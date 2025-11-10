Envían a la cárcel al conductor de taxi que embistió a once personas: las víctimas están en delicado estado de salud

El hombre transitaba a alta velocidad por la localidad de San Cristóbal - crédito X

Un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, en un incidente que dejó a dos menores de edad con lesiones de extrema gravedad.

Un par de días después de registrada la tragedia, las autoridades judiciales ordenaron la reclusión inmediata del responsable.

El conductor, identificado como José Eduardo Chala Franco, perdió el control del vehículo y atropelló a un grupo de peatones. Entre las víctimas, dos menores sufrieron heridas graves.

Chala Franco fue detenido en el lugar y, tras la valoración de los hechos, en la tarde del lunes 10 de noviembre de 2025 un juez determinó su traslado a prisión.

La decisión judicial respondió a la gravedad del incidente y al estado de embriaguez en el que se encontraba el conductor al momento del atropello.

El siniestro se registró en la localidad de San Cristóbal, una zona del sur de la capital colombiana, donde la seguridad vial se ha visto comprometida por episodios similares.

La rápida intervención de las autoridades permitió la captura del responsable y la atención médica de las víctimas.

