejó a dos menores de edad con lesiones de extrema gravedad.

Un par de días después de registrada la tragedia, las autoridades judiciales ordenaron la reclusión inmediata del responsable.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, perdió el control del vehículo y atropelló a un grupo de peatones. Entre las víctimas, dos menores sufrieron heridas graves.

Chala Franco fue detenido en el lugar y, tras la valoración de los hechos, en la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025 un juez determinó su traslado a prisión.

La decisión judicial respondió a la gravedad del incidente y al estado de embriaguez en el que se encontraba el conductor al momento del atropello.

El siniestro se registró en la localidad de San Cristóbal, una zona del sur de la capital colombiana, donde la seguridad vial se ha visto comprometida por episodios similares.

La rápida intervención de las autoridades permitió la captura del responsable y la atención médica de las víctimas.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoJosé Eduardo Chala FrancoSan Cristóbal BogotáTaxistaConducción en estado de embriaguezMenores heridosColombia-Noticias

Más Noticias

Ricardo González fue imputado por el homicidio de estudiante de la Universidad de los Andes: pagaría una condena de 400 a 600 meses de prisión

El joven cartagenero fue identificado por cámaras y testigos como uno de los agresores de Jaime Esteban Moreno, que falleció por múltiples fracturas en el cráneo luego de un ataque colectivo en Halloween

Ricardo González fue imputado por

Aerocivil confirmó la muerte de los funcionarios de la Registraduría Nacional que viajaban en una avioneta en Vaupés

Los trabajadores adelantaban labores de inscripción de los ciudadanos que viven en zonas apartadas del departamento

Aerocivil confirmó la muerte de

Ministerio de Educación investigará a la Fundación Universitaria San José por el caso de Juliana Guerrero: esto es lo que se sabe

La polémica por la expedición de diplomas sin requisitos legales, como se comprobó por parte del centro de educación superior, involucraría a una serie de exfuncionarios y pondría en entredicho los controles en el sistema académico colombiano

Ministerio de Educación investigará a

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Renson Jesús Martínez Prada se movilizaba en una camioneta que fue interceptada por criminales que dispararon en reiteradas ocasiones

Esposa del gobernador de Arauca
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

El top de las mejores

El top de las mejores series de Netflix en Colombia

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Yina Calderón se pronunció después de altercado con ‘La Piry’ en ‘La mansión de Luinny’ y lanzó dura advertencia a sus detractores

Elder Dayan Díaz revela los secretos que existen detrás de la herencia de Diomedes Díaz y cómo se reparten la herencia sus hijos

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0